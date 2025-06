Izraelské útoky vyvraždily v sobotu v Gaze více než 60 lidí

28. 6. 2025

K nejnovějším úmrtím došlo navzdory zhoršující se humanitární situaci a obnovené naději na příměří





Podle zdravotníků bylo při nočních izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 62 lidí, zatímco se humanitární situace v obléhaném pásmu navzdory obnovené naději na příměří zhoršuje.



Letecké údery začaly v noci na pátek a pokračovaly až do sobotního rána. Zabily desítky lidí poblíž uprchlického tábora nedaleko palestinského stadionu v Gaze. Úder v sobotu v poledne zabil nejméně 11 lidí.



Při izraelském úderu v al-Mawasi na jihu Gazy byla zabita rodina uprchlíků, která spala ve stanu.



V Gaze panují podmínky podobné hladomoru poté, co Izrael na dva a půl měsíce uvalil blokádu všech potravin až do konce května. Od té doby Izrael do pásma pouští jen nepatrné množství humanitární pomoci.



Izrael zahájil válku v Gaze poté, co teroristé z Hamásu 7. října 2023 zaútočili na Izrael, zabili asi 1 200 lidí a vzali jako rukojmí asi 250 lidí.



K nejnovějším zabitím došlo v době, kdy se zdá, že příměří v Gaze je na dosah, a Donald Trump v pátek prohlásil, že dohoda by mohla být uzavřena do týdne. „Myslím, že je to blízko,“ řekl americký prezident. „Právě jsem mluvil s některými zúčastněnými osobami. Myslíme si, že do týdne dosáhneme příměří.“



Podle zpráv izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer příští týden navštíví Washington, aby mimo jiné jednal o příměří.



Nedávné příměří s Íránem, které ukončilo 12denní konflikt, který Izrael vnímal jako velký úspěch, by mohlo poskytnout prostor pro dlouho stagnující mírové rozhovory. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek řekl: „Spolu s propuštěním našich rukojmí a porážkou Hamásu se otevřela příležitost, okno příležitosti, které nelze promarnit. Nelze ztratit ani jediný den.“



Boje v Gaze vypukly znovu v březnu, kdy Izrael obnovil válku poté, co odmítl přejít do druhé fáze lednového příměří, které mohlo vést k trvalejšímu příměří. Od té doby jsou jednání zatím bezvýsledná, protože Hamás trvá na úplném ukončení války v Gaze, což Izrael odmítá.



Od porušení březnového příměří bylo v Gaze zabito více než 6 000 lidí. Izrael tvrdí, že jeho cílem je pokračovat ve válce, aby se vrátilo asi 50 rukojmích, kteří zůstávají v Gaze, z nichž 30 je pravděpodobně mrtvých. Hamas prohlásil, že je ochoten propustit všechny rukojmí, pokud dojde k trvalému příměří, ale Netanjahu chce, aby byla militantní skupina v Gaze zcela rozpuštěna.



Nejnovější návrh USA na příměří zahrnoval 60denní zastavení bojů a obnovení jednání o dosažení dlouhodobého míru, kromě propuštění poloviny všech živých rukojmí a poloviny zemřelých. Hamas dříve požádal o úpravy návrhu, aby bylo propuštěno méně rukojmích a aby bylo uzavřeno trvalé příměří, což však americký vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff na konci května odmítl.



Vzhledem k tomu, že jednání o příměří vázla, humanitární situace v Gaze se prudce zhoršila. UNICEF minulý týden uvedl, že 60 % zařízení na výrobu vody v Gaze je mimo provoz a že od dubna do května došlo k 50% nárůstu akutní podvýživy dětí.



Každý den se odehrávají chaotické scény, kdy hladové davy Palestinců musí chodit kilometry a potýkat se s matoucími pravidly, aby se dostaly k jídlu, které nyní distribuuje soukromá americká iniciativa Gaza Humanitarian Foundation (GHF).



Více než 500 lidí bylo zastřeleno izraelskými silami při pokusu získat pomoc z distribučních míst GHF, přičemž svědci obvinili izraelské vojáky, že stříleli přímo do davu. Izraelská armáda uvedla, že tyto incidenty vyšetřuje.





Patnáct mezinárodních organizací na ochranu lidských práv vyzvalo GHF, aby zastavila své operace v Gaze, protože podle nich riskuje, že se stane spoluviníkem válečných zločinů. Organizace také obvinily GHF z porušování zásad neutrality a nezávislosti, které jsou základními kameny humanitární práce.





