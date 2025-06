Podporovala by domněle veřejnoprávní média vraždění vyhladovělých židů v nacistických koncentračních táborech?

27. 6. 2025 / Daniel Veselý

Údajně veřejnoprávní sdělovací prostředky v české kotlině, jejichž zpravodajskou a publicistickou produkci delší dobu považuji za přinejmenším tragickou, nerušeně pokračují ve své proizraelské a progenocidní kampani. Zvláště zpravodaj David Borek v České televizi a komentátor Jan Fingerland v Českém rozhlase se překonávají ve vytváření husté dezinformační mlhy, když o krvavých hladových hrách v Gaze referují optikou přitakávačů a bagatelizátorů izraelské genocidní mašinérie.

Kdyby ruská armáda na Ukrajině masově vyvražďovala hladem vyčerpané civilisty záměrně vlákané do kvazicenter s humanitární pomocí, volala by česká mediální obec unisono po neodkladném bombardování Kremlu. Pokud však tuto vyhlazovací taktiku používá izraelská armáda, tedy vojenské složky státu, jehož barbarskému jednání může Západ na rozdíl od Ruska učinit přítrž, věci se stanou přinejmenším komplikovanými a přinejhorším pochopitelnými.

Obludnou izraelskou past na hladovějící Palestince v Gaze, spravovanou Gaza Humanitarian Foundation (GHF) s požehnáním Washingtonu a Tel Avivu, v květnu 11 humanitárních a lidskoprávních organizací označilo za součást izraelského plánu na etnické vyčištění Pásma Gazy. Humanitární pomoc se stala v rukou sadistů z Tel Avivu efektivní smrtící zbraní a průhlednou pastí, aby se strádající nešťastníci ve velkém přesunuli na jih Gazy, kde by mohli být snadněji podrobeni “dobrovolné emigraci”. Tento ohavný eufemismus použil fašistický izraelský ministr financí Smotrič, maje na mysli masovou expulzi drtivé většiny populace Gazy, která by si nezadala s “vyklízením” polských ghett nacisty. Izraelské eskadry smrti podle očitých svědků střílely po hladových Gazanech, kdy “tisíce mužů, žen a dětí bojovalo o potravinou pomoc”, jak na konci května informovala Amnesty International. List New York Times na začátku června citoval izraelské armádní zdroje, jež střelbu vlastních vojáků do zubožených Gazanů bez okolků potvrdily. O perverzních hladových hrách v Pásmu, během nichž IDF od konce května pozabíjela nejméně 549 Palestinců a tisíce jich zranila, referovala i další tradiční západní média v takovém předstihu, aby ani mluvící hlavy v České televizi a Českém rozhlase nemohli zůstat na pochybách. Hrozivé detaily hladových her v Gaze, kdy Izraelci Palestince stříleli jako zuboženou lovnou zvěř, na základě očitých svědectví 20. června vylíčil též izraelský časopis +972 Magazine.

David Borek ve vysílání České televize jako obvykle otřesná svědectví z vražedných polí v Gaze trestuhodně shazuje poukazem na “zdroje kontrolované vládou Hamásu” za situace, kdy se nad Gazou vznáší mediální mlhovina, jak divákům sugeruje přední mediální tlampač hasbary v ČT. Borek nacistické metody IDF nepřekvapivě hájí, kdy se prý izraelské vojsko střelbou do zbídačených civilistů “brání” možným únosům nebo masakrům ze strany Hamásu (!) Borek automaticky bere stanoviska vyhlazovací izraelské armády a zdiskreditované GHF za bernou minci, když tlumočí jejich nehorázné postoje popírající očitá svědectví, jakož i poznatky nejedné humanitární a lidskoprávní organizace - a koneckonců i zjištění pocházející z izraelských vojenských zdrojů.

Jeho kolega z Českého rozhlasu Jan Fingerland, který loni na podzim nechvalně proslul hláškou, že IDF podle většiny vojenských expertů proti civilní populaci v Gaze postupuje mimořádně citlivě, se snaží v Událostech, komentářích odvysílaných 20. června navodit dojem, že o podrobnostech otřesných zvěrstev izraelských katanů neslyšel. Obdobně jako Borek degraduje palestinská svědectví na postoje formulované Hamásem a reflexívně se opírá o tvrzení popíračských proizraelských hlasů. Extrémní zločiny, k nimž se zdroje izraelské armády de facto přiznaly o pár týdnů dříve, Fingerland odmávne s tím, že jsou “velice pravděpodobně sporné”.

Oba dva mluvčí IDF v předních českých sdělovacích prostředcích brutálně deformují zdokumentovanou realitu, aby české justici poskytly další cenný materiál na případnou žalobu za jejich ústřední roli v popírání a zlehčování izraelské genocidy. Prakticky neexistuje žádný hmatatelný rozdíl mezi těmito stenografy a nacistickými reportéry, kteří hájili obdobné barbarství páchané na židech nacisty.

Liberální izraelský list Haaretz mezitím zveřejnil svědectví důstojníků a řadových vojáků IDF, kteří od svých nadřízených dostali příkaz ke střelbě na bezbranné civilisty při lidských jatkách maskovaných jako centra s humanitární pomocí. IDF tyto nešťastníky kosila těžkou kulometnou palbou, granátomety, minomety, tanky a k jejich likvidaci byli nasazeni také odstřelovači. Lékaři bez hranic nyní volají po demontáži americko-izraelské blamáže pod hlavičkou GHF a její nahrazení tradičními humanitárními distribučními kanály. Jen stěží si lze představit, s jak urputným sadismem se Izraelci snaží vypořádat s palestinským problémem jednou provždy. Hanbu a spoluvinu na hladkém průběhu izraelského genocidního tažení proti hladem a žízní týraným Gazanům však “veřejnoprávním novinářům” z České televize a Českého rozhlasu už nikdo nikdy neodpáře.

