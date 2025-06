Sucho v Německu je horší než kdy jindy

30. 6. 2025

Německo trápí sucho. A to po měsících s velmi malým množstvím srážek. Nikdy předtím nebylo na jaře tak málo srážek jako letos, píše Thomas Porwol. Německo trápí sucho. A to po měsících s velmi malým množstvím srážek. Nikdy předtím nebylo na jaře tak málo srážek jako letos,

Sucho v Německu. Německá meteorologická služba to shrnuje: Od začátku února do konce května nebylo nikdy tak sucho od doby, kdy se začaly vést záznamy.

A to má důsledky: V několika regionech Německa již bylo omezeno odvádění vody z řek a jezer a v některých regionech bylo zakázáno kropení trávníku.

Údaje z monitoru sucha Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí ukazují, jak vážná je situace. Mapa Německa ukazuje tzv. intenzitu sucha ve srovnání s předchozími lety. "V celoněmeckém srovnání bylo jaro 2025 postiženo suchem v půdě až do hloubky 25 cm silněji než ve všech letech od roku 1950," vysvětluje Helmholtzovo centrum.

To je velký problém, zejména pro zemědělství, protože mnoho plodin, jako je obilí, je zakořeněno v ornici. A jakmile půda vyschne, téměř žádná voda do ní nemůže proniknout. Výsledek: "V 80 = měřicích bodů v Sasku jsou nyní hladiny podzemních vod pozoruhodně nízké," řekl nedávno Deutsche Welle Dietrich Borchardt, hydrolog z Helmholzova centra.

Řeky s nízkou hladinou vody v důsledku sucha

A německé řeky také trpí suchem: Již v polovině května klesla hladina Rýna na nejnižší úroveň za posledních 100 let a Labe a Dunaj se také potýkají s nedostatkem vody.

V současné době není v dohledu žádné zlepšení. meteorolog Dominik Jung (wetter.net) říká: "Na začátku června pršelo, ale už několik dní padá jen málo nebo nic. Pokračuje sucho s prudkou vlnou veder. Sucho se proto bude i nadále zintenzivňovat. Mohlo by to být velmi horké a suché horké léto. Situace je napjatá."

Voda je již na příděl

Německý svaz měst a obcí (DStGB) již vyzývá k zákazu zavlažování v oblasti volného času během horka a sucha a první obce a okresy na to zareagovaly.

▶︎ V osmi okresech Braniborska je zakázáno odebírání vody z povrchových vod: Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Barnim, Spree-Neiße, Cottbus a Potsdam-Mittelmark. Podle "Tagesspiegelu" mají následovat další čtyři: Postupim, Braniborsko an der Havel, Havelland a Ostprignitz-Ruppin.

▶︎ V Altmarkkreis Salzwedel je odběr vody z vodních a podzemních vod zakázán již od 24. června. V oblasti Jerichow byl zákaz povrchových vod vyhlášen 26. června. Kromě toho je zde zakázáno používání podzemní a pitné vody k zavlažování mezi 10. a 19. hodinou. V Dessau-Roßlau nesmí být od 1. července mezi 10. a 18. hodinou odebírána voda z vodních ploch. A okres Mansfeld-Südharz od pátku zakazuje zalévání zahrad mezi 8. a 18. hodinou. Okresy jako Anhalt-Bitterfeld, Börde a Saalekreis již také zkoumají opatření.

▶︎ V Dolním Sasku nesmí být od 11. do 17. hodiny a v Hannoveru od 11 do 17 hodin zalévány veřejné a soukromé zelené plochy nebo sportovní zařízení při teplotách nad 27 stupňů. Opakované porušení zde může vést až k pokutě až do výše 50 000 eur.

A seznam se bude ještě prodlužovat - protože ve stále více okresech se plánují obecní vyhlášky na úsporu vody.

Zdroj v němčině: ZDE

