Musk se zapřísáhl, že sesadí americké poslance, kteří podporují Trumpův „velký krásný zákon“

1. 7. 2025

Generální ředitel Tesly také pohrozil vytvořením „Americké strany“, pokud bude zákon, který by zvýšil deficit USA o 3,3 bilionu dolarů, schválen



Elon Musk vyhrožuje, že sesadí zákonodárce, kteří podporují rozsáhlý rozpočtový zákon Donalda Trumpa, který kritizoval, protože by zvýšil deficit země o 3,3 bilionu dolarů.



„Každý člen Kongresu, který vedl kampaň za snížení vládních výdajů a poté okamžitě hlasoval pro největší zvýšení dluhu v historii, by se měl stydět! A pokud to bude poslední věc, kterou na této Zemi udělám, příští rok tito poslanci prohrají primárky,“ napsal na Twitteru.



Těmito výhrůžkami, které adresoval zákonodárcům na sociálních sítích, se technologický miliardář znovu vrhl do sporu s americkým prezidentem, kterého pomáhal dostat k moci. Od svého odchodu z takzvaného „ministerstva pro efektivitu vlády“ (Doge) Musk ostře kritizuje Trumpův návrh rozpočtu, který podle něj zvýšením výdajů podkopává jeho práci v Doge.



Musk se po svém dramatickém rozchodu s Trumpem k návrhu zákona vyjadřoval relativně zdrženlivě, ale o víkendu se do debaty znovu zapojil.



V pondělí řekl, že zákonodárci, kteří před volbami slibovali škrty ve výdajích, ale návrh zákona podpořili, „by se měli stydět! A pokud to bude poslední věc, kterou na této planetě udělám, příští rok prohrají primárky,“ prohlásil Musk.



Generální ředitel společností Tesla a SpaceX znovu vyzval k založení nové politické strany s tím, že masivní výdaje v návrhu zákona naznačují, „že žijeme v zemi jedné strany – PORKY PIG PARTY!!“



„Je čas na novou politickou stranu, která se skutečně stará o lidi,“ napsal.



Poté, co přispěl 277 miliony dolarů na Trumpovu politickou kampaň, se Musk stal důležitou součástí okruhu amerického prezidenta a jeho administrativy. "Ministerstvo" Doge, který dohlíželo na náhlé a chaotické škrty v různých vládních programech, tvrdilo, že Musk americkému státu ušetřil 190 miliard dolarů. Podle analýzy Partnership for Public Service (PSP), neziskové organizace zaměřené na federální zaměstnance, však tato snaha mohla daňové poplatníky stát 135 miliard dolarů.



Musk i Trump se shodli na škrtání programů sociální bezpečnosti, iniciativ v oblasti životního prostředí a zdravotnictví a programů globální pomoci. Musk však ostře kritizoval prezidentův návrh, který nazývá „velkým, krásným zákonem“.



Podle odhadů rozpočtového úřadu Kongresu by senátní verze zákona zvýšila deficit v příštím desetiletí o téměř 3,3 bilionu dolarů, zatímco návrh schválený Sněmovnou reprezentantů by deficit v příštím desetiletí zvýšil o 2,4 bilionu dolarů.



Musk vyjádřil pohrdání pro obě verze.





Kromě kritiky výdajových ustanovení návrhu zákona lamentoval nad snížením dotací na elektromobily a uvedl, že návrh „rozdává peníze průmyslovým odvětvím minulosti a zároveň vážně poškozuje průmyslová odvětví budoucnosti“.



