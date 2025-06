Izraelské letecké údery a střelba zabily v neděli v Gaze 23 lidí včetně nejméně tří dětí

30. 6. 2025

Mahmud Bassal uvedl, že při leteckém úderu na jejich dům v čtvrti Zeitun v Gaze byly v neděli brzy ráno zabity dvě děti a „dům byl zcela zničen“. Člen rodiny, 45letý Abdel Rahman Azzam, řekl agentuře AFP, že byl doma a „slyšel obrovskou explozi v domě svého příbuzného“. „V panice jsem vyběhl ven a uviděl zničený a hořící dům.“



Bassal uvedl, že při útoku dronu na stan, ve kterém byli ubytováni vysídlení lidé poblíž jižního města Khan Younis, zahynulo pět lidí, včetně jednoho dítěte. Mezi dalšími oběťmi byl mladý muž, který byl „dnes ráno zabit izraelskou palbou, když čekal na pomoc“ poblíž humanitárního distribučního centra v jižním městě Rafah, uvedl mluvčí civilní obrany v Gaze.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli uvedl, že „vítězství“ jeho země nad Íránem v dvanáctidenní válce vytvořilo „příležitosti“, mimo jiné pro osvobození rukojmích držených v Gaze. Hlavní skupina zastupující rodiny rukojmích uvítala „skutečnost, že po 20 měsících byl návrat rukojmích konečně označen premiérem za nejvyšší prioritu“.



Donald Trump znovu vyzval k rychlému ukončení izraelské války v Gaze. „Uzavřete dohodu v Gaze, dostaňte rukojmí zpět,“ napsal americký prezident na své platformě Truth Social.



Nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamasem, zprostředkovaná Katarem a Egyptem, pokračují, ale bez jasných známek průlomu.





Trump tvrdí, že „Íránu nic nenabízí“ a s touto zemí nekomunikuje od doby, kdy USA „zničily její jaderná zařízení“.



Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s Íránem nekomunikuje a „nic“ mu nenabízí, protože podle jeho tvrzení Amerika „zcela zničila“ jaderná zařízení v Teheránu, když je začátkem tohoto měsíce bombardovala.



Trumpovy komentáře, zveřejněné v pondělí ráno na Truth Social, následovaly po zprávách, že jeho administrativa diskutovala o možné pomoci Íránu získat až 30 miliard dolarů na vybudování civilního jaderného programu na výrobu energie.



Uvedený návrh by znamenal zásadní obrat v politice Trumpa, který v roce 2018 vystoupil z jaderné dohody Baracka Obamy s Íránem s tvrzením, že uvolnění sankcí a zmrazení aktiv poskytlo Teheránu „záchrannou finanční linku“.



Trump napsal:



Řekněte falešnému demokratickému senátorovi Chrisovi Coonsovi, že Íránu nenabízím NIC, na rozdíl od Obamy, který jim zaplatil miliardy dolarů v rámci hloupé „dohody JCPOA o cestě k jaderné zbrani (která by nyní již vypršela!), a ani s nimi nemluvím, protože jsme jejich jaderná zařízení zcela ZNIČILI.



Pro kontext: Chris Coons, vysoký demokratický člen senátního výboru pro zahraniční vztahy, minulý týden řekl, že je příliš brzy na „konečný odhad“ škody, kterou americké letecké údery způsobily íránskému programu obohacování uranu.



Coons řekl MSNBC:



Je důležité, abychom nepolitizovali kariérní profesionály v našich zpravodajských službách. Ať už je to prezident Trump, který okamžitě prohlásil, že celý program byl zničen, což se mi jeví jako zcela předčasné.



Nebo ať už jde o charakteristiku konkrétních míst a kapacit a toho, jak byly poškozeny – to je otázka větší přesnosti.



Dvanáctidenní válka proti Íránu, kterou Izrael označil za preventivní útok v sebeobraně, byla zahájena Benjaminem Netanjahuem a později se k ní připojily USA.



Obě země zasáhly íránská jaderná zařízení, ale íránský jaderný program nezničily, podle předběžného hodnocení útoku Pentagonem ho pravděpodobně zpozdily o několik měsíců.





V nedělním rozhovoru s moderátorkou Fox News Marií Bartiromo Donald Trump zopakoval své sporné tvrzení, že letecké údery z 21. června zaměřené na určité íránské zařízení úspěšně ochromily íránský jaderný program.

Trump lhal, že útoky zničily klíčové zásoby obohaceného uranu, a to navzdory tvrzením Íránu, že materiál byl před údery přemístěn.

“They were trying to develop a bomb, and the reason you try to develop a bomb like that is to use it.”@realDonaldTrump doubles down on the U.S. effort to eliminate the threat of Iran obtaining a nuclear weapon — making it crystal clear why America needed to act when it did. pic.twitter.com/6oBg5ckv1u