Senátní republikáni schválili Trumpův rozsáhlý návrh zákona

1. 7. 2025

čas čtení 11 minut



Návrh zákona nyní putuje do Sněmovny reprezentantů, ale není jasné, zda dolní komora přijme změny v daňovém a výdajovém návrhu zákona vzhledem k rozkolům mezi frakcemi



Senátní republikáni v úterý schválili významný daňový a výdajový návrh zákona požadovaný Donaldem Trumpem, čímž ukončili několik týdnů trvající jednání o komplexním zákoně a přiblížili jej o další krok k přijetí. Senátní republikáni v úterý schválili významný daňový a výdajový návrh zákona požadovaný Donaldem Trumpem, čímž ukončili několik týdnů trvající jednání o komplexním zákoně a přiblížili jej o další krok k přijetí.



Zůstává však nejisté, zda změny provedené Senátem přijme Sněmovna reprezentantů, která minulý měsíc schválila původní návrh zákona jediným hlasem. Ačkoli republikáni ovládají obě komory Kongresu, frakční rozkoly v dolní komoře jsou obzvláště intenzivní. Pravicoví zastánci tvrdé fiskální politiky požadují hluboké škrty ve výdajích, umírnění politici se obávají zrušení programů sociální sítě a republikáni ze států ovládaných demokraty se pravděpodobně postaví proti spornému daňovému ustanovení. Kterákoli z těchto skupin by mohla potenciálně zmařit přijetí zákona v komoře, kde si republikáni nemohou dovolit ztratit více než tři hlasy.



Přijetí zákona je nicméně úspěchem pro senátní republikány, kteří při jeho prosazování čelili vlastním rozkolům a jeden zákonodárce po střetu s Trumpem ohledně zákona oznámil svůj odchod do důchodu. Tlak na přijetí zákona se v sobotu zintenzivnil, když Senát hlasoval o zahájení debaty, která pokračovala hlasováním o pozměňovacích návrzích, které začalo v pondělí a trvalo celou noc.



Hlasování o přijetí zákona se konalo těsně po poledni v úterý a viceprezident JD Vance musel svým hlasem zasáhnout, poté, co hrozil nerozhodný výsledek, tři republikáni se toiž připojili ke všem demokratům a hlasovali proti.



Ve společném prohlášení předseda Mike Johnson a vedení republikánů ve Sněmovně reprezentantů uvedli: „Republikáni byli zvoleni, aby udělali přesně to, čeho tento zákon dosahuje: zajistit hranice, trvale snížit daně, uvolnit dominanci americké energie, obnovit mír silou, omezit plýtvání a vrátit se k vládě, která staví Američany na první místo. Tento zákon je programem prezidenta Trumpa a my ho přijímáme.“



Vůdce senátní většiny John Thune uvedl, že republikánští senátoři a jejich spolupracovníci začali připravovat tento rozpočet před více než rokem a plánovali, jak prodlouží daňové úlevy, pokud získají potřebné hlasy. Řekl: „Od našeho nástupu do úřadu v lednu se republikáni soustředili na prosazení návrhu zákona, který máme dnes před sebou. A nyní jsme tady a schvalujeme zákon, který trvale prodlouží daňové úlevy pro tvrdě pracující Američany.“



Dolní komora by měla návrh projednat ve středu, před termínem, který Trump stanovil na pátek, den amerického svátku nezávislosti. Prezident však nedávno naznačil, že návrh může dorazit později, když na tiskové konferenci v pátek řekl, že „můžeme počkat déle“, a poté na Truth Social napsal, že „Sněmovna reprezentantů musí být připravena poslat mi návrh do 4. července“.



Trump tento návrh zákona označil za klíčový pro své prezidentství a republikáni v Kongresu jej zařadili mezi své priority. Prodlouží daňové úlevy zavedené během prvního funkčního období prezidenta v roce 2017 a obsahuje nová ustanovení o snížení daní ze spropitného, z přesčasů a z úroků z některých úvěrů na automobily. Financuje Trumpovy plány na hromadné deportace přidělením 45 miliard dolarů na detenční zařízení Imigrační a celní správy, 14 miliard dolarů na deportační operace a dalších miliard dolarů na najmutí dalších 10 000 nových agentů do roku 2029. Zahrnuje také více než 50 miliard dolarů na výstavbu nových opevnění hranic, které budou pravděpodobně zahrnovat zeď podél hranic s Mexikem.



Aby uspokojil požadavky fiskálních konzervativců na snížení velkého federálního rozpočtového deficitu, návrh zákona ukládá nové pracovní požadavky na příjemce Medicaid, který poskytuje zdravotní péči Američanům s nízkými příjmy a zdravotním postižením. Rovněž zavádí omezení daně, kterou státy používají k financování svého programu, což by mohlo vést ke snížení služeb. A konečně ruší některé pobídky pro technologie zelené energie vytvořené Kongresem za vlády Joea Bidena.



Podle nestranického Kongresového rozpočtového úřadu by však návrh zákona do roku 2034 zvýšil deficit rozpočtu USA o 3,3 bilionu dolarů.



Výbor pro odpovědný federální rozpočet, nezisková organizace zaměřená na fiskální odpovědnost, označil návrh zákona za „selhání odpovědného vládnutí“, protože zvýší federální dluh a obsahuje rozpočtové triky, které zakrývají, o kolik se dluh zvýší. Skupina odhadla, že do roku 2034 by se státní dluh zvýšil o více než 4 biliony dolarů, a pokud by některé „arbitrární expirace“ byly učiněny trvalými, přibyl by dluh dalších 5,4 bilionu dolarů.



„Návrh zákona Senátu nesplňuje téměř žádnou z podmínek fiskální odpovědnosti,“ uvedla Maya MacGuineas, předsedkyně skupiny. „Místo aby se fiskální konzervativci zabývali arbitrárními lhůtami nebo šetřili Senát dalším hlasováním, měli by se postavit za to, co je správné, a odmítnout plán Senátu, který vede k explozivnímu nárůstu našeho dluhu.“



Ačkoli byl návrh zákona formálně nazván One Big Beautiful Bill Act (Jeden velký krásný zákon), demokratický vůdce menšiny v Senátu Chuck Schumer dokázal několik minut před hlasováním o jeho přijetí prosadit změnu názvu, i když se neočekává, že by to změnilo způsob, jakým jej mnoho zákonodárců označuje. Protože byl návrh zákona přijat v rámci rozpočtového smírčího řízení, které vyžaduje, aby se legislativa týkala pouze výdajů, příjmů a dluhového limitu, demokraté nemohli využít obstrukční taktiku k zablokování jeho přijetí v Senátu.



Schumer označil návrh zákona za „velkou, ošklivou zradu“ a poukázal na miliony lidí, kteří přijdou o zdravotní pojištění, ztratí práci a budou se potýkat s nárůstem dluhů, a to vše ve prospěch daňových úlev pro bohaté a zvláštní zájmy korporací. Odsoudil také postup, který republikáni použili k přijetí zákona, a řekl, že porušili pravidla a normy Senátu způsobem, který tuto instituci „vážně poškodil“.



„Dnešní hlasování bude pronásledovat naše republikánské kolegy po mnoho let, protože americký lid uvidí způsobené škody – zavírání nemocnic, propouštění lidí, zvyšování nákladů, růst dluhu. Uvidí, co naši kolegové udělali, a budou si to pamatovat, a my demokraté se postaráme, aby na to nezapomněli.“



V předvečer schválení zákona několik umírněných republikánů vyjádřilo nesouhlas s jeho škrty v sociální síti, včetně Thoma Tillise ze Severní Karolíny. Poté, co v sobotu prohlásil, že pro zákon nehlasuje, Trump ho veřejně napadl a senátor oznámil, že se příští rok nebude ucházet o znovuzvolení, což potenciálně zvyšuje šance demokratů na získání křesla v tomto státě, kde se tradičně střídají obě strany.



„Je nevyhnutelné, že tento zákon zradí slib, který dal Donald Trump,“ řekl Tillis v neděli. S odkazem na prognózu, že zákon připraví 663 000 obyvatel Severní Karolíny o zdravotní pojištění Medicaid, Tillis řekl: „Co mám říct 663 000 lidem za dva nebo tři roky, když prezident Trump poruší svůj slib a vyhodí je z Medicaid, protože na to už nejsou peníze, lidi?“



Kromě Tillise hlasoval proti přijetí zákona také Rand Paul z Kentucky, který kritizoval dopad zákona na rozpočtový deficit a státní dluh. Susan Collinsová, která příští rok čelí tvrdé kampani demokratů o znovuzvolení do Senátu za stát Maine, se také postavila proti návrhu s tím, že opatření „ohrozí nejen přístup obyvatel Maine ke zdravotní péči, ale také samotnou existenci několika venkovských nemocnic v našem státě“.



Umírněná senátorka z Aljašky Lisa Murkowski vyjádřila podobné obavy ohledně dopadu zákona na Medicaid, ale nakonec pro jeho přijetí hlasovala.



Nyní, když se zákon vrátil do Sněmovny reprezentantů, čeká Johnsona obtížný úkol prosadit změny Senátu mezi soupeřícími frakcemi své strany.



Umírnění politici zůstávají znepokojeni škrty v sociálních sítích, zatímco pravicoví republikáni kritizují vysoké náklady zákona. Minulý týden David Valadao, republikánský kongresman, jehož okres v centrální Kalifornii má jednu z nejvyšších mír účasti v programu Medicaid v zemi, uvedl, že návrh zákona nepodpoří kvůli změnám v jeho financování.



V pondělí, před schválením návrhu zákona, Demokratický národní výbor oznámil zahájení organizační kampaně, která má využít nepopularity ustanovení rozpočtového plánu. Ken Martin, předseda DNC, na tiskové konferenci uvedl, že jeho rodina byla v době, kdy vyrůstal, závislá na sociálních programech, které jsou nyní kráceny.



Martin v úterním prohlášení uvedl, že návrh zákona pomáhá miliardářům na úkor amerických rodin – o tento argument se strana bude opírat při kampani před volbami do Kongresu a zvláštními volbami.



„Je to obrovský plán, jak okrást pracující lidi, rodiny v tíživé situaci a dokonce i domovy důchodců – a to vše proto, aby se ještě více obohatili ti, kteří už tak jsou bohatí, a to prostřednictvím daňových úlev,“ řekl Martin. „Miliardáři nepotřebují další pomoc, potřebují ji pracující rodiny. Demokraté budou stát bok po boku pracujícím rodinám, aby v roce 2026 vyhnali republikány z jejich křesel.“



Pravicová frakce House Freedom Caucus také kritizovala návrh zákona za jeho cenu. „Senát musí provést zásadní změny a měl by se alespoň přiblížit dohodnutému rozpočtovému rámci Sněmovny reprezentantů. Republikáni musí udělat víc,“ napsali v pondělí, když se projednávaly pozměňovací návrhy.



Na úterní tiskové konferenci řekl vůdce menšiny ve Sněmovně Hakeem Jeffries, že návrh zákona představuje „největší škrty v programu Medicaid v historii Spojených států“. Očekává, že jeho frakce bude návrh zákona jednotně odmítat a bude se snažit o jeho zamítnutí.





Na otázku, zda demokraté ve Sněmovně použijí nějaké procedurální kroky k oddálení přijetí návrhu zákona, Jeffries odpověděl: „Všechny procedurální a legislativní možnosti jsou na stole.“





Zdroj v angličtině ZDE

0