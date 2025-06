Rusko zahájilo největší letecký útok celé za tři roky války na Ukrajinu, sděluje Kyjev

30. 6. 2025

Ukrajinské letectvo sděluje, že Rusko během noci na neděli vystřelilo 477 dronů a návnadových raket a 60 skutečných raket



Rusko během noci vystřelilo na Ukrajinu více než 500 leteckých zbraní v náletu, který Kyjev označil za největší letecký útok za tři roky války.



Bombardování se podle něj zdálo být zaměřeno na několik regionů daleko od frontové linie, včetně západní Ukrajiny. Ruská armáda v neděli uvedla, že její noční útok zasáhl ukrajinské vojensko-průmyslové komplexy a ropné rafinerie a že během noci zachytila tři ukrajinské drony.



Bombardování se podle něj zdálo být zaměřeno na několik regionů daleko od frontové linie, včetně západní Ukrajiny. Ruská armáda v neděli uvedla, že její noční útok zasáhl ukrajinské vojensko-průmyslové komplexy a ropné rafinerie a že během noci zachytila tři ukrajinské drony.



Rozsah útoků zpochybnil páteční prohlášení Vladimira Putina, v němž ruský prezident uvedl, že Moskva je připravena na nové kolo přímých mírových rozhovorů v Istanbulu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli uvedl, že bombardování ve skutečnosti ukazuje, že Putin se rozhodl pokračovat ve válce. „Moskva nepřestane, dokud bude schopna provádět masivní údery,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.



Jen za poslední týden Rusko podle něj zaútočilo na Ukrajinu více než 114 raketami, více než 1 270 drony a téměř 1 100 kluznými bombami.



„Tato válka musí skončit – je třeba vyvinout tlak na agresora a zajistit ochranu,“ dodal. „Ukrajina musí posílit svou protivzdušnou obranu – to je to, co nejlépe chrání životy.“



Zopakoval ochotu Ukrajiny koupit americké systémy protivzdušné obrany a dodal, že jeho země spoléhá na „vedení, politickou vůli a podporu Spojených států, Evropy a všech našich partnerů“.



Ukrajinské letectvo mezitím oznámilo, že stíhací letoun F-16 dodaný západními partnery havaroval po poškození při sestřelování vzdušných cílů, přičemž zahynul pilot. „Pilot použil všechny zbraně na palubě a sestřelil sedm vzdušných cílů. Při sestřelování posledního z nich byl jeho letoun poškozen a začal ztrácet výšku,“ uvedlo letectvo na Telegramu.



Pilot neměl čas se katapultovat, dodalo.



Místní úředníci na Ukrajině uvedli, že při útocích zahynuli dva lidé a nejméně 12 jich bylo zraněno, včetně dvou dětí. Když po celé zemi zazněly sirény, obyvatelé Kyjeva se ukryli v protileteckých krytech a stanicích metra, zatímco ve městě Drohobych v západní Lvovské oblasti vypukl po útoku dronů, který přerušil dodávky elektřiny do části města, velký požár v průmyslovém závodě.



Výbuchy byly slyšet v Kyjevě, Lvově, Poltavě, Mykolajivu, Dněpropetrovsku, Čerkasích a Ivano-Frankivské oblasti, uvedli svědci a regionální guvernéři agentuře Reuters.



Eskalace ruské kampaně přichází v době, kdy jednání o ukončení bojů zůstávají převážně v slepé uličce. Dvě nedávná kola jednání mezi ruskou a ukrajinskou delegací v Istanbulu nepřinesla žádný pokrok.



V neděli ukrajinská prezidentská kancelář oznámila, že země zahájila proces vystoupení z mezinárodní úmluvy zakazující protipěchotní miny.



Ukrajinský poslanec Roman Kostenko na sociálních sítích uvedl, že je ještě nutné schválení parlamentem. „Je to krok, který si realita války již dlouho vyžaduje,“ řekl.



„Rusko není smluvní stranou této úmluvy a masivně používá miny proti našim vojákům a civilistům. Nemůžeme zůstat svázáni v prostředí, kde nepřítel nemá žádná omezení.“





V posledních měsících a pod tlakem protiminových aktivistů oznámilo pět evropských zemí podobné plány na vystoupení z historické úmluvy o zákazu min z roku 1997, přičemž jako důvod uvedly rostoucí hrozbu ze strany Ruska.





