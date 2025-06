Channel 4 News: Izrael v pátek vyvraždil dalších 62 civilistů. Nejnovější informace

27. 6. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 27, června 2025, 19 hodin: Generální tajemník OSN prohlásil, že izraelská humanitární operace v Gaze zabíjí lidi a je ze své podstaty nebezpečná. Podle vlády ovládané hnutím Hamás bylo za poslední měsíc poblíž míst, kde se rozdává jídlo, zabito více než 500 Palestinců. To přichází uprostřed tvrzení izraelských médií, že vojáci IDF dostali rozkaz střílet na neozbrojené civilisty, kteří se dnes v noci snaží sehnat jídlo. Izraelský premiér tato obvinění rozhořčeně popřel. Náš hlavní korespondent Alex Thompson přináší reportáž z Tel Avivu:







Reportér: Už čtyři týdny vidíme tyto záběry, které jsou nám bohužel dobře známé. Distribuce potravin organizovaná GHF, Humanitární nadací pro Gazu sponzorovanou Izraelem a USA. Podle údajů zveřejněných dnes vládou Hamásu v Gaze bylo během prvních měsíců činnosti nadace zabito 549 lidí a 4066 jich bylo zraněno. Izraelský deník Haaretz zaznamenal v prvním měsíci 19 případů, kdy izraelská armáda zahájila palbu v blízkosti míst, kde se rozdávalo jídlo, a dnes přináší zprávy izraelských vojáků, kteří tvrdí, že dostali rozkaz střílet do davů civilistů hledajících jídlo, i když nepředstavovali žádnou hrozbu. Izraelská armáda uvedla, že nyní vyšetřuje možné válečné zločiny. V uplynulých hodinách vydal generální tajemník OSN následující verdikt ohledně izraelské a americké humanitární operace v Gaze:





„Jakákoli operace, která směruje zoufalé civilisty do militarizovaných zón, je ze své podstaty nebezpečná. Zabíjí lidi. Je čas na okamžité příměří v Gaze.“









A včera v noci v samotném Izraeli policie čelila demonstrantům v centru Tel Avivu, kteří požadovali mír v Gaze a návrat rukojmích. Pod tlakem všech těchto událostí a naléháním USA, aby uzavřel mírovou dohodu s Hamásem, a po 628 krvavých dnech války v pásmu, premiér Netanjahu náhle naznačil možný konec všeho.





Netanjahu: "Spolu s propuštěním našich rukojmí a porážkou Hamásu se zde otevírá příležitost, kterou nesmíme promarnit. Nesmíme promarnit ani jediný den."





Reportér: I sebemenší náznak mírového kroku vyvolal zuřivou reakci krajní pravice. Izraelský ministr financí napsal: „Nemáte mandát, pane premiére.“ Vyrazili jsme tedy z Tel Avivu, abychom získali názor Mossadu, izraelské tajné zpravodajské služby, která hraje klíčovou roli v boji proti íránské milici Hizballáh v Libanonu, proti samotnému Íránu a proti Hamásu v Gaze. Haim Tomer, bývalý šéf zpravodajské služby Mossad, však říká, že museli volit mezi národní bezpečností a celosvětově uznávanými morálními normami.





Haim Tomer: "Myslím, že válka v Gaze nás přivedla do velmi vážného morálního dilematu. Co je důležitější? Bezpečnost našeho lidu, nebo morální mezinárodní právo, které jsme dodržovali po mnoho let? Ano, je to dilema. Nebudu před ním utíkat. To dilema existuje."





Reportér: Všimněte si minulého času: morální mezinárodní zákony, které jsme dodržovali mnoho let.





Kdybyste tedy nyní byl poradcem premiéra, co byste mu řekl?





Haim Tomer: "Kdybych byl opět zpravodajským důstojníkem, v pozici, kdy musím dávat doporučení premiérovi, řekl bych: zastavte to. Zastavte to hned. Dosáhli jsme dost."





Řekl byste „přestaňte“?





Haim Tomer: "Přestaňte hned. Rozhodně, hned."









Reportér: Ale stará židovská čtvrť v Jeruzalémě vysílá jiný signál. UDĚLEJTE GAZU ZNOVU ŽIDOVSKOU. Mise v Gaze nebyla splněna. Prezident konzervativního think tanku zde říká, pokračujte, zničte Hamás. A to je jen začátek.





Dan Diker: „Ale to vyžaduje, aby Izrael převzal vojenskou, vládní a občanskou kontrolu, aby zajistil, že obyvatelé Gazy budou mít jistotu, že ve městě je nový policista.





Reportér: Aby anektoval Gazu. To je jediná cesta ven?





Dan Diker: Ne, ne anektovat Gazu: ovládnout Gazu. Váhám použít slovo okupace, protože toto slovo bylo v mezinárodním diskurzu zneužito.





Reportér: Budete ji spravovat.





Dan Diker: Myslím tím převzít kontrolu nad Gazou.





* * *





Reportér: Ale při obnově Gazy bude pravděpodobně nejdůležitější vize míru Bílého domu a států Perského zálivu.





A dnes večer izraelský premiér reagoval na obvinění, že jeho vojáci mají rozkaz střílet na neozbrojené civilisty v Gaze, a označil je za „odpornou krvavou pomluvu“. Pokračoval: „Jsou to zlomyslné lži, jejichž cílem je očernit izraelskou armádu, nejmorálnější armádu na světě.“ A ze samotné Gazy dnes večer přišly nové statistiky: úřady kontrolované Hamásem uvádějí, že jen dnes bylo izraelskými ozbrojenými silami zabito dalších 62 civilistů, z nichž 10 podle nich stálo v řadě na zoufale potřebnou potravinovou pomoc.





* * *





Moderátor: Před chvílí jsem hovořil s mluvčím katarského ministerstva zahraničí Dr. Majedem Al Ansarim, který je také poradcem předsedy vlády. Zeptal jsem se ho, jaká je nyní role Kataru a jaké jsou jeho naděje na obnovení procesu příměří v Gaze.









Majed Al-Ansari: Víte, Krishnane, pracujeme na tom už téměř dva roky, abychom dosáhli dohody mezi oběma stranami. A nesčetněkrát jsme řekli, že parametry jsou dané, dohoda je na stole, jazyk je podle nás zcela praktický a obě strany se zpočátku dohodly, ale dosažení dohody vždy zbrzdily politické manévry a eskalace na místě. Chceme využít momentální impuls, který vznikl díky příměří, které jsme pomohli zprostředkovat mezi Íránem a Izraelem, a najít způsob, jak zahájit rozhovory mezi oběma stranami a rozhovory mezi Hamásem a Izraelem.





Moderátor: Mohl byste nám nastínit, jak by to mohlo vypadat? Co by se stalo po příměří, co by se stalo s vládou v Gaze?





Majed Al-Ansari: Myslím, že se všichni shodujeme na tom, že v Gaze je třeba zavést palestinský model vlády, který se bude lišit od toho předchozího. Také se shodujeme na tom, že nejde o opětovnou okupaci, ale o restrukturalizaci Gazy tak, aby její obyvatelé měli především možnost rozhodovat o svém osudu, znovu vybudovat svou zemi a sjednotit palestinská území pod jedním palestinským modelem vlády, a aby se do toho zapojila mezinárodní komunita a pomohla s obnovou a podporou palestinského lidu. Abychom toho však dosáhli, potřebujeme zatím klid a odolnost, abychom zastavili humanitární utrpení. Situace se tam stala v každém ohledu neúnosnou a to, co dnes vidíme, jsou každodenní masakry lidí, kteří tam žádají o jídlo a snaží se získat pomoc, což je něco, co mezinárodní společenství nemůže akceptovat.





Moderátor: Co je možné? Mohli by lidé a vedení Hamásu zůstat?





Majed Al-Ansari: My jsme v této věci zprostředkovatelé. Naší úlohou je přinášet inovativní nápady, předkládat je k diskusi a chránit dialog, který probíhá, tím, že tyto nápady předkládáme ve správném prostředí. A nemyslím si, že je správné, abychom se k tomu vyjadřovali.





Moderátor: Jak víte, mnoho lidí se domnívá, že Katar byl v minulosti fakticky zodpovědný za podporu vlády Hamásu, za platby, za to, že jim umožnil fungovat. Jaká je vaše odpověď těm, kteří tvrdí, že váš stát to všechno umožnil?





Majed Al-Ansari: Byl to proces, v němž jsme pomáhali s obnovou Gazy po ničivých válkách a doufali jsme, že v úplné koordinaci s mezinárodním společenstvím a Izraelem udržíme mír prostřednictvím prosperity a poskytnutím naděje lidem, kteří v Gaze žijí. To se neděje v tajnosti. Neděje se to v taškách s penězi. Děje se to v rámci jasného procesu, který je pod dohledem mezinárodního společenství, Organizace spojených národů, agentur OSN a Izraele. Takže jsme se nebáli o tomto procesu mluvit. Tento proces byl zcela veřejný.









Majed Al-Ansari: Na tom jsme pracovali opravdu dlouho. Víte, v minulosti jsme dosáhli dohody mezi Íránem a Spojenými státy. V den, kdy jsme byli napadeni Íránem, moje země byla napadena 19 raketami a byla statečně bráněna našimi muži v uniformách se třemi systémy Patriot, právě v tu chvíli byli naši diplomaté na telefonu, dosahovali dohody se všemi stranami a vyvíjeli tlak na uzavření příměří. Přesně v okamžiku, kdy útok ustal, jsme dostali telefonát od prezidenta Spojených států, který uvedl, že existuje možnost dohody a že bychom měli začít spolupracovat se všemi stranami a okamžitě zahájit rozhovory mezi Washingtonem, Izraelem a Íránem, abychom dosáhli dohody, a to se stalo následujícího rána.









Majed Al-Ansari: Ano. Íránský prezident zavolal Jeho Výsosti emírovi a omluvil se katarskému lidu. Ujistil Katar, že to nebyl jeho cíl, ale my jsme mu velmi jasně dali najevo, Jeho Výsost mu to v telefonátu velmi jasně sdělila, že to není přijatelné. Útok jsme velmi důrazně odsoudili a vyhrazujeme si právo přijmout opatření, zejména diplomatická a právní.





Moderátor: Jak realistické je, že jednoho dne budeme mít budoucnost, ve které budou Írán, Izrael a Saúdská Arábie schopny mírově koexistovat?





Majed Al-Ansari: Jsme vždy optimističtí. Jsme vždy plni naděje a vždy se zasazujeme o mír v regionu.





Moderátor: A myslíte si, že nakonec může být cena míru nutnost se zodpovídat odpovědnost, nebo je nutnost se zodpovídat také možná?





Majed Al-Ansari: Za mír je třeba zaplatit mnoho. Pro mír je třeba učinit mnoho ústupků. Nesmíme zapomenout na práva těch, kterým bylo po všechny ty roky křivděno. Nesmíme zapomenout na lidské osudy, katastrofy a životy, které byly ztraceny v důsledku válek, ale můžeme odpustit a můžeme v tomto regionu společně pracovat na míru, což jsme v minulosti viděli v mnoha případech. V regionu máme příklady, pozitivní příklady, na kterých můžeme stavět, a nakonec je to jen politické rozhodnutí, které nás přenese přes práh do bezpečného přístavu míru, o který všichni usilujeme.

Mohu se vás tedy zeptat na Írán? Jaká byla role vaší země při zprostředkování tohoto příměří?Omluvili se? A pokud ne, chcete, aby se omluvili?