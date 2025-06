Channel 4 News: Více než sto dalších mrtvých v Gaze za posledních 24 hodin

29. 6. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 29. června 2025: Izrael se připravuje na nový útok v Gaze, zatímco Donald Trump nařizuje uzavřít dohodu.

Dobrý večer. Rostoucí odhodlání Donalda Trumpa ukončit válku v Gaze možná vysvětluje, proč se Izrael zdá být v takovém spěchu, aby zničil ještě větší část enklávy Gaza, a v neděli ráno vydal příkazy k evakuaci v severní části Gazy. Oponenti Benjamina Netanjahua se domnívají, že jeho setrvání ve funkci závisí na pokračování vojenské akce, ale americký prezident mu zřejmě hodil politické záchranné lano, když vyzval k zrušení jeho korupčního procesu a označil Netanjahua za válečného hrdinu. Dnes ráno soud v Jeruzalémě odložil výslech izraelského premiéra, který byl naplánován na tento týden. Mezitím pro obyvatele Gazy není žádná úleva, krveprolití pokračuje i dnes večer a o víkendu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v neděli večer setká s nejvyššími představiteli, aby projednali stav války v Gaze. Podle zpráv ho někteří vojenští představitelé varují před rozšířením ofenzívy, protože by to mohlo ohrozit zbývající rukojmí. Prezident Trump mezitím vyzval Izrael k uzavření příměří. Náš hlavní korespondent Alex Thompson je nyní v Tel Avivu, Alexi. Trump urges Netanyahu to make ceasefire deal in Gazahttps://t.co/vmtPWWPjsn — Channel 4 News (@Channel4News) June 29, 2025 Reportér: Ano, útoky pokračují. I tady v Tel Avivu jsou slyšet vzdálené výbuchy na jihu, směrem k Gaze. Spolehlivé zdroje uvádějí, že bylo zabito 81 lidí, a to za posledních 24 hodin do včerejšího poledne. Od té doby přibyly desítky dalších. Jak jste řekla, Donald Trump vyvíjí velký tlak na Benjamina Netanjahua, aby to všechno ukončil. Jak se očekávalo, jeho vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff přijede do regionu v nejbližších dnech. A varování: naše dnešní reportáž obsahuje znepokojivé záběry.



Plné Náměstí rukojmích včera večer, v Izraeli i mimo něj roste tlak na mír v Gaze a návrat rukojmích domů.









„Je čas, abychom přestali. A přijali mírovou politiku prezidenta Trumpa.“

A jen asi půl kilometru odtud jsou další tisíce lidí. Tentokrát se však jedná o mnohem otevřenější politickou demonstraci, lidé protestují proti válce. Jsou také proti premiérovi Netanjahuovi. Ten si však zachovává podporu prezidenta Trumpa. Ten se zasadil o zrušení obvinění z korupce proti Netanjahuovi a použil dokonce jeho přezdívku. „Nechte Bibiho jít,“ napsal. Má to však samozřejmě svou cenu. Trump chce výsledky, chce, aby dohoda byla uzavřena ve zlatě. Vrátit rukojmí. V Gaze je toho zatím málo vidět, izraelská armáda vyzývá lidi v severních oblastech, aby se evakuovali na jih směrem k Khan Yunis. Ale i tam při nočním leteckém útoku na stany v oblasti Al Mawasi zahynulo několik lidí. Mrtví byli převezeni do Násirovy nemocnice.





„Před měsícem nám řekli, ať jdeme do Al Mawasi, a my jsme tam už měsíc. Je to bezpečná zóna... O půnoci je zasáhl úder, chudáci."





Dále na severu přicházejí do nemocnice Al Ali Baptist Hospital další zranění. Údery byly hlášeny po celém městě Gaza, včetně tohoto domu v čtvrti Al Sabra, kde podle zpráv zahynuli čtyři lidé. Izraelská armáda tvrdí, že její bombardování přináší výsledky, a oznámila zabití Hakiho Muhammada Alissy, vysokého velitele Hamásu. Izrael však nedávno oznámil, že zabil generála Ismaila Khaniho, velitele íránských revolučních gard, který se však včera objevil živ a zdráv v Teheránu.





















Bez ohledu na to, jak hlasitě protestují Pentagon a Bílý dům, přetrvávají otázky ohledně úspěchu amerických útoků na íránský jaderný program. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii se v americkém rozhlase podělil o své hodnocení. Írán má navzdory útokům znalosti a technologie, aby v krátké době vyrobil bombu.

„Kapacity mají. Mohou mít, víte, během několika měsíců, řekl bych, několik kaskád odstředivek, které budou odstřeďovat a vyrábět obohacený uran. Nemohu tvrdit, že všechno zmizelo a že tam nic není.“

Pokud by k tomu došlo, Izrael prohlásil, že znovu zahájí bombardování Íránu. A ještě dvě věci, abychom vás před koncem informovali: Neanjahu, jehož korupční kauza měla být projednána tento týden, byl odročen nejméně o týden. Vláda zde tvrdí, že je to proto, že Netanjahu, šéf tajné služby Mossad a šéf vojenské rozvědky, všichni řekli, že to nemůžeme udělat, pokud se chystáme na naléhavá mírová jednání, což by mohlo naznačovat, v jaké fázi se nacházíme. Bezpochyby to má něco společného s tím, jak Donald Trump o tom mluví na sociálních sítích a neváhá zasahovat do záležitostí jiné země. Vracím slovo zpět k vám.

