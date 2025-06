Omluva Severní Koreji - kunratičtí se kvůli srovnání se starostkou Kunratic Alinčovou omlouvají Kim Čong-unovi!

30. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

(Autor obrázku Ladislav Kahoun nejmladší)

Dokonce i starostka Kunratic Alinčová by se od Vás, statní demokraté Severní Koreje, měla co učit!



Tisková zpráva č. 4:



Praha Kunratice 30.6.2025



Iniciativa www.KunraticeBezKorupce.cz se tímto omlouvá institucím republiky Severní Korea.



Na svých webových stránkách www.KunraticeBezKorupce.cz jsme v minulosti přirovnali situaci kolem starostky Prahy Kunratic Alinčové k situaci v Severní Koreji.



Tímto se příslušným institucím Severní Koreje omlouváme.



Podle právního rozboru, který jsme si zadali, existuje v Severní Koreji dodržovaná lhůta:



„…분기에 1차씩 정상적으로 총화하고…“ – tj. vyhodnocení a přijetí opatření jednou za čtvrtletí - tedy oproti Kunraticím extrémně rychle... Dokonce i starostka Kunratic Alinčová by se od Vás, statní demokraté Severní Koreje, měla co učit!Praha Kunratice 30.6.2025Iniciativa www.KunraticeBezKorupce.cz se tímto omlouvá institucím republiky Severní Korea.Na svých webových stránkách www.KunraticeBezKorupce.cz jsme v minulosti přirovnali situaci kolem starostky Prahy Kunratic Alinčové k situaci v Severní Koreji.Tímto se příslušným institucím Severní Koreje omlouváme.Podle právního rozboru, který jsme si zadali, existuje v Severní Koreji dodržovaná lhůta:„…분기에 1차씩 정상적으로 총화하고…“ – tj. vyhodnocení a přijetí opatření jednou za čtvrtletí - tedy oproti Kunraticím extrémně rychle...



Odpověď na podání občanů (i když taková odpověď může mít v Severní Koreji na středoevropské poměry poněkud "neobvyklou formu") je v Severní Koreji velmi rychlá, instituce VŽDY promptně reagují a pokud ne, může každý Severokorejec napsat soudruhu Kim Čong-unovi a reakce se dočká v řádu minut...



Starostka Alinčova v Praze Kunraticích žádnou takovou lhůtu neuznává a po dvou a půl letech odpověděla jenom jednomu z nás a to ještě, podle nás, slabomyslnou devíti-slovnou odpovědí.



K řádné odpovědi ji budeme muset donutit soudem, žaloby jsme již podali, nebo zvítězit v příštích volbách, nastudovat si metodu pana Augiáše, dosadit do místní samosprávy lidi, o kterých víme, že jsou slušní a oni nám pak odpoví.



Příště, než použijeme republiku Severní Korea ke srovnání se starostkou Alinčovou nebo se situací v jejím pašalíku Praze Kunraticích, tak si pečlivěji ověříme fakta.



Soudruhu Kim Čong-une, promiňte, nechtěli jsme srovnáním se starostkou Kunratic Alinčovou urazit ani Vás ani Zemi zářícího slonce, Severní Koreu!



Za iniciativu



www.KunraticeBezKorupce.cz

Ladislav Kahoun (nejmladší)



Bára Peitzová







Rozdělovník:





Předseda státních záležitostí KLDR – soudruh Kim Čong-un

Chairman of State Affairs of the DPRK

Government Complex No. 1

Chung-guyok

Pchjongjang, KLDR



Zákonodárný sbor KLDR – Nejvyšší lidové shromáždění

Prezidium Nejvyššího lidového shromáždění

Mansoudong, Central District

Pchjongjang, KLDR



Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v ČR

Na Větru 395/18

162 00 Praha 6 – Veleslavín

Česká republika

E-mail: vel.kldr@seznam.cz



Starostka Alinčová, (v tuto chvíli) radnice MČ Praha Kunratice.



북조선에 대한 사과 – 쿤라티체 주민들은 알린초바 구청장과 비교한 것에 대해 김정은 동지께 사과드립니다!



알린초바 구청장조차도 조선민주주의인민공화국의 국가 민주주의자들께 배워야 할 점이 많을 것입니다!



보도자료 제4호:



2025년 6월 29일 체코 프라하 쿤라티체



저희 웹사이트 www.KunraticeBezKorupce.cz 의 시민단체는 이로써 조선민주주의인민공화국의 기관들께 진심으로 사과의 뜻을 전합니다.



과거 저희는 프라하 쿤라티체 구청장 알린초바와 관련된 상황을 조선민주주의인민공화국의 상황에 비유한 바 있습니다.



이에 대해 해당 기관들께 정중히 사과드립니다.



저희가 의뢰한 법률 분석에 따르면, 조선민주주의인민공화국에서는 아래와 같은 규정이 준수되고 있습니다:



“…분기에 1차씩 정상적으로 총화하고…” – 즉, 분기마다 정기적으로 평가 및 조치가 이루어지는 것으로, 쿤라티체와 비교할 때 매우 신속한 절차입니다...



시민들의 민원에 대한 응답은 (비록 그 형식이 중부유럽 기준에서 다소 “특이할 수” 있다 하더라도) 조선민주주의인민공화국에서는 매우 신속하게 이루어지며, 국가 기관은 언제나 즉각적인 반응을 보입니다. 만일 그렇지 않은 경우, 모든 조선 인민은 김정은 동지께 직접 편지를 쓸 수 있으며, 몇 분 내에 반응을 받는 것으로 알려져 있습니다...



프라하 쿤라티체의 알린초바 구청장은 어떠한 기한도 인정하지 않으며, 2년 반이 지나서야 저희 중 한 명에게 응답했는데, 그나마 저희 판단으로는 어처구니없는 아홉 단어로 구성된 답변이었습니다.



저희는 정당한 응답을 받기 위해 법원의 힘을 빌릴 수밖에 없으며, 이미 소송을 제기하였습니다. 혹은 다음 선거에서 승리하여, 정직한 인물을 지방정부에 세움으로써 제대로 된 답변을 받을 수 있을 것입니다.



앞으로는 프라하 쿤라티체의 상황을 조선민주주의인민공화국과 비교하기에 앞서 사실 관계를 더욱 신중히 확인하겠습니다.



김정은 동지께, 저희는 쿤라티체 구청장 알린초바와의 비교로 인해 동지와 영광스러운 태양의 나라, 조선민주주의인민공화국을 모욕할 의도가 전혀 없었음을 밝히며, 깊이 사과드립니다!



... 올림



배포처:



조선민주주의인민공화국 국무위원장 – 김정은 동지

조선민주주의인민공화국 국무청사 1호

중구역, 평양, 조선민주주의인민공화국



조선민주주의인민공화국 최고인민회의

최고인민회의 상임위원회

만수동, 중앙구역

평양, 조선민주주의인민공화국



체코 공화국 주재 조선민주주의인민공화국 대사관

Na Větru 395/18

162 00 Praha 6 – Veleslavín

체코 공화국

이메일: vel.kldr@seznam.cz



프라하 쿤라티체 자치구청장 알린초바 동지 (현재 시청에 근무 중)



(*) 정보에 따르면, 알린초바 구청장은 지난 세기의 중반 즈음 사회주의청년동맹의 일원이었을 수 있으며, 해당 조직의 공식 자료에 따르면 구성원 간에는 “동지”라는 호칭을 사용하는 것이 규정되어 있었습니다. 만일 그녀가 청년동맹의 일원이 아니었고, 오히려 우리 중 일부처럼 공산 정권에 맞서 싸운 반체제 인사였다면, 그에 대해 기꺼이 사과드릴 용의가 있습니다.

0