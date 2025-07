Trump chce audit, Musk chce revoluci

1. 7. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty



Trump kontroval založením super PAC „MAGA Kentucky“, aby Massieho odvolal. Musk, jehož majetek převyšuje HDP Česka, odpověděl: „Já.“ (Což je u něj celá věta.) Mezitím Trump na Truth Social prohlásil: „Bez dotací musí Elon zavřít krám a vrátit se do Jižní Afriky!“ Jemný návrh. Akcie Tesly spadly o 5 %.



Musk zuřil. Trumpův „megazákon“ by podle rozpočtového výboru Kongresu přidal 3,3 bilionu dolarů k americkému dluhu. Musk označil zákon za „šílený“, začal vyhrožovat, že každý poslanec, kdo pro něj zvedne ruku, příští rok prohraje primárky, „i kdyby to byla poslední věc, kterou na Zemi udělám.“ A protože miliardář s raketami nemluví do větru, už varoval, že hned druhý den po schválení zákona zakládá novou politickou sílu: Americkou stranu.



„Naše země potřebuje alternativu k demokraticko-republikánské unistraně. Je čas, aby lidé skutečně měli HLAS.“

— E. Musk, kandidát na CEO všeho



Ve svých tirádách přirovnal stávající Trumpovu politiku k „Partaji Prasátka Porkyho“ (PORKY PIG PARTY) a označil návrh za „ekonomickou vraždu budoucnosti“, protože podle něj dává miliardy „průmyslům minulosti“ a ignoruje oblasti jako solární energetika a elektromobily. Právě ty totiž v BBB zůstaly bez dotací, což mnozí považují za důvod jeho náhlého osvícení ohledně amerického dluhu.



Mezitím se začaly hýbat peníze. Musk už nalévá finance do protitrumpovských republikánů, naposledy podporoval kandidáty Randygo Finea a Jimmyho Patronise na Floridě. Vzhledem k tomu, že v minulých volbách Trumpovi poslal 275 milionů dolarů, jde o znatelnou změnu směru. Láska zchladla.



Po Trumpově salvě ohledně návrhu, aby se Musk vrátil „do Jižní Afriky“ byla Muskovou reakcí jen emoji s objetím. Expertní překlad zní:





„Mé rakety by tvůj Mar-a-Lago proměnily v prach, ale dnes volím… nejasnost.“