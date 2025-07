Trump tvrdí, že Izrael je připraven na mírovou dohodu v Gaze, Chce tím podpořit jednání o příměří s Hamásem

2. 7. 2025

Americký prezident řekl, že Katar a Egypt předloží Hamásu „konečný návrh“, který ho vyzval, aby přijal, „protože lepší už nebude“.



Donald Trump tvrdí, že Izrael je připraven souhlasit s mírovou dohodou s Hamásem. Snaží se zprostředkovat příměří ve válce v Gaze, během níž Izrael vyvraždil téměř 60 000 lidí, většinou žen a dětí.



V příspěvku na Truth Social americký prezident napsal: „Izrael souhlasil s nezbytnými podmínkami pro uzavření 60denního příměří, během kterého budeme spolupracovat se všemi stranami na ukončení války."



Uvedl, že zástupci Kataru a Egypta předají „tento konečný návrh“ Hamásu. Izrael ani Hamás na Trumpův příspěvek zatím oficiálně nereagovaly.



Není jasné, na jakých konkrétních podmínkách se Izrael dohodl, a Trumpova předchozí tvrzení, že Izrael je připraven ukončit válku, včetně příměří vyjednaného před jeho inaugurací v lednu, rychle padla, protože obě strany se navzájem obvinily z porušení dohod o výměně vězňů.



Toto tvrzení však přišlo poté, co Trump zprostředkoval příměří mezi Izraelem a Íránem, a ve stejný den, kdy se izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer údajně setkal s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a vyslancem pro Blízký východ Stevem Witkoffem.



„Katarští a egyptští představitelé, kteří velmi tvrdě pracovali na dosažení míru, předloží tento konečný návrh,“ napsal Trump. „Doufám, že pro dobro Blízkého východu Hamás tuto dohodu přijme, protože lepší už to nebude – BUDE TO JEN HORŠÍ.“



Trump dříve v ten den novinářům řekl, že doufá, že příští týden bude dosaženo dohody o příměří výměnou za rukojmí mezi Izraelem a militanty Hamásu v Gaze. V pondělí se má setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě.



Trump a jeho poradci se zřejmě snaží využít momentální situace po amerických a izraelských útocích na íránská jaderná zařízení a příměří, které bylo minulý týden v této válce uzavřeno, k zajištění trvalého příměří ve válce v Gaze.



Trump novinářům během návštěvy Floridy řekl, že bude vůči Netanjahuovi „velmi nekompromisní“, pokud jde o nutnost rychlého příměří v Gaze. „Doufáme, že se to podaří. A těšíme se, že se tak stane někdy příští týden,“ řekl novinářům. „Chceme dostat rukojmí ven.“



Hamás prohlásil, že je ochoten propustit zbývající rukojmí v Gaze v rámci jakékoli dohody o ukončení války. Izrael tvrdí, že válka může skončit pouze v případě, že bude Hamás odzbrojen a rozpuštěn. Obě strany zatím nevykazují žádné známky ochoty ustoupit ze svých pevných pozic.



Diskuse o „konečném návrhu“ příměří přichází po pondělním strašlivém izraelském útoku na kavárnu Al-Baqa na pobřeží Gazy, při kterém podle lékařů a dalších úředníků zahynulo 24 až 36 Palestinců, včetně dětí.



Válka mezi Izraelem a Gazou začala 7. října 2023, kdy ozbrojenci pod vedením Hamásu zaútočili na jižní Izrael, zabili 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 rukojmích do Gazy.





Následný izraelský vojenský útok zabil více než 56 500 Palestinců, převážně civilistů – odborníci však tvrdí, že se jedná o podhodnocený počet –, vysídlil téměř všech 2,3 milionu obyvatel a velkou část území proměnil v ruiny.





Zdroj v angličtině ZDE

