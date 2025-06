Haaretz: Vojáci izraelské armády dostali rozkaz záměrně střílet na neozbrojené obyvatele Gazy čekající na humanitární pomoc

27. 6. 2025

Důstojníci a vojáci izraelské armády řekli deníku Haaretz, že dostali rozkaz střílet na neozbrojené davy poblíž míst distribuce potravin v Gaze, i když nehrozilo žádné nebezpečí. Stovky Palestinců byly zabity, což vedlo vojenskou prokuraturu k vyvolání přezkumu možných válečných zločinů



Izraelští vojáci v Gaze řekli deníku Haaretz, že armáda v uplynulém měsíci úmyslně střílela na Palestince poblíž míst distribuce pomoci.



Z rozhovorů s důstojníky a vojáky vyplývá, že velitelé nařídili vojákům střílet do davu, aby je rozehnali nebo rozptýlili, i když bylo zřejmé, že nepředstavují žádnou hrozbu.



Jeden voják popsal situaci jako totální selhání etického kodexu izraelských obranných sil v Gaze.



Haaretz se dozvěděl, že vojenský generální prokurátor nařídil Mechanismu pro vyšetřování a posuzování faktů generálního štábu IDF – orgánu pověřenému přezkoumáváním incidentů, které mohou představovat porušení válečného práva – aby vyšetřil podezření na válečné zločiny v těchto místech.



Pomocná centra Gazské humanitární nadace (GHF) začala v pásmu Gazy fungovat na konci května. Okolnosti založení nadace a její financování jsou nejasné: je známo, že byla zřízena Izraelem ve spolupráci s americkými evangelikály a soukromými bezpečnostními agenturami. Jejím současným generálním ředitelem je evangelický vůdce blízký americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.



GHF provozuje čtyři místa pro distribuci potravin – tři v jižní Gaze a jedno ve středu – známá v IDF jako „centra rychlé distribuce“ (Mahpazim). Jsou obsazena americkými a palestinskými pracovníky a z několika set metrů je střeží IDF.



Každý den sem přicházejí tisíce, někdy i desítky tisíc obyvatel Gazy, aby si vyzvedli potraviny.



Na rozdíl od původních slibů nadace je distribuce chaotická, dav se vrhá na hromady krabic. Od otevření center rychlé distribuce zaznamenal deník Haaretz v jejich blízkosti 19 střeleckých incidentů. Ačkoli totožnost střelců není vždy jasná, IDF nepovoluje vstup ozbrojených osob do těchto humanitárních zón bez svého vědomí.



Distribuční centra jsou obvykle otevřena pouze jednu hodinu každé ráno. Podle důstojníků a vojáků, kteří v těchto oblastech sloužili, IDF střílí na lidi, kteří přicházejí před otevírací dobou, aby jim zabránila v přiblížení, nebo po zavření center, aby je rozehnala. Vzhledem k tomu, že k některým střelbám došlo v noci – před otevřením – je možné, že někteří civilisté neviděli hranice vymezené oblasti.



„Je to pole zabíjení,“ řekl jeden voják. „Tam, kde jsem byl umístěn, bylo každý den zabito jeden až pět lidí. Zacházejí s nimi jako s nepřátelskými silami – žádná opatření k ovládání davu, žádný slzný plyn – jen ostrá střelba vším, co si dokážete představit: těžké kulomety, granátomety, minomety. Jakmile se centrum otevře, střelba ustane a oni vědí, že se mohou přiblížit. Naší formou komunikace je střelba.“



Voják dodal: „Střílíme brzy ráno, pokud se někdo pokusí dostat do fronty z několika set metrů, a někdy na ně prostě zaútočíme zblízka. Ale pro naše jednotky to není nebezpečné.“ Podle něj „neví o jediném případě, kdy by byla palba opětována. Není tu žádný nepřítel, žádné zbraně.“ Řekl také, že činnost v jeho oblasti služby se nazývá Operace Solená ryba – podle izraelské verze dětské hry „Červené světlo, zelené světlo“.





Důstojníci IDF řekli listu Haaretz, že armáda nedovoluje veřejnosti v Izraeli ani v zahraničí vidět záběry z toho, co se děje kolem míst distribuce potravin. Podle nich je armáda přesvědčena, že operace GHF zabránily úplnému kolapsu mezinárodní legitimity pro pokračování války. Věří, že IDF se podařilo proměnit Gazu v něco, o co svět už nemá zájem, zejména od začátku války s Íránem.





„Na začátku tohoto měsíce jsme byli informováni, že bylo vydáno oznámení, že centrum bude otevřeno odpoledne, a lidé se proto sešli brzy ráno, aby byli první v řadě na jídlo. Protože přišli příliš brzy, byla distribuce toho dne zrušena.“





V důsledku toho, dodal bojovník, se dodavatelé se svými relativně malými bezpečnostními jednotkami dostávají blízko k distribučním místům nebo na trasy, které používají nákladní vozy s humanitární pomocí.





Podle něj „největší obavy mám z toho, že střelba a zranění civilistů v Gaze nejsou výsledkem operační nutnosti nebo špatného úsudku, ale spíše produktem ideologie, kterou zastávají velitelé v terénu a kterou předávají vojákům jako operační plán.“





„V rámci svého operačního postupu v blízkosti hlavních přístupových cest k distribučním centrům provádějí síly IDF systematické vzdělávací procesy s cílem zlepšit svou operační reakci v této oblasti a minimalizovat potenciální třenice mezi obyvatelstvem a silami IDF. V poslední době se jednotky snažily o reorganizaci oblasti umístěním nových plotů, značení, otevřením dalších tras a dalšími opatřeními. Po incidentech, při nichž byly hlášeny úrazy civilistů přicházejících do distribučních center, bylo provedeno důkladné vyšetřování a na základě získaných poznatků byly jednotkám v terénu vydány pokyny. Tyto incidenty byly postoupeny k prošetření mechanismu generálního štábu pro vyhodnocování operací.“





Zdroj v angličtině ZDE

„Gaza už nikoho nezajímá,“ řekl záložník, který tento týden dokončil další službu v severní části pásma. „Stalo se to místem s vlastními pravidly. Ztráta lidských životů nic neznamená. Není to ani ‚nešťastná událost‘, jak tomu dříve říkali.“Důstojník sloužící v bezpečnostní jednotce distribučního centra popsal přístup IDF jako hluboce chybný: „Pracovat s civilním obyvatelstvem, když jediným prostředkem interakce je palba, je přinejmenším velmi problematické,“ řekl listu Haaretz. „Není eticky ani morálně přijatelné, aby lidé museli dosáhnout nebo nedosáhnout [humanitární zóny] pod palbou tanků, odstřelovačů a minometných granátů.“Důstojník vysvětlil, že bezpečnost v těchto místech je organizována do několika úrovní. Uvnitř distribučních center a „koridoru“ vedoucího k nim jsou američtí pracovníci a IDF v tomto prostoru nesmí operovat. Vnější vrstvu tvoří palestinští dozorci, z nichž někteří jsou ozbrojeni a patří k milici Abu Shabab.Bezpečnostní perimetr IDF zahrnuje tanky, odstřelovače a minomety, jejichž účelem je podle důstojníka chránit přítomné osoby a zajistit distribuci pomoci.„V noci střílíme, abychom obyvatelstvu signalizovali, že se jedná o bojovou zónu a že se nesmí přibližovat,“ řekl důstojník. „Jednou,“ vyprávěl, „minomety přestaly střílet a my jsme viděli, jak se lidé začínají přibližovat. Tak jsme znovu zahájili palbu, aby bylo jasné, že to nemají dělat. Nakonec jeden z granátů dopadl na skupinu lidí.“V jiných případech, řekl, „stříleli jsme z tanků kulomety a házeli granáty. Došlo k jednomu incidentu, kdy byla zasažena skupina civilistů, kteří postupovali pod ochranou mlhy. Nebylo to úmyslné, ale takové věci se stávají.“Uvedl, že při těchto incidentech byli zraněni i vojáci IDF. „Bojová brigáda nemá prostředky na to, aby válečné zóně zvládla civilní obyvatelstvo. Střílet minomety, aby se hladoví lidé drželi dál, není ani profesionální, ani humánní. Vím, že mezi nimi jsou členové Hamásu, ale jsou tam i lidé, kteří prostě chtějí dostat pomoc. Jako země máme povinnost zajistit, aby se tak stalo bezpečně,“ řekl důstojník.Důstojník poukázal na další problém distribučních center – jejich nedostatečnou konzistentnost. Obyvatelé nevědí, kdy se jednotlivá centra otevřou, což zvyšuje tlak na tato místa a přispívá k ohrožení civilistů.„Nevím, kdo rozhoduje, ale my dáváme obyvatelstvu pokyny a pak je buď nedodržujeme, nebo je měníme,“ řekl.Podle výpovědí velitelů a bojovníků měla IDF udržovat bezpečnou vzdálenost od palestinských obydlených oblastí a míst distribuce potravin. Činnost sil v terénu však není v souladu s operačními plány.„Dnes dostává každý soukromý dodavatel pracující v Gaze s technickým vybavením 5 000 šekelů [přibližně 1 500 dolarů] za každý zbouraný dům,“ řekl zkušený bojovník. „Vydělávají jmění. Z jejich pohledu je každý moment, kdy nezboří dům, ztrátou peněz, a síly musí zajistit jejich práci. Dodavatelé, kteří se chovají jako šerifové, boří, kde se jim zlíbí, po celé frontě.“„Aby se [dodavatelé] ochránili, dojde ke střelbě a lidé jsou zabiti,“ řekl. „Jsou to oblasti, kde se Palestinci mohou zdržovat – my jsme se přiblížili a rozhodli jsme se, že [oni] nás ohrožují. Takže aby dodavatel vydělal dalších 5 000 šekelů a zbořil dům, je považováno za přijatelné zabít lidi, kteří hledají jen jídlo.“Vysokým důstojníkem, jehož jméno se opakovaně objevuje ve výpovědích o střelbě v blízkosti míst, kde se rozdává humanitární pomoc, je brigádní generál Yehuda Vach, velitel 252. divize IDF. Haaretz již dříve informoval o tom, jak Vach proměnil koridor Netzarim v smrtící trasu, ohrozil vojáky v terénu a byl podezřelý z toho, že bez povolení nařídil zničení nemocnice v Gaze.Nyní jeden z důstojníků divize tvrdí, že Vach se rozhodl rozehnat shromáždění Palestinců čekajících na nákladní vozy s humanitární pomocí OSN tím, že na ně zahájil palbu. „To je Vachova politika,“ řekl důstojník, „ale mnoho velitelů a vojáků ji bez otázek přijalo. [Palestinci] tam nemají co dělat, takže jde o to, aby se odtamtud dostali, i když jsou tam jen kvůli jídlu.“Vachova divize není jediná, která v této oblasti působí, a je možné, že i jiní důstojníci vydali rozkaz střílet na lidi, kteří žádali o pomoc.Záložní tankista, který nedávno sloužil u 252. divize v severní Gaze, tyto zprávy potvrdil a vysvětlil „odstrašující postup“ IDF při rozhánění civilistů, kteří se shromažďují v rozporu s vojenskými rozkazy.„Teenageři čekající na nákladní vozy se schovávají za hromady hlíny a vrhají se na ně, když projíždějí nebo zastavují na distribučních místech,“ řekl. „Obvykle je vidíme ze vzdálenosti několika set metrů; nejde o situaci, kdy by pro nás představovali hrozbu.“V jednom případě dostal voják rozkaz vystřelit granát na dav shromážděný poblíž pobřeží. „Technicky by to měla být varovná střelba – buď aby lidi zatlačila zpět, nebo jim zabránila v postupu,“ řekl. „Ale v poslední době se střelba granáty stala běžnou praxí. Pokaždé, když vystřelíme, jsou zranění a mrtví, a když se někdo zeptá, proč je granát nutný, nikdy nedostane uspokojivou odpověď. Někdy samotná otázka velitele rozčílí.“V tomto případě někteří lidé po výstřelu začali utíkat a podle vojáka na ně následně ostatní jednotky zahájily palbu. „Pokud má jít o varovný výstřel a vidíme, že utíkají zpět do Gazy, proč na ně střílet?“ zeptal se. „Někdy nám řeknou, že se stále schovávají a že musíme střílet jejich směrem, protože neodešli. Ale je jasné, že nemohou odejít, když v momentě, kdy vstanou a začnou utíkat, začneme střílet.“Voják řekl, že se to stalo rutinou. „Víte, že to není správné. Cítíte, že to není správné – že velitelé tady berou zákon do svých rukou. Ale Gaza je paralelní vesmír. Rychle se přes to přenesete. Pravdou je, že většina lidí se nad tím ani nezamyslí.“Na začátku tohoto týdne vojáci z divize 252 zahájili palbu na křižovatce, kde civilisté čekali na nákladní vozy s pomocí. Velitel na místě vydal rozkaz střílet přímo do středu křižovatky, což mělo za následek smrt osmi civilistů, včetně teenagerů. Incident byl nahlášen veliteli Jižního velitelství, generálmajorovi Yanivu Asorovi, ale kromě předběžného šetření zatím nepřijal žádná opatření a nepožádal Vacha o vysvětlení vysokého počtu obětí v jeho sektoru.„Byl jsem na podobné akci. Podle toho, co jsme slyšeli, tam bylo zabito více než deset lidí,“ řekl další vysoký důstojník v záloze velící silám v této oblasti. „Když jsme se zeptali, proč zahájili palbu, bylo nám řečeno, že to byl rozkaz shora a že civilisté představovali hrozbu pro vojáky. Mohu s jistotou říci, že lidé nebyli blízko vojákům a neohrožovali je. Bylo to zbytečné – byli zabiti jen tak, bezdůvodně. Zabíjení nevinných lidí se stalo normou. Neustále nám opakovali, že v Gaze nejsou žádní neozbrojení civilisté, a zdá se, že si to vojáci vzali k srdci.“Vysoký důstojník obeznámený s boji v Gaze se domnívá, že to znamená další zhoršení morálních standardů IDF. „Moc, kterou mají vyšší velitelé v terénu ve vztahu k vedení generálního štábu, ohrožuje velitelskou strukturu,“ řekl.V posledních týdnech prudce vzrostl počet obětí v blízkosti míst distribuce potravin – podle ministerstva zdravotnictví v Gaze jich bylo 57 dne 11. června, 59 dne 17. června a kolem 50 dne 24. června. V reakci na to se v Jižním velitelství konala diskuse, během níž vyšlo najevo, že vojáci začali rozhánět dav pomocí dělostřeleckých granátů.„Mluví o použití dělostřelectva na křižovatce plné civilistů, jako by to bylo normální,“ řekl vojenský zdroj, který se schůzky zúčastnil. „Celá diskuse se točí kolem toho, zda je použití dělostřelectva správné nebo špatné, aniž by se někdo ptal, proč je tato zbraň vůbec potřeba. Všechny zajímá, zda to nepoškodí naši legitimitu v Gaze. Morální aspekt prakticky neexistuje. Nikdo se nezastaví a nezeptá se, proč jsou každý den zabíjeni desítky civilistů, kteří hledají jídlo.“Další vysoký důstojník obeznámený s boji v Gaze uvedl, že normalizace zabíjení civilistů často vede k ostřelování lidí v blízkosti center pro distribuci pomoci.„Skutečnost, že se živá palba zaměřuje na civilní obyvatelstvo – ať už dělostřelectvem, tanky, odstřelovači nebo drony – je v rozporu se vším, co by armáda měla představovat,“ kritizoval rozhodnutí učiněná v terénu. „Proč jsou zabíjeni lidé, kteří sbírají jídlo, jen proto, že vystoupili z řady, nebo protože se nějakému veliteli nelíbí, že se předbíhají? Proč jsme se dostali do bodu, kdy je teenager ochoten riskovat život, jen aby vytáhl pytel rýže z nákladního auta? A na tyhle lidi střílíme z děl?“Kromě střelby IDF byly podle vojenských zdrojů některé úmrtí v blízkosti center pro distribuci pomoci způsobeny střelbou milicí, kterou armáda podporuje a vyzbrojuje. Podle jednoho důstojníka IDF nadále podporuje skupinu Abu Shabab a další frakce.„Existuje mnoho skupin, které se staví proti Hamásu – Abu Shabab zašel o několik kroků dál,“ řekl. „Ovládají území, kam Hamás nevstoupí, a IDF to podporuje.“Jiný důstojník poznamenal: „Jsem tam nasazený a ani já už nevím, kdo na koho střílí.“Na uzavřeném zasedání s vysokými představiteli vojenské prokuratury, které se konalo v souvislosti s každodenními úmrtími desítek civilistů v blízkosti humanitárních zón, právníci nařídili, aby incidenty vyšetřil Mechanismus pro zjišťování a posuzování faktů generálního štábu IDF. Tento orgán, zřízený po incidentu s flotilou Mavi Marmara, má za úkol prošetřovat případy podezření na porušení válečného práva, aby odrazil mezinárodní požadavky na vyšetřování vojáků IDF pro údajné válečné zločiny.Během schůzky vedoucí právní představitelé uvedli, že celosvětová kritika zabíjení civilistů sílí. Vysocí důstojníci IDF a Jižního velitelství však tvrdí, že se jedná o ojedinělé případy a že střelba byla namířena na podezřelé osoby, které představovaly hrozbu pro vojáky.Mladík nese prázdnou krabici s humanitární pomocí od Gazské humanitární nadace (GHF) v neděli. Zdroj: AFPZdroj, který se schůzky zúčastnil, sdělil deníku Haaretz, že zástupci vojenské prokuratury tvrzení IDF odmítli. Podle nich argumenty neobstojí tváří v tvář skutečnosti. „Tvrzení, že se jedná o ojedinělé případy, není v souladu s incidenty, při nichž byly z vzduchu shozeny granáty a na civilisty byla vypálena minomety a dělostřelectvo,“ uvedl jeden z právních představitelů. „Nejde o zabití několika lidí – mluvíme o desítkách obětí každý den.“Ačkoli vojenský generální prokurátor nařídil mechanismu pro posuzování faktů, aby prošetřil nedávné střelecké incidenty, představují tyto případy pouze malou část případů, při nichž byly zabity stovky nezúčastněných civilistů.Vysocí představitelé IDF vyjádřili frustraci nad tím, že Jižní velitelství tyto incidenty důkladně nevyšetřilo a ignoruje smrt civilistů v Gaze. Podle vojenských zdrojů provádí velitel Jižního velitelství generálmajor Yaniv Asor obvykle pouze předběžné vyšetřování, při kterém se opírá hlavně o výpovědi velitelů v terénu. Nepřijal žádná disciplinární opatření proti důstojníkům, jejichž vojáci ublížili civilistům, a to navzdory jasnému porušení rozkazů IDF a válečného práva.Mluvčí IDF odpověděl: „Hamas je brutální teroristická organizace, která vyhladoví obyvatelstvo Gazy a ohrožuje jeho život, aby si udržela vládu v pásmu Gazy. Hamas dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil úspěšné distribuci potravin v Gaze a narušil humanitární pomoc. IDF umožňuje americké občanské organizaci (GHF) nezávisle působit a distribuovat pomoc obyvatelům Gazy. IDF operuje v blízkosti nových distribučních oblastí, aby umožnila distribuci a zároveň pokračovala v operačních činnostech v pásmu.“