Byt si může koupit už jen pětina nejbohatších

1. 7. 2025 / Boris Cvek

Tak už to máme černé na bílém přímo od České národní banky: koupit byt si může už jen pětina Čechů, ti nejbohatší. Jistě velký úspěch Fialovy vlády. Jsem rád, že to konečně někdo vyjasnil, protože jinak se může už dlouho zdát, že Češi zároveň nemají na jídlo, ale zároveň si berou hypotéky jako diví.

Ostatně 26. června bylo možné najít na Seznamu titulek: Češi si berou hypotéky jako diví, ale není co kupovat. Problém je, že osmdesát procent Čechů si na hypotéku prostě nedosáhne. Otázka je, co si vlastně ti nejbohatší kupují a proč. Jsou to byty k bydlení?

Ano, není co kupovat. Nicméně intenzivně se staví zejména malé byty a minibyty. Možná bohatí myslí hlavně na single lidi, které chtějí ve svých nově nakoupených bytech ubytovat. Možná jsou to ale opravdu jen byty jako komodita, tedy nejsou určeny k bydlení. Když si kupujete investiční zlato, taky ho nevyužíváte, prostě ho necháte ležet a ono mění svou hodnotu.

U bytů, nebo spíše „bytů“, je celkem jisté, že hodnota poroste dále a dále. Až si je bude moci koupit jen deset procent nejbohatších, pak pět procent, pak procento… a politici budou dále a dále slibovat, co s tím nedostatkem bytů udělají. Minibyty, mikrobyty, nanobyty…

