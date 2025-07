Americkému námořnictvu hrozí zastavení výroby klíčových antiraket SM-6

2. 7. 2025

Americké námořnictvo ve svém nedávno představeném rozpočtu na fiskální rok 2026 sází na republikánské zákonodárce, kteří podpoří jednu z primárních raket země-vzduch rozmístěných v americkém námořnictvu a objednaných některými hlavními partnery v Indo-Pacifiku: Námořnictvem Korejské republiky (ROKN), Japonskými námořními silami sebeobrany (JMSDF) a Australským královským námořnictvem (RAN), píše Carter Johnston. Americké námořnictvo ve svém nedávno představeném rozpočtu na fiskální rok 2026 sází na republikánské zákonodárce, kteří podpoří jednu z primárních raket země-vzduch rozmístěných v americkém námořnictvu a objednaných některými hlavními partnery v Indo-Pacifiku: Námořnictvem Korejské republiky (ROKN), Japonskými námořními silami sebeobrany (JMSDF) a Australským královským námořnictvem (RAN),

Americké námořnictvo je připraveno pořídit rekordní počet raket, celkem 139, s klíčovou výhradou. Předpokládá, že republikány vedený jednorázový návrh zákona o usmíření projde Kongresem, což poskytne velkou část finančních prostředků pro celkový nákup.

Pokud nebude zákon schválen, námořnictvo má vyčleněny prostředky pouze na 10 raket, což je množství, které by mělo za následek porušení smluvních podmínek s hlavními dodavateli. Kaskádové efekty po porušení smlouvy by uvedly do pohybu ještě více spouští, které by nakonec uzavřely výrobní linky raket na nespecifikovanou dobu, do fiskálního roku 2026 a dále.

Tak by výroba SM-6 byla zastavena po celý fiskální rok 2026. To by uvedlo do pohybu sérii inspekcí, v jejichž rámci by výrobní linky SM-6 zůstaly nečinné – odstavené – dokud nebude dokončeno několik kontrol a recertifikací na celé výrobní lince, což by nakonec vedlo ke zvýšení ceny, které americké námořnictvo odhaduje na přibližně 800 000 dolarů kvůli zpožděním a změnám nákladů u sekundárních dodávek.

Zvýšení ceny by zvýšilo cenu raket na více než 6 milionů dolarů za All Up Round (AUR) do fiskálního roku 2027, oproti současným 5,3 milionu dolarů za vyjednané nákupy raket pro fiskální rok 2026.

Pokud zákon projde, rozpočet ministerstva obrany by činil zhruba 961 miliard dolarů a financovalo by celkem 138 raket SM-6 (včetně 10 financovaných z vlastního rozpočtu amerického námořnictva), což je mnohem větší počet než v předchozím roce, celkem 103 raket poté, co Izraelský zákon o doplňkových rozpočtových prostředcích přidal 24 raket SM-6 Block IA, aby nahradily rakety použité během bojových operací na Středním východě.

Je to poprvé, co bylo financování použito takovým způsobem, což zpozdilo rozpočtové materiály a způsobilo další bolesti hlavy analytikům a úředníkům Kongresu.

Na tiskovém brífinku Pentagonu tento týden američtí představitelé komentovali významné změny provedené v několika programech. Pentagon říká, že identifikoval "neefektivitu" ve výši 30 miliard dolarů ve fiskálním roce 2025 a použil tyto prostředky, spolu s dalšími prostředky získanými ze zrušení smluv ministerstva pro efektivitu vlády (DOGE), ke zvýšení financování pro ostatní.

Úředníci dodali, že mandát ministra obrany Peta Hegsetha ke změně zaměření rozpočtu vedl k několika změnám v kritičtějších programech, "zvýšení letality a připravenosti".

Úředníci nenabídli podrobnosti o tom, jak byly peníze identifikovány nebo jak byly přerozděleny.

Samotné americké námořnictvo neidentifikovalo cesty k rekonfigurovanému financování, zákon usmíření neprojde – což by bylo zničující pro dodavatele i zahraniční partnery, protože se spoléhají na stabilní a vyváženou knihu objednávek od amerického námořnictva.

