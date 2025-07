Představte si, že by takto vystoupilo 400 českých celebrit proti izraelskému propagandistovi v ČT Jakubu Szántó, který nemá ve veřejnoprávním médiu co dělat

2. 7. 2025

Veřejnoprávní televize či rozhlas totiž nesmějí projevovat názory či osobní zaujatost tím či oním směrem



Více než 400 osobností médií vyzývá představenstvo BBC k odvolání Robbieho Gibba kvůli Gaze



Celebrity Miriam Margolyes, Alexei Sayle a Mike Leigh jsou mezi signatáři dopisu kritizujícího vazby na Jewish Chronicle



Více než 400 hvězd a osobností médií, včetně Miriam Margolyeové, Alexeje Saylea, Juliet Stevensonové a Mikea Leigha, podepsalo dopis adresovaný vedení BBC, v němž požadují odvolání člena představenstva Robbieho Gibba kvůli údajnému střetu zájmů v souvislosti s Blízkým východem.



Mezi signatáři je také 111 novinářů BBC a Zawe Ashton, Khalid Abdalla, Shola Mos-Shogbamimu a historik William Dalrymple, kteří vyjadřují „obavy z neprůhledných redakčních rozhodnutí a cenzury BBC v souvislosti s reportážemi o Izraeli a Palestině“.



Dopis byl doručen v předvečer středečního vysílání dokumentu Gaza: Doctors Under Attack, který BBC zadala, ale odmítla ho s pochybným odůvodněním, že „hrozí vytvoření dojmu zaujatosti“. Dokumentární film ve středu večer odvysílá televize Channel 4.

Dopis celebrit konstatuje, že rozhodnutí o zrušení vysílání tohoto filmu „opět dokazuje, že BBC neinformuje o Izraeli ‚objektivně‘“.





BBC je také obviněna z toho, že je „paralyzována strachem z toho, že bude vnímána jako kritická vůči izraelské vládě“. Dopis zdůrazňuje, že „nejednotný způsob, jakým jsou uplatňovány pokyny, poukazuje na roli Gibba v radě BBC a v redakční radě BBC“, protože „jsme znepokojeni tím, že osoba s úzkými vazbami na list Jewish Chronicle ... má jakoukoli slovo v redakčních rozhodnutích BBC, včetně rozhodnutí nevysílat film Gaza: Medics Under Fire“.



Gibb, bývalý poradce Theresy Mayové a bývalý šéf politického týmu BBC ve Westminsteru, vedl konsorcium, které v roce 2020 koupilo Jewish Chronicle, a do srpna 2024 byl ředitelem Jewish Chronicle Media. (Jakub Szantó bezelstně psal na Silvestra na sociální sítě, jak popíjel se svými kamarády v Izraeli.)



V dopise, který zorganizovala skupina insiderů BBC, se píše: „Mnozí z nás jsou frustrováni neprůhlednými rozhodnutími, která jsou přijímána na nejvyšších úrovních BBC bez diskuse nebo vysvětlení. Naše selhání má dopad na diváky.



Jako organizace jsme neposkytli žádnou významnou analýzu zapojení britské vlády do války proti Palestincům. Neinformovali jsme o prodeji zbraní ani o jeho právních důsledcích. Tyto zprávy místo toho zveřejnili konkurenti BBC.“



Prohlášení tvrdí, že Gibb má „střet zájmů“, který „zdůrazňuje dvojí metr pro tvůrce obsahu BBC, kteří sami zažili cenzuru ve jménu ‚nestrannosti‘“.



Dále se v něm uvádí: „V některých případech byli zaměstnanci obviněni z toho, že mají skryté úmysly, protože na svých sociálních sítích zveřejnili články kritické vůči izraelské vládě. Gibb naopak zůstává na vlivném postu, přičemž jeho rozhodnutí jsou navzdory jeho dobře známým ideologickým sklonům málo transparentní. Nemůžeme již déle žádat poplatníky, aby přehlíželi Gibbsovy ideologické sympatie.“



Dopis končí slovy: „My, níže podepsaní zaměstnanci BBC, nezávislí spolupracovníci a osobnosti z oboru, jsme velmi znepokojeni tím, že zpravodajství BBC o Izraeli a Palestině nadále nedosahuje standardů, které očekává naše publikum. Domníváme se, že role Robbieho Gibba, jak v představenstvu, tak v redakční radě, je neudržitelná. Vyzýváme BBC, aby se zlepšila ve prospěch našich diváků a znovu se zavázala k našim hodnotám nestrannosti, poctivosti a zpravodajství bez strachu a bez přízně.“



Z obavy z následků podepsalo 111 novinářů BBC anonymně.



Mluvčí BBC uvedl: „Intenzivní diskuse o našem zpravodajství mezi redakčními týmy jsou nezbytnou součástí redakčního procesu. O zpravodajství neustále diskutujeme a nasloucháme zpětné vazbě od zaměstnanců a domníváme se, že tyto rozhovory je nejlepší vést interně.





„Pokud jde o naše zpravodajství z Gazy, BBC je plně odhodlána informovat o konfliktu nestranně a přináší z této oblasti silné reportáže. Kromě aktuálních zpráv, průběžných analýz a investigativních reportáží jsme natočili oceněné dokumentární filmy, jako jsou Life and Death in Gaza (Život a smrt v Gaze) a Gaza 101.“





