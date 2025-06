Prohlášení k aktuální situaci v sociální demokracii

30. 6. 2025

Nedivíme se těm z vás, kterým teď zaplacení členských příspěvků a tedy další pokračování členství v Sociální demokracii připadá jako myšlenka vskutku nehorázná. Jako přesvědčení sociální demokraté se také ptáme, zda je naše místo ve straně, která se jako sociální a demokratická nyní jeví jen svým jménem. Nevstupovali jsme do naší strany, abychom podporovali spolupráci se subjekty, které prostřednictvím pseudosociální demagogie usilují o nastolení autoritářského režimu.





Navzdory všemu však ve straně nejen zůstáváme, ale vyzýváme k tomu i všechny skutečné stoupence demokratické levice. Odchod se rovná smíření s předáním strany bojující století a půl jak ze myšlenku sociální spravedlnosti, tak za svobodu a demokracii, do rukou sil, které jsou orientované jiným směrem. Naším úkolem je analyzovat, jak k současnému vývoji mohlo dojít a jak se k tomu postavit.





Především v tuto chvíli prohlašujeme, že to nejsme my, kdo by měl opustit Sociální demokracii. Nepřijatelné rozhodnutí o předvolební spolupráci, které jsme si před pár dny nechtěli, ba ani nedovedli byť jen představit, nás naopak motivuje, abychom ve straně zůstali a pracovali na obnově jejích politických základů. To za situace, kdy se vytvoření nové sociálně demokratické strany neukazuje jako reálné.





Práce i oběti přechozích pokolení sociálních demokratů stejně jako dosud zachovaná organizační struktura strany nás vedou k jediné myšlence, k jejímuž uskutečnění voláme všechny sociální demokraty, kteří neztratili kompas levicově demokratické orientace, ani nepropadli beznaději či znechucení:





Učiňme SOCDEM znovu sociálně demokratickou!





Radek Mikula,

člen Krajského předsednictva SOCDEM Praha,

předseda Obvodní organizace SOCDEM Praha 11

e-mail: milota@posli.to





Petr Hůla,

člen Obvodní organizace SOCDEM Praha 12,

nominant na samostatnou kandidátku SOCDEM pro sněmovní volby v roce 2025

e-mail: Petr.Hula@atlas.cz