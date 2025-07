Trumpův tým hrozí CNN žalobou za reportáž o aplikaci pro sledování deportační policie ICE

2. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Donald Trump a představitelé jeho administrativy vyhrožují televizi CNN za to, že podle nich propagovala novou aplikaci, která uživatelům umožňuje sledovat a vyhýbat se agentům imigrační a celní policie.



Při rozhovoru s novináři na Floridě během návštěvy nového detenčního centra ICE v Everglades, přezdívaného „Alligator Alcatraz", ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová uvedla, že její ministerstvo a ministerstvo spravedlnosti zvažují žalobu na CNN za reportáž o aplikaci IceBlock.



„Spolupracujeme s ministerstvem spravedlnosti, abychom zjistili, zda je můžeme stíhat,“ řekla Noemová, „protože to, co dělají, je aktivní podněcování lidí k vyhýbání se činnostem a operacím orgánů činných v trestním řízení. Budeme proti nim postupovat a stíhat je. To, co dělají, je nelegální.“



Trump se přidal a řekl, že zpravodajská síť CNN – častý terč jeho hněvu – by měla být také stíhána za to, co označil za „falešné zprávy o útoku na Írán“, přičemž odkazoval na únik informací z hodnocení Pentagonu, které naznačovalo, že americké údery na íránská jaderná zařízení nezničily klíčové součásti jaderného programu země a pravděpodobně jej pouze o několik měsíců zpozdily.



„Byly zcela zničeny,“ oponoval Trump. „Naši lidé by měli být oslavováni, [a] ne se vracet domů a slyšet: ‚Co tím myslíte, že jsme nezasáhli cíle?‘“



CNN se prostřednictvím mluvčího bránila ohledně svých reportáží o této aplikaci slovy: „Jedná se o aplikaci, která je veřejně dostupná pro všechny uživatele iPhone, kteří si ji chtějí stáhnout. Na informování o existenci této nebo jakékoli jiné aplikace není nic nelegálního, ani takové informování nepředstavuje propagaci nebo jiné schválení aplikace ze strany CNN“.



Noemová se vyjádřila několik hodin poté, co Tom Homan, Trumpův poradce pro otázky hranic, také kritizoval CNN za reportáž o aplikaci IceBlock.



„Je to odporné,“ řekl Homan během vystoupení v internetové show pravicového komentátora Bennyho Johnsona. „Nemůžu uvěřit, že žijeme ve světě, kde jsou muži a ženy v bezpečnostních složkách ti zlí. Je to už tak nebezpečná práce.“



Homan byl dotázán na aplikaci, která byla vytvořena k hlášení pozorování agentů Ice v dané oblasti. Vývojář softwaru Joshua Aaron nedávno řekl CNN, že aplikaci spustil, „když viděl, co se v této zemi děje“.



„Chtěl jsem něco udělat, abych se bránil,“ řekl Aaron a sdělil televizi, že snahy vlády o deportace mu připomínají nacistické Německo. „Doslova sledujeme, jak se historie opakuje,“ řekl Aaron.



Homan také naznačil, že CNN se podílí na ohrožování federálních orgánů činných v trestním řízení.



„Je strašné, že se celostátní média snaží předvídat operace orgánů činných v trestním řízení,“ řekl. „Myslím, že ministerstvo spravedlnosti by se tím mělo zabývat. Překračují hranici.“



Dodal: „Musíme vyslat jasný signál, že musíme chránit příslušníky bezpečnostních složek.“



Trump vede řadu soudních sporů s mediálními společnostmi, včetně žaloby proti CBS/Paramount Global kvůli rozhovoru s Kamalou Harrisovou v pořadu 60 Minutes, který byl podle žaloby prý podvodně sestříhán ve prospěch Harrisové. Odborníci z oboru a další právní pozorovatelé tvrdí, že sestřih byl standardní novinářskou praxí.



Žaloba proti ABC News a moderátorovi Georgi Stephanopoulosovi za tvrzení, že Trump byl v civilním řízení shledán vinným ze „znásilnění“, když ve skutečnosti byl shledán vinným ze sexuálního zneužívání, byla urovnána poté, co ABC souhlasila zaplatit 15 milionů dolarů Trumpově nadaci.





Hrozba ohledně aplikace IceBlock přichází v době, kdy Noemová vystupuje v amerických televizních sítích a propaguje aplikaci Celní a hraniční ochrany, která vybízí nelegální imigranty, aby se zaregistrovali u této agentury a opustili zemi.





Zdroj v angličtině ZDE

0