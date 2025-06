Ano, Miladu Horákovou zavraždili komunisté – a musíme to říkat nahlas

27. 6. 2025 / Fabiano Golgo

Vážně mě znepokojuje snaha předstírat, že kdyby v Československu nebyl komunistický režim pod vedením Sovětského svazu, Milada Horáková by stále visela. To je takový revizionismus dějin, že mě z toho bolí žaludek. Milada Horáková. "Zavražděna komunisty". Absolutně zavádějící, lživý ideologický plakát | 27. 6. 2025 | Britské listy Odmítnutí veřejného užívání formulace „Zavražděna komunisty“ jako údajně ideologicky nebezpečné či „naprosto zavádějící“ není výrazem snahy o historickou přesnost, ale spíše symptomem neochoty pojmenovat zodpovědnost, uznat existenci pachatelů a uchovat morální jasnost ve veřejné paměti. Tento výrok není zjednodušením, ale naopak přesným a oprávněným shrnutím historické skutečnosti.





(Pozn. JČ: Fabianem Golgem výše kritizovaný článek nikde netvrdí, že by byla Milada Horáková popravena, i kdyby v Československu nebyl komunistický režim pod vedením Sovětského svazu. Ani ten článek nesnímá individuální vinu osob, kteří se na odsouzení a popravě Horákové přímo podíleli. Kritika známého českého sebeviktimizačního argumentu, "To my nic, to komunisti" je zcela oprávněná.)