Jak zbrojní průmysl tlačil Trumpa k válce s Íránem

3. 7. 2025

čas čtení 7 minut

Prezident Trump hojně sledoval Fox News, kde dominovaly hlasy zbrojařských dodavatelů prosazujících údery USA proti Íránu. Podle rozsáhlé zprávy New York Times bylo rozhodnutí prezidenta Trumpa ze dne 22. června o schválení leteckých úderů na jaderná zařízení v Íránu částečně ovlivněno stanicí Fox News. Trump byl několik dní nepřetržitě bombardován proválečnými osobnostmi, jako je izraelský premiér Benjamin Netanjahu, exilový korunní princ Rezá Páhlavi a tvrdí protíránští jestřábi z Kongresu, například senátor Lindsey Graham (R-SC), píše na webu Responsible Statecraft (RS) Nick Cleveland-Stout.

Podle analýzy RS však mnoho dalších hostů Foxu bylo financováno zbrojním průmyslem, který měl z přechodu k horké válce mezi Izraelem a USA a Íránem jednoznačný prospěch. Tito hosté se jeden po druhém objevovali na televizních obrazovkách Bílého domu, chválili izraelské údery a vyzývali k dalšímu zapojení USA. Jak to v roce 2022 bez obalu vyjádřil zakladatel a generální ředitel společnosti Palantir Alex Karp, „špatné časy jsou pro Palantir velmi dobré“. Mnohé z těchto střetů zájmů samozřejmě nebyly ve vysílání zveřejněny.

Jeden z Karpových zaměstnanců, bývalý republikánský kongresman Mike Gallagher (R-Wis.), se objevil na Foxu a chválil izraelskou válečnou kampaň proti Íránu. „Myslím, že kromě fyzické destrukce, kterou izraelské útoky způsobily, dochází také k jakési mentální destrukci, že? Odstranění klíčových vůdců IRGC, odstranění 8 z 13 nejlepších íránských vědců,“ řekl v narážce na vraždu vysokých důstojníků Islámské revoluční gardy. „Myslím si, že jsme jaderný program zpomalili, ale je to jen počáteční fáze komplexního procesu, který bude mít několik fází, a je důležité, aby Amerika pevně stála za svým nejbližším spojencem na Blízkém východě, Izraelem.“

Gallagher je nyní šéfem obrany ve společnosti Palantir, vojenském dodavateli, který poskytuje cílovací schopnosti založené na umělé inteligenci. V loňském roce společnost Palantir podepsala dohodu s izraelským ministerstvem obrany o „využití pokročilých technologií Palantiru na podporu válečných misí“.

Přispěvatel Fox News generál Jack Keane (v. v.) se také několikrát objevil v médiích, aby diskutoval o válce, a argumentoval pro použití bombardérů B-2 a bomb určených k ničení bunkrů v Íránu. Keane rychle vyloučil alternativy. „Izraelci mají několik možností,“ řekl, „ale žádná z nich není tak dobrá jako ta, kterou máme my.“

Keane, prominentní zastánce „posílení“ amerických sil v Iráku před 17 lety, je bývalým členem představenstva společnosti General Dynamics a jeho think tank, Institut pro studium války, dostává finanční prostředky od této společnosti. Podle jeho posledního hlášení pro SEC z roku 2018 vlastnil Keane přes 14 000 akcií společnosti General Dynamics v dnešní hodnotě přes 4 miliony dolarů (není jasné, kolik z nich, pokud vůbec nějaké, dnes ještě vlastní).

Ponorka třídy Ohio společnosti General Dynamics, pravděpodobně USS Georgia, hrála roli v útoku USA na Írán, kdy vystřelila více než dvě desítky raket Tomahawk na cíle v Íránu. Ministr námořnictva John Phelan řekl zákonodárcům, že ponorka „při útoku na Írán podala výjimečný výkon a způsobila značné škody na íránských jaderných kapacitách“.

Bývalý ředitel CIA David Petraeus se také několikrát objevil ve Fox News před a po útoku USA na Teherán. 17. června Petraeus řekl moderátorce Foxu Marthě MacCallumové, že prezident má dvě možnosti. „Jednou z nich je zesílit ultimátum, které již dal, a to bezpodmínečnou kapitulaci a prohlášení, že souhlasí s tím, že se vzdá všech svých jaderných programů, že nebudou žádná vyjednávání a že umožní Mezinárodní agentuře pro atomovou energii úplná inspekční práva, jinak zničíme obohacovací komplex v Fordow.“

Petraeus je partnerem v KKR, soukromé investiční společnosti, která je významným investorem do největší platformy pro správu nemovitostí v Izraeli, Guesty, a vlastní nebo investuje do mnoha obranných společností, včetně izraelských kyberbezpečnostních firem. Petraeus je také strategickým poradcem izraelské kyberbezpečnostní firmy Semperis.

Brian Hook, místopředseda pro globální investice v soukromé investiční společnosti Cerberus Capital Management zaměřené na obranu, který během prvního funkčního období prezidenta Trumpa vedl washingtonskou kampaň „maximálního tlaku“ na Írán, se v dnech před americkými údery také objevil ve Fox News. „Oni [Izrael] bombardují zařízení, která se zabývají jaderným výzkumem. A myslím, že tato kampaň bude pokračovat. Jak jsem řekl, je to mnohostranná záležitost, která se plánovala roky, a Izrael nyní zaklapl past na myši,“ řekl.

Mezi další investice společnosti Cerberus patří vlastnictví hypersonické společnosti a soukromé vojenské společnosti, která vycvičila vrahy saúdského novináře Jamala Khashoggiho.

Samozřejmě, že mnoho z nejhlasitějších zastánců války ve Foxu – jako Sean Hannity a Mark Levin – nepracuje pro zbrojní průmysl. A ostatní prostě nic o svém financování veřejně nezveřejňují, takže to nemůžeme vždy vědět.

Dlouholetý jestřáb v Iráku Mark Dubowitz, generální ředitel Foundation for Defense of Democracies, se mezi izraelskými údery na Írán a rozhodnutím USA přímo vstoupit do války desetkrát objevil ve Fox News, Fox Business a LiveNOW od Foxu. Dubowitz strávil svůj vysílací čas výzvami prezidentu Trumpovi, aby rozebral íránská jaderná zařízení. Foundation for Defense of Democracies nezveřejňuje své zdroje financování.

23. června Trump oznámil příměří mezi Íránem a Izraelem, ale zůstává otázkou, zda strany dohodu dodrží. Válečná propaganda na Foxu byla během celé války neúprosná a významní pravicoví disidenti jako Steve Bannon a Tucker Carlson se v ní vůbec neobjevili. Někteří Trumpovi poradci soukromě litují, že ve vysílání Foxu chyběli prominentní disidenti jako Carlson, protože to znamenalo, že „Trump neslyšel moc hlasů druhé strany debaty“. Carlson řekl, že „má pocit, že Fox hraje ústřední roli v prosazování války“, a svého bývalého zaměstnavatele nazval „válečnými štváči“.

Není to poprvé, co se vojenské dodavatelé uchýlili k mediálnímu tlaku, aby prosadili válku. Před invazí do Iráku v roce 2003 se americká vláda pustila do „pečlivě naplánované strategie, jak přesvědčit veřejnost, Kongres a spojence o nutnosti čelit hrozbě Saddáma Husajna“.

Veřejnost tehdy netušila, že s mediální kampaní pomáhají vojenské dodavatelé. Bývalý generál Barry McCaffrey (v. v.) pravidelně vystupoval v hlavních televizních stanicích, zatímco působil v představenstvu společnosti DynCorp, vojenského dodavatele, který cvičil irácké bezpečnostní síly. Zpočátku popisoval irácké bezpečnostní síly jako „špatně vybavené, špatně vycvičené a politicky nespolehlivé“. Jakmile se stal členem představenstva DynCorp, změnil názor a Brianovi Williamsovi z MSNBC řekl, že „irácké bezpečnostní síly jsou skutečnou silou“. Akcie DynCorp v tom roce vzrostly o 87 procent, a to i přes zprávy o neefektivním výcviku.

Dnes jsou diváci kabelové televize stále krmeni moderními McCaffreyovými, kteří stírají hranice mezi veřejným a soukromým zájmem a nechávají nás s tou samou otázkou: čí je to vlastně válka a kdo z ní má prospěch?

Celý text v anglickém originále ZDE

