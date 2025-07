Polsko kvůli ruské hrozbě 5x zvýší výrobu granátů

2. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Polský obranný koncern PGZ pětinásobně zvýší výrobu dělostřeleckých granátů, aby armádě poskytl ochranu země před ruskou hrozbou, uvedl v rozhovoru ministr státního majetku Jakub Jaworowski. Upřesnil, že nyní společnost vyrábí 30 tisíc kusů velkorážné munice ročně, do tří let se toto číslo zvýší na 150-180 tisíc. Polský obranný koncern PGZ pětinásobně zvýší výrobu dělostřeleckých granátů, aby armádě poskytl ochranu země před ruskou hrozbou, uvedl v rozhovoru ministr státního majetku Jakub Jaworowski. Upřesnil, že nyní společnost vyrábí 30 tisíc kusů velkorážné munice ročně, do tří let se toto číslo zvýší na 150-180 tisíc.

Koncern vyrábí 155 mm dělostřelecké granáty pro houfnice standardu NATO a 120 mm granáty pro tanky. "Naším krátkodobým cílem je výrazně zvýšit výrobu tohoto typu munice a stát se nezávislými na zahraničních dodavatelích, abychom vytvořili stabilní základ pro národní autonomii," řekl Jaworowski. Válka Ruska s Ukrajinou podle něj ukázala, že "munice ráže 155 mm hraje na moderním bojišti klíčovou roli a je potřeba ve velkém množství".

Nedostatek granátů je jedním z nejpalčivějších problémů Polska. Na konci března šéf Národního bezpečnostního úřadu generál Dariusz Łukowski uvedl, že se současnými zásobami by země byla schopna vydržet pouze "týden nebo dva" v případě ruského útoku a některé typy munice by vydržely pouze 5-7 dní – především u staré techniky, pro kterou se již nevyrábí. V dubnu náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk uvedl, že Polsko investuje 3 miliardy zlotých (700 milionů eur) do nových továren na výrobu 155 mm granátů.

Polsko vynakládá na obranu více než všichni jeho spojenci v NATO: V roce 2025 to bude 4,7 % HDP (asi 50 miliard dolarů). Finanční prostředky však směřují především k zahraničním dodavatelům zbraní, zejména do Spojených států a Jižní Koreje. Nyní se polská vláda snaží soustředit úsilí na podporu domácího producenta. Toto přání je v souladu s evropskou politikou snižování závislosti na Spojených státech a dalších zahraničních dodavatelích vojenského zboží.

V březnu polský premiér Donald Tusk oznámil plány na více než zdvojnásobení národní armády na půl milionu lidí kvůli hrozbě ruského útoku. Řekl také, že je ve "vážných jednáních" o návrhu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na použití francouzských jaderných zbraní k ochraně evropských spojenců. Také má zájem rozmístit americké hlavice ve své zemi tím, že se obrátí na amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj v angličtině: ZDE

