Glastonbury bude zakázáno poté, co skupina Kneecap na pódiu urazila Keira Starmera

29. 6. 2025

čas čtení 3 minuty



Jak se to mohlo stát?



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)

Lze říci, že letošní Glastonbury bylo pro příznivce genocidy, zejména pro britského premiéra Starmera, obrovskou bolestí hlavy.



Poté, co Sir Keir Starmer zapomněl zakázat skupinu Kneecap spolu s Palestine Action, dostal se do zmatku a požadoval, aby Glastonbury vyřadilo Kneecap z letošního programu. Jediným problémem je, že Starmer skupinu Kneecap velmi proslavil tím, že je vydával za teroristy, a to znamenalo, že organizátoři je odmítli vyřadit. Nemůžete přece očekávat, že kapitalisté přijdou o pár liber, že?



Umíte si představit, jak trapné to všechno bylo pro BBC. BBC ráda každý rok vysílá Glastonbury, aby mohla předstírat, že je cool a odvážná, zatímco odmítá vše, co Glastonbury cool a odvážným dělá, trochu jako váš učitel zeměpisu na školní diskotéce, pokud by váš učitel zeměpisu kryl genocidu, samozřejmě. Poté, co Sir Keir Starmer zapomněl zakázat skupinu Kneecap spolu s Palestine Action, dostal se do zmatku a požadoval, aby Glastonbury vyřadilo Kneecap z letošního programu. Jediným problémem je, že Starmer skupinu Kneecap velmi proslavil tím, že je vydával za teroristy, a to znamenalo, že organizátoři je odmítli vyřadit. Nemůžete přece očekávat, že kapitalisté přijdou o pár liber, že?Umíte si představit, jak trapné to všechno bylo pro BBC. BBC ráda každý rok vysílá Glastonbury, aby mohla předstírat, že je cool a odvážná, zatímco odmítá vše, co Glastonbury cool a odvážným dělá, trochu jako váš učitel zeměpisu na školní diskotéce, pokud by váš učitel zeměpisu kryl genocidu, samozřejmě.



Šéfové BBC panikařili, protože jejich zásady neutrality jim ukládají povinnost souhlasit s cenzurními požadavky sionistických politiků. Nesouhlas s těmito cenzurními požadavky by znamenal, že BBC má sklon k svobodě projevu, a nikoli k genocidě.



Jediným nestranným řešením bylo, že BBC vystřihla vystoupení Kneecap ze svého živého přenosu, abyste ho neslyšeli, stejně jako bučení proti Izraeli v Eurovizi.



Zdálo se, že jsme v bezpečí a naše mysli nebudou znečištěny neschválenými názory, ale bohužel nějaký idiot z BBC nezkontroloval, kdo vystupuje před Kneecapem. Byl to kdosi jménem Bob Vylan, který vyvolal hrůzu a znechucení, když zobrazil slova: „Svobodu Palestině. Organizace spojených národů to nazvala genocidou. BBC to nazývá konfliktem.“



Jako by to nestačilo, Bob Vylan začal skandovat: „Smrt, smrt izraelské armádě!“



Sionista David Collier situaci opravdu nepomohl, když vysvětlil, že každé izraelské dítě se stává vojákem izraelské armády, čímž nám nevědomky připomněl, že všichni Izraelci se podílejí na genocidě. To jsme neměli říkat nahlas, Davide!





Asi si myslíte, že Glastonbury už nemůže být horší, protože alespoň Kneecap byl cenzurován, ale pak přišla Helen ze zasraného Walesu. Netuším, kde Wales leží, ale předpokládám, že Izrael ho vybombarduje, jakmile skončí s Íránem. Je to jediná možnost.





Helen from Wales during the Kneecap set at Glastonbury pic.twitter.com/Vx0Ee9UfZL — SHANE REACTION (@imshanereaction) June 28, 2025

Helen z Walesu považovala za skvělý nápad vysílat živě vystoupení skupiny Kneecap po celou hodinu. Nasbírala asi milion zhlédnutí na TikToku, což je matoucí, protože jsem myslela, že jsme TikTok pro Izrael zakázali.





big Helen from wales single handedly ruining bbc kneecap censorship via tiktok live hahahahahahaha #Glastonbury pic.twitter.com/T2ZpZj9xyq — 👹 (@mochichara) June 28, 2025







0

332

Skupina Kneecap děsivě rozzuřila britskou ministryni vnitra Yvette Cooperovou, když vyzvala k zákazu britské vlády, místo skupiny Palestine Action. Situace se ještě zhoršila, když zahráli svou nejnovější píseň „Fuck Keir Starmer“. Bylo to opravdu zločin z nenávisti.Kdyby sir Keir Starmer měl city, toto vystoupení by ho opravdu ranilo. Mohu jen poděkovat bohu, že je to robot.Všechny tyto neautorizované názory samozřejmě vyžadovaly drastická opatření, takže policie zatkla všechny účastníky festivalu Glastonbury na základě zákona o terorismu. Určitě vás potěší, že Kneecap a Bob Vylan budou zakázáni, festival Glastonbury bude zrušen a BBC bude zrušena, aby byly chráněny city příznivců genocidy. City příznivců genocidy jsou přece to jediné, na čem záleží,