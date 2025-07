Ještě k tomu Glastonbury. Proč to rozhořčení?

2. 7. 2025

Slavný moderátor a komentátor londýnské komerční rozhlasové stanice LBC James O’Brien vysvětluje, proč řada lidí vyjadřovala tolik rozhořčení nad tím, že Bob Vylan na festivalu v Glastonbury skandoval, a dvě stě tisíc lidí to opakovalo, Kill the IDF:

‘You haven’t been able to talk about what’s been happening in Gaza for years... But now you can.'



James O’Brien has a theory to explain the ‘ridiculous’ coverage of Bob Vylan compared to the IDF. pic.twitter.com/hRmhRpSw0A — LBC (@LBC) July 1, 2025



Dobře, takže teď můžete napadnout ty muže na pódiu v Glastonbury a předstírat, že věříte, že to, co udělali, je ohavné a odporné a je to zdrojem národní hanby, protože jste nebyli schopni mluvit o tom, co se děje v Gaze a Izraeli už roky. Nikdy nebudu mluvit o zabíjení dětí, protože by to samozřejmě vypadalo, že dělám něco špatně. Nikdy nebudu mluvit o zabíjení civilistů, protože by to samozřejmě vypadalo, že dělám něco špatně. Nikdy nebudu mluvit o Palestincích nebo o místopředsedovi Knesetu, který vyzval k zastřelení všech Palestinců v Gaze. Samozřejmě nebudu zmiňovat chlápka z nejbližšího okolí Netanjahua, který volal po svržení atomové bomby na to místo. Nebudu mluvit o osadnících, protože to, co dělají, je vražedné a protizákonné. Nemůžu mluvit o ničem. Ale teď o tom můžete mluvit. Můžete předstírat, že jste naprosto pobouřeni tím, co nějaký rapper řekl na pódiu. Ale nezmiňujte mrtvé děti. Je to prostě pobuřující. Je to zdroj národní hanby, to co rapper řekl, ale nezmiňujte skutečná mrtvá těla vytahovaná z trosek poté, co byla zabita lidmi, o kterých bylo to skandování Je to jako uvolnění všeho toho nahromaděného hněvu, kdy alternativou by bylo prostě se podívat do zrcadla a říct: „Neměl jsem pravdu. Měl jsem to předvídat. Spousta lidí to předvídala, ale já ne. Je mi to líto a mýlil jsem se.“

