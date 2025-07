Největším rizikem pro evropskou demokracii je genocida v Gaze

2. 7. 2025

čas čtení < 1 minuta

Největším rizikem pro evropskou demokracii je samozřejmě genocida v Gaze. Ne Putin, ne Orbán, ne sociální média, ne imigrace. Gaza. Celá generace ztrácí víru v demokracii. Bude nemožné ji obnovit.

Greatest risk to European democracy is obviously the Gaza genocide. Not Putin, not Orban, not social media, not immigration. Gaza. A whole generation is losing faith in democracy. Will be impossible to recover it