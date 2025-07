BBC: Izrael zabil dalších více než šedesát lidí

1. 7. 2025

Moderátorka, pořad The World at One, BBC Radio Four, úterý 1. července 2025, 13 hodin: Izraelská armáda oznámila, že prověří včerejší letecký útok na kavárnu na pobřeží v Gaza City, při kterém zahynulo nejméně 24 lidí. Izraelské obranné síly uvedly, že útok byl namířen proti teroristům z Hamásu. Naše korespondentka Mira Davis sleduje dění z Jeruzaléma, protože Izrael nepouští mezinárodní novináře do Gazy.

Reportérka: Videa z včerejšího útoku v poledne na kavárnu al Baqa v Gaze ukazují mnoho obětí, muže i ženy, z nichž mnozí jsou zjevně mrtví, ostatní utrpěli strašlivá zranění. V době leteckého úderu byla kavárna i nedaleká pláž plná lidí. IDF tvrdí, že byla přijata opatření ke snížení rizika zranění civilistů. Ačkoli budova byla výbuchem téměř zcela zničena a zanechal po sobě hluboký kráter, izraelská armáda uvedla, že incident je vyšetřován, a že cílem útoku byli teroristé z Hamásu, aniž by poskytla další podrobnosti, včetně toho, kolik lidí v kavárně bylo členy Hamásu a kolik bylo náhodných kolemjdoucích.











Punková kapela, kterou policie vyšetřuje za skandování proti Izraeli během festivalu v Glastonbury, uvedla, že je terčem útoků za to, že se otevřeně vyjádřila. BBC uvedla, že lituje, že nezastavila živé vysílání vystoupení Boba Vylana.



V prohlášení na Instagramu jeden z členů kapely, Bob Vylan, uvedl, že vláda využívá rozruch kolem jejich vystoupení v Glastonbury, aby odvedla pozornost od toho, co hudebník popsal jako její zločinnou nečinnost v Gaze. Řekl, že vláda nechce, abychom se ptali, proč mlčí tváří v tvář tomuto zvěrstvu. Nechce, abychom se ptali, proč nedělá více pro to, aby zastavila zabíjení a nakrmila hladovějící. Vylan ve svém prohlášení také uvádí, že kapela není předmětem kauzy, ale pouze odvedením pozornosti od skutečného problému, a že jakékoli sankce, které kapela dostane, budou rovněž odvedením pozornostiod problému.



Moderátorka: Při včerejší izraelské ofenzivě v Gaze bylo zabito nejméně dalších 60 lidí, z toho více než 20 při izraelském leteckém útoku na kavárnu na pobřeží. Ostatní zahynuli při pokusu získat potravinovou pomoc. Izraelská armáda uvedla, že vyšetřuje zprávy o civilistech, kteří byli zraněni při pokusu získat potraviny od Gazské humanitární nadace, která je nyní distribučním mechanismem, ačkoli od zahájení její činnosti před pouhým měsícem bylo zabito 500 lidí. Izraelská armáda uvedla, že vojákům byly vydány pokyny na základě získaných zkušeností, ale právě dnes 130 charitativních organizací vyzvalo Izrael a USA, aby GHF uzavřely. Almantas Bella al Kafana s námi hovořil ze západní části Gazy. Použili jsme všechny dostupné technologie, abychom zlepšili kvalitu spojení, ale někdy je to slyšet jen obtížně. Nejprve popsal, kde se ukrývá se svou ženou a pěti dětmi.



„Je to úkryt. Stovky rodin žijí ve stejné budově v učebnách. Nemáme kam jinam jít. Jsme tedy nuceni žít společně v tak hlučném a nepohodlném prostředí.“





Podařilo se vám sehnat jídlo pro své děti z nového systému dodávek pomoci?





„Třikrát jsem se tam pokusil dostat. Poprvé se mi podařilo přinést nějaké jídlo, trochu amerického jídla. Podruhé jsem byl zraněn a potřetí to bylo stejné jako podruhé, vrátil jsem se k dětem s prázdnýma rukama. Někdy jsme byli nuceni napadnout konvoje s nákladními vozy s pomocí."





Říkal jste, že jste napadli konvoje nákladních aut, abyste se dostali k jídlu?





„Ano, ano, ano. Musíme to dělat, abychom měli co jíst, protože oni nedovolí rozdělit jídlo všem rodinám v oblasti.“





Co se stalo se společností? Bojíte se, že vám lidé ukradnou jídlo?





„Před dvěma dny se mi jeden muž pokusil vytrhnout tašku z ramene a udělal mi malou řeznou ránu na paži.“





Rozpadla se společnost?





"Úplně, na 100 %. Nemáme žádné místo, žádnou bezpečnost před bombardováním, žádnou bezpečnost před střelbou, žádné místo tady v Gaze. Hlad teď mění lidi ve zvířata. Dnes jsem našel trochu rýže, abych nakrmil svou rodinu. Moje žena a dcera Ola rýži vaří. Ale zítra nebudeme mít nic."



Ještě jedna poslední myšlenka, vím, že rád píšete. Nacházíte v tom nějakou úlevu?



"Ne. Nemáme žádnou důstojnost."



Moderátorka: Naše korespondentka se k nám připojuje z Jeruzaléma a já bych ráda začala, pokud mohu, těmi 130 charitativními organizacemi, které volají po uzavření Gazské humanitární nadace, mechanismu pro distribuci pomoci. Může to mít nějaký vliv?





Reportérka: Hlavní věc, kterou je třeba říci, je, že to není nic nového, protože humanitární organizace kritizují tuto humanitární nadaci v Gaze, podporovanou USA a Izraelem, od samého začátku, kdy následovala po tříměsíční blokádě pomoci do Gazy. Nahradila 400 distribučních míst pouhými čtyřmi a organizace ji kritizují za to, že porušuje humanitární normy, protože v podstatě nutí tisíce, někdy i desítky tisíc lidí procházet přeplněnými militarizovanými zónami, v podstatě přes frontovou linii této války.





Organizace tvrdí, že od začátku bylo zabito více než 500 lidí a že izraelské síly tam pravidelně střílely na Palestince. Izrael to popírá. Tvrdí, že jeho vojáci záměrně nestřílejí na lidi čekající na pomoc a že systém má zabránit zásahům Hamásu. Ale jak jsem řekal, tento tlak není nový, takže je nepravděpodobné, že kritika humanitárních organizací vůči této organizaci přinese nějaké hmatatelné změny. Zajímavou novinkou je, že izraelská armáda sděluje, že prověřuje zprávy o zranění civilistů a že vydá pokyny na základě toho, co označuje za poučení, ale zatím neupřesnila, o jaké poučení se jedná.



Moderátorka: Máme také značný počet obětí. Včera bylo zabito několik lidí v kavárně v Gaze. Co o tom víme?





Reportérka: Ano. Kavárna al Baqa se nacházela na pobřeží v Gaza City. Bylo to místo známé jako pracoviště novinářů a aktivistů. Lidé tam využívali internet, stoly a židle. Občanská obrana v Gaze uvádí, že bylo zabito nejméně 24 lidí. To je podle lékařů, očitých svědků a také občanské obrany Hamásu. Viděli jsme videa z tohoto incidentu, která ukazují mnoho obětí, muže, ženy, mnoho z nich zjevně mrtvých s hroznými zraněními, krev všude na podlaze. Kameraman, který pracuje pro místní produkční společnost, řekl BBC, že po mohutném výbuchu viděl na místě samém krev a těla.





Izraelská armáda tvrdí, že prověřuje ten letecký útok a že zasáhl několik teroristů Hamásu. I když to je široce odsuzováno, protože nespecifikovali, kolik bylo podezřelých, na koho přesně mířili, a zdá se, že v té době byla kavárna plná lidí, nejen v samotné kavárně, ale i v širší oblasti kolem pláže.





Moderátorka: Máme nějaké nové informace o občasných spekulacích, že prezident Trump bude tlačit na ukončení útoků na Gazu, zejména vzhledem k tomu, že izraelský premiér příští týden odjíždí do USA?





Reportérka: Ano, prezident Trump na svých sociálních sítích jasně dal najevo, že by rád dosáhl příměří. Tlačí na Izrael i Hamás, aby uzavřely dohodu, i když zatím není jasné, zda jsou na stole nějaké nové podmínky, jak jste řekla. Premiér Benjamin Netanjahu se v pondělí setká s Trumpem v Bílém domě poprvé od zásahu USA do izraelsko-íránského konfliktu a Trump bude pravděpodobně tlačit na obě strany, aby uzavřely dohodu. Myslím, že je zjevně odhodlán ukázat, že přispívá k úsilí o ukončení další války, ale stejné sporné body zůstávají. A jak jsem řekla, zatím jsme neviděli žádné známky toho, že by se na těchto frontách něco změnilo, a to i přesto, že Hamas prohlásil, že je připraven propustit všechny rukojmí v Gaze. Chce od Izraele závazek, že válka skončí jako součást dohody, nebo alespoň cestu k jejímu ukončení, což Izrael dosud odmítá. Izrael chce, aby Hamás zcela odzbrojil, což Hamás rovněž odmítá. Dokud tedy nedojde k pokroku na těchto frontách, nezdá se, že bychom byli nutně blízko dohodě.

