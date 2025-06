Jak Echo.cz destabilizuje českou společnost pitomostmi

1) Echo někdo může brát vážně. Je to skupinka “Klausových dětí”, které se pouze posouvají v čase do stále bizarnějších poloh s tím, jak se radikalizuje tahle demagogická větev posttotalitního myšlení.

2) Stále v některých případech přetrvává dojem, že je to seriózní žurnalistika. Ne, není a nikdy nebyla. Podobná “média” totiž nemohou fungovat v současném informačním světě ekonomicky udržitelně, leda by to ti lidé dělali částečně zadarmo (tedy z přesvědčení). Anebo je tu ještě jedna možnost: prodáváte ten “seriózní” prostor, aniž byste to svým naivním čtenářům sdělili. A pokud vím, tak v Echo berou platy (a pokud vím, tak na novinářskou branži velmi slušné).