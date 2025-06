Trump zvažuje, že donutí novináře odhalit zdroje, které prozradily, že se mu nepodařilo zlikvidovat íránský jaderný program

30. 6. 2025

Trump odmítá prozrazenou analýzu, podle které jeho bombardování íránský jaderný program jen dočasně narušilo





Donald Trump uvedl, že zvažuje, že donutí novináře, kteří zveřejnili uniklé podrobnosti ze zprávy amerických zpravodajských služeb negativně hodnotící dopad nedávných amerických vojenských úderů na Írán, aby odhalili své zdroje – prezident také prohlásil, že jeho administrativa může tyto novináře a zdroje stíhat, pokud tak neučiní.



V nedělním rozhovoru s moderátorkou Fox News Marií Bartiromovou Trump zopakoval své tvrzení, že letecké údery z 21. června zaměřené na určité íránské zařízení úspěšně ochromily íránský jaderný program. Trval na tom, že útoky zničily klíčové zásoby obohaceného uranu, a to navzdory sdělení Íránu, že materiál byl před údery přemístěn.



Trump odmítl uniklou zpravodajskou analýzu, která naznačovala, že údery pouze dočasně narušily íránský jaderný program, jako neúplnou a zaujatou. Zpráva, která kolovala mezi americkými zákonodárci a zpravodajskými úředníky, dospěla k závěru, že způsobené škody byly výrazně menší, než Trumpova administrativa veřejně tvrdila.



Prezident za sdílení částí tajné analýzy zaútočil jak na demokratické zákonodárce, tak na členy médií. Poté pohrozil právními důsledky pro ty, kteří jsou za to zodpovědní.



Bartiromo během rozhovoru zmínila příspěvek, který Trump několik dní předtím sdílel na sociálních sítích, ve kterém napsal: „Demokraté jsou ti, kdo vynesli informace o PERFEKTNÍM ÚDERU na jaderná zařízení v Íránu. Měli by být stíháni!“



Trump poté v přímém přenosu zopakoval, že „by měli být stíháni“.



„Kdo konkrétně?“ zeptala se Bartiromo.



Trump odpověděl: „To můžete zjistit – pokud by chtěli, mohli by to snadno zjistit.“



V posledních dnech se Trump zaměřil na CNN a The New York Times za jejich reportáže o útocích. Označil je za „nevlastenecké“ a dokonce naznačil možnost právních kroků.



Tato dvoje média spolu s několika dalšími informovaly, že předběžné závěry americké Defense Intelligence Agency naznačují, že útoky měly pouze omezený úspěch. Podle tohoto hodnocení bombardování o několik měsíců zpozdilo jaderné ambice Íránu, ale program zcela nezničilo.



V neděli účet íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího na sociálních sítích obvinil Trumpa, že „přehání, aby zakryl pravdu a udržel ji v tajnosti“, poté co nedávné údery americké armády „nedokázaly nic“.



Trump naopak opakovaně trvá na tom, že tři jaderná zařízení byla „zničena“.



Podrobněji vysvětlil, jak by jeho administrativa mohla pátrat po zdroji úniku informací.



„Jdete za reportérem a řeknete mu: ‚Bezpečnost státu – kdo vám to dal?‘“ řekl Trump. „To musíte udělat. A myslím, že něco takového uděláme.“



V USA obecně chrání novináře před nucením k prozrazení zdrojů ústava, ale tato novinářská výsada, jak se jí lidově říká, má své meze.



Prezident pohrozil, že zažaluje CNN a New York Times za zveřejnění článků o předběžné zpravodajské zprávě už před jeho výroky Bartiromové.





V dopise adresovaném listu NYT Trumpův právník Trumpa uvedl, že článek poškodil pověst prezidenta, a požadoval, aby médium článek „stáhlo a omluvilo“, protože jej dopis označil za „falešný“, „hanlivý“ a „nevlastenecký“.





