Předvolební pindy

30. 6. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Musíme zvýšit naše preference. Musíme pořádně rozjet kampaň. Musíme potenciální voliče co nejlépe oslovit. Musíme je přesvědčit jak jsme skvělí! Nejlepší! Nejkomunikativnější! Důležité je kvalitní pí-ár a dobrý volební manažer. Musíme sehnat sponzory, kteří podpoří naši kampaň! Proč jako voliči stále akceptujeme tohle divadlo? Aby nám někdo barvil šedivou skutečnost na růžovo - modro - červeno – oranžovo... abychom jim to tam nakooooonec přece jen nějak hodili?



Němělo by být nejdůležitějším to, jak se chovají jednotlivé politické subjekty dlouhodobě? Tedy co je jejich základní genetickou informací? Zkrátka za co systematicky kopou a komu to prospívá?

Když třeba strany současné vládní koalice spolu už napotřetí (snad jsem se nepřepočítal) poněkud „pohřbí“ nastávající důchodce, nejspíš si to soudní lidé zapamatují. Nebo když slibují, že kvůli zdražování energií zestátní soukromou část ČEZu a pak dělají zdechlého chrobáka, který neví o čem je řeč? Nebo když v době své opozice kopou proti oligarchům, zejména a nejvíce proti jednomu, ale když se dostanou k moci, pojem „potřebná deoligarchizace Česka“ od nich fakticky neuslyšíte.

Ale abychom nebyli jenom ve vládním táboře, minulá vláda samozřejmě a zcela logicky také neudělala nic významnějšího pro přiměřené otočení penězovodů o 180°, tedy výrazné zvětšení toku financí od utrabohatých k chudým a nejchudším.

Shodně poslední vlády ignorují potřebu velmi promyšleného řízení mitigačních a adaptačních opatření navazujících na reálné změny klimatu a jejich dopady. Dokonce některé členy vlády podezírám, že nebudou znát zásadní rozdíl mezi těmito dvěma zásadními druhy opatření.

Stále dokola se dozvídáme, že maximalizace zbrojních výrob je nejlepší cesta ke světovému míru. Asi jsem jednodušší, ale tohle tvrzení mi rozum fakt nebere. Já si vždycky myslel, že jediná cesta ke světovému míru jsou mezinárodní dohody o snižování počtu zbraní – zejména těch nejzákeřnějších...

Co kdybychom, jako plebs, začali požadovat, aby politici přiznali barvu a v rámci předvolební kampaně nám řekli jak to s námi doopravdy myslí?! Zda budeme dál šťastně budovat neo-feudalismus (viz třeba Forbes a 100 nejbohatších Čechů) nebo to mají v hlavě srovnané nějak jinak?

0

463

p { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: #000000; orphans: 0; widows: 0; background: transparent }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: cs-CZ }p.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Lucida Sans", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: hi-IN }