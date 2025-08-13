Hřbitov liberálních iluzí: Několik nepříjemných postřehů z vražedných polí Gazy
13. 8. 2025 / Derek Sayer
V únoru vydal kanadsko-americký spisovatel a novinář Omar Al Akkad knihu s názvem One Day, Everyone WIll Have Always Been Against This (Jednoho dne budou všichni říkat, že vždycky byli proti tomu).„Tím“ byl pokračující genocida Izraele v Gaze. Ten den se zdá být každou minutou blíž.
Zatímco většina lidí se pečlivě vyhýbá používání slova genocida, rychle roste seznam politiků, kteří byli dříve horlivými obhájci „práva Izraele na sebeobranu“, ale nyní jeho činy odsuzují nejtvrdšími slovy – aniž by však podnikali cokoli víc.
Mezi nimi jsou britský premiér Keir Starmer a ministr zahraničí David Lammy, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallis, kanadský premiér Mark Carney a ministryně zahraničí Anita Anand a australský premiér Anthony Albanese a ministryně zahraničí Penny Wong.
Poté, co izraelská válečná vláda 8. srpna rozhodla o zahájení nové ofenzívy s cílem znovu dobýt město Gaza – akce, která pravděpodobně způsobí další tisíce mrtvých a jistě vyžene další milion hladovějících Palestinců do přeplněných „evakuačních zón“ v jižní Gaze – Carney a Starmer odsoudili tuto „eskalaci“. Nejsou však žádné známky „konkrétních kroků“, kterými Spojené království, Francie a Kanada pohrozily 19. května, pokud Izrael „neukončí obnovenou vojenskou ofenzívu a nezruší omezení humanitární pomoci“.
Ministři zahraničí Austrálie, Německa, Itálie, Nového Zélandu a Velké Británie (k nimž se později připojilo Rakousko, Kanada, Francie, Norsko a Evropská komise) se sešli, aby 9. srpna vydali prohlášení, v němž „důrazně odmítají“ izraelské rozhodnutí rozšířit válku¹ a vyzývají „všechny strany a mezinárodní společenství, aby vynaložily veškeré úsilí k tomu, aby tento strašný konflikt konečně skončil“.
Následovalo prohlášení podepsané 25 ministry zahraničí a dvěma vysokými představiteli EU, kteří 12. srpna vyjádřili lítost nad tím, že „humanitární utrpení v Gaze dosáhlo nepředstavitelných rozměrů“. (Pozn. red. Česko toto prohlášení NEPODEPSALO!)
Ministři si stěžovali, že
v důsledku nových restriktivních registračních požadavků mohou být základní mezinárodní nevládní organizace nuceny okamžitě opustit okupovaná palestinská území, což by ještě více zhoršilo humanitární situaci. Vyzýváme izraelskou vládu, aby povolila všechny dodávky pomoci mezinárodních nevládních organizací a umožnila základní humanitární pracovníkům vykonávat jejich činnost. Je třeba přijmout okamžitá, trvalá a konkrétní opatření k usnadnění bezpečného a rozsáhlého přístupu OSN, mezinárodních nevládních organizací a humanitárních partnerů. Musí být využity všechny přechody a trasy, aby do Gazy mohla proudit pomoc, včetně potravin, výživy, přístřeší, paliva, čisté vody, léků a zdravotnického vybavení. Na distribučních místech nesmí být použita smrtící síla a musí být chráněni civilisté, humanitární pracovníci a zdravotníci.
Ani jedno z těchto prohlášení nehrozilo sankcemi, pokud by se Izrael rozhodl je nedodržet.
Překvapivě se německý kancléř Friedrich Merz nejvíce přiblížil k tomu, aby skutečně podnikl kroky k omezení Izraele, když oznámil, že „za těchto okolností německá vláda do odvolání neschválí žádný vývoz vojenského vybavení, které by mohlo být použito v pásmu Gazy“. Vzhledem ke své minulosti holocaustu považuje Německo bezpečnost Izraele za raison d'être německého státu (Staatsräson) a je po USA druhým největším dodavatelem zbraní do Izraele.
Itálie Giorgie Meloniové rovněž uvádí, že zvažuje sankce proti Izraeli „jako způsob, jak zachránit své občany před vládou, která ztratila rozum a lidskost“. „Nejsme svědky vojenské operace s vedlejšími ztrátami,“ řekl ministr obrany Guido Crosetto v rozhovoru pro deník La Stampa zveřejněném 11. srpna, „ale čistého popření práva a základních hodnot naší civilizace.“
Francouzský prezident Emmanuel Macron se ujal vedení snahy přimět západní mocnosti, aby se připojily k 147 zemím (z 193 členských států OSN), které již uznávají stát Palestina. Velká Británie, Kanada a Austrálie se k tomu zavázaly v září v OSN, byť s podmínkami. Ať už k tomuto uznání dojde či nikoli, bez silnějších opatření to zůstane jen prázdným symbolickým gestem.
Trumpova administrativa v USA mezitím zdvojnásobila svou podporu Izraeli. V Demokratické straně, která izraelské vládě poskytovala „neochvějnou“ podporu po celou dobu vlády Bidena a Harrisové, se však objevují trhliny.
Třicet demokratických členů Kongresu podepsalo návrh zákona Delie Ramirezové „Block the Bombs Act“ (Zablokujte bomby), který má zabránit prodeji útočných zbraní Izraeli, zatímco 31. července senátor Bernie Sanders prohlásil:
Senátní demokraté poměrem hlasů 27:17 odhlasovali zastavení dodávek zbraní Netanjahuově vládě, která vede hrůznou, nemorální a nelegální válku proti palestinskému lidu. Vlna se obrací. Američané nechtějí utrácet miliardy za to, aby hladověly děti v Gaze.
Dokonce i Trumpova spojenkyně Marjorie Taylor Greeneová se veřejně vyjádřila, že „nejpravdivější a nejjednodušší je říci, že 7. října v Izraeli došlo k hrůzným událostem a že všichni rukojmí musí být propuštěni, ale totéž platí i o genocidě, humanitární krizi a hladomoru v Gaze“.
Politici nejsou jediní, kdo tvrdí, že se jim nedávno otevřely oči a uviděli celou hrůzu izraelských zločinů. Mnozí za svou změnu názoru vděčí fotografiím obětí hladomoru. Nyní k nim můžeme přidat neméně děsivé fotografie a působivé videozáznamy „pustiny z trosek, prachu a hrobů“, v kterou izraelské bombardování za dva roky proměnilo Gazu, pořízené novináři z jordánských letadel shazujících balíčky s humanitární pomocí.
S „nesmírnou bolestí a zlomeným srdcem“ řekl nejslavnější žijící izraelský spisovatel David Grossman italskému deníku La Repubblica 1. srpna: „Mnoho let jsem odmítal používat termín ‚genocida‘. Ale teď, po tom, co jsem viděl, a po rozhovorech s lidmi, kteří tam byli, ho nemohu nepoužít...“ Citace Grossmanových slov později vedla k vyloučení levicového poslance Ofra Cassifa z izraelského parlamentu Knesset.
Grossman byl jedním z více než 2 300 kulturních osobností, které podepsaly dvě nedávné izraelské petice odsuzující „zabíjení dětí a civilistů, hladovění a vysídlování obyvatelstva a ničení měst v pásmu Gazy“ jako „zvěrstva historického rozsahu“, která se „v současné době dějí naším jménem proti obyvatelstvu, které je jen několik kilometrů daleko, v nemožné realitě a strašlivém utrpení“.
V demokratickém světě podepsaly petice odsuzující izraelské akce stovky spisovatelů, umělců, filmařů a dalších osobností kulturního života. V Kanadě zaslalo Marku Carneyovi před summitem G7 v Kananaskis 15. června otevřený dopis „více než 500 profesorů práva, právníků, akademiků, bývalých velvyslanců a představitelů občanské společnosti, náboženských a odborových organizací“, v němž ho naléhavě žádají, „aby podnítil akci G7 k ukončení genocidy“. Dosud neobdrželi potvrzení od úřadu předsedy vlády, natož oficiální odpověď.
Něco se zjevně mění, když Bob Geldof, známý hitem „Do They Know It's Christmas (Feed the World)“, prolomil mlčení a obvinil Izrael z „lhaní“. „Netanjahu lže, je lhář. [Izraelské síly] lžou.“
Dodal:
Rozzuřuje mě to do nepříčetnosti, když vidím záběry zveřejněné Sky News a to, co [bývalý britský chirurg působící v Gaze] Dr. [Nick] Maynard hlásí z Gazy. V tu chvíli jsem si řekl, že je 40. výročí Live Aid, moje vlastní minulost a historie s tímto tématem – že bych měl něco říct.
Teď? Kde jsi byl poslední dva roky, Bobe? Pamatuješ si pětiletou Hind Rajab? Sedmiletou Sidru Hassounu, která visela mrtvá na zdi vybombardovaného bytového domu v Rafahu, s nohama roztrhanými na kusy masa při izraelském leteckém útoku?
To platí ještě více v jiných západních zemích, kde podpora Izraele nikdy nebyla tak silná jako v Americe a kde podle průzkumů veřejného mínění nyní prudce klesá. Až 300 000 lidí pochodovalo 3. srpna přes most Harbour Bridge v Sydney na podporu Gazy, což zcela zaskočilo australskou vládu. Nejednalo se o obvyklé podezřelé osoby.
Ani v případě 522 lidí, kteří byli 9. srpna zatčeni na Parliament Square v Londýně, když protestovali proti zákazu organizace Palestine Action britskou vládou na základě pochybného zákona o terorismu. Na transparentech, za které jim nyní hrozí až 14 let vězení, bylo napsáno: „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.“ Jednalo se o nejvyšší počet zatčení, který londýnská Metropolitní policie provedla v rámci jedné operace za posledních nejméně deset let. Polovina zadržených byla starší 60 let, téměř 100 bylo ve věku 70 let a 15 bylo ve věku 80 let.
Mezi tyto hlasy řadí Rabbis for Ceasefire (Rabíni za příměří); studentské protestující, kteří „byli za to, že měli předčasně pravdu, přivítáni suspendováním, vyloučením a zbitím policií, která byla přivolána“; a „spisovatele, intelektuály, kteří řekli věci o izraelském útoku, které se ukázaly jako správné“.
Jmenuje několik palestinských spisovatelů a aktivistů, včetně poslankyně Rashidy Tlaibové, která byla v roce 2023 Kongresem kritizována za to, že „představila nejkrvavější den pro židy od holokaustu … jako oprávněný ‚odpor‘ proti ‚státu apartheidu‘“.²
Nyní hrozí, že v našem pobouření nad strašlivými obrazy, které zaplavují naše redakce, a v zbožných prohlášeních našich politiků zapomeneme na Beinartovy „předčasně správné“ hlasy a budeme reprodukovat stejné diskursivní tropy, které umožnily, udržovaly a ospravedlňovaly masakr v Gaze, i když kritizujeme Izrael.
Musíme se postavit podmínkám, které vedly k těmto hrůzám – a to vyžaduje, abychom se zbavili některých rozšířených liberálních iluzí nejen o Izraeli, ale také o roli, kterou v této lidské katastrofě hraje svobodný, demokratický a civilizovaný Západ.
Rodná země?
Návrh Kongresu odsuzující Rashidu Tlaibovou z listopadu 2023 začíná slovy: „Vzhledem k tomu, že Izrael existuje na svém území již tisíce let a Spojené státy sehrály klíčovou roli při jeho návratu na tato území v roce 1948 ... v uznání jeho práva na existenci ...“
Západní politici obvykle rámují izraelsko-palestinský konflikt jako „právo židovského národa na sebeurčení ve své rodné zemi“ (cituji Justina Trudeaua). Moderní spojení mezi židovským národem a Izraelem je však velmi slabé. Na této zemi žijí po tisíciletí Palestinci, kteří jsou jejími původními obyvateli, zatímco Izraelci jsou přistěhovalci. Izraelský historik Shlomo Sand tvrdí, že většina současných izraelských židů jsou ve skutečnosti potomky konvertitů.
Nikdo nezpochybňuje existenci židovských království na území dnešního Izraele v prvním tisíciletí před naším letopočtem. Židé však nikdy nebyli jedinými obyvateli této oblasti – co dělal biblický Samson mezi Filištínci v Gaze? Mnoho židů bylo vyhnáno Římany po porážce povstání v letech 70–71 a 132–136 n. l. Většina těch, kteří zůstali, konvertovala k křesťanství za Byzantské říše nebo k islámu po muslimském dobytí v letech 635–637 n. l., aniž by se etnické složení země výrazně změnilo.
Podle jakékoli rozumné definice je dnešní Izrael osadnickou kolonií, která byla založena a od té doby udržována často extrémním násilím proti původnímu obyvatelstvu.
Podle osmanské evidence měla Palestina v roce 1878 462 465 obyvatel, z nichž 403 795 (87 %) byli muslimové, 43 659 (10 %) křesťané a pouze 15 011 (3 %) židé. Sionisticky inspirovaná židovská imigrace z Evropy začala v 90. letech 19. století, podnícená pogromy v ruské říši. Na konci první světové války, kdy se Osmanská říše rozpadla, tvořili Palestinci stále 90 procent obyvatelstva Palestiny.
Podporována Británií, která od roku 1922 spravovala Palestinu na základě mandátu Společnosti národů, se židovská imigrace prudce zvýšila, zejména po nástupu nacistů v Německu. V roce 1944 tvořili Židé 30 procent palestinské populace. Napětí mezi Palestinci a židovskými přistěhovalci vyvrcholilo v letech 1936–1939 během Velkého arabského povstání.
Po druhé světové válce se počet židů zvýšil o 100 000 (včetně 70 000 přeživších holocaustu). Ve snaze o založení židovského státu použily milice Haganah, Irgun (vedená budoucím izraelským premiérem Menachemem Beginem) a Lehi (vedená budoucím izraelským premiérem Jicchakem Šamirom) proti Britům teroristické taktiky, včetně popravování zajatých britských vojáků držených jako rukojmí a bombového útoku na hotel King David v Jeruzalémě, při kterém zahynulo 91 lidí.
Situace vyvrcholila v roce 1947, kdy Británie informovala OSN o svém záměru opustit Palestinu. Plán OSN na rozdělení území na dva státy, který by menšinové židovské komunitě přisoudil 56 % území, byl Palestinci odmítnut.
Na konci listopadu 1947 vypukla občanská válka mezi židy a Palestinci, během níž se obě strany dopustily zvěrstev. Během masakru v Deir Yassin 9. dubna 1948 Irgun a Lehi povraždily přes 100 palestinských vesničanů, včetně žen a dětí.
V den stažení britských vojsk, 14. května 1948, David Ben-Gurion jednostranně vyhlásil „vznik židovského státu v Eretz-Izraeli“. Přes hranice se valily jednotky z Egypta, Jordánska, Sýrie a Iráku, ke kterým se později přidaly jednotky z Libanonu, Saúdské Arábie a Jemenu. Židovské milice byly mezitím začleněny do nově vytvořené IDF.
Celkový počet obyvatel Palestiny klesl z 1 970 000 v roce 1947 na 872 700 v roce 1948. V roce 1947 tvořili Židé 32 procent obyvatelstva, v roce 1948 již 82,1 procent. Pokud chcete vědět, jak vypadá skutečná demografická „velká výměna“, tak takto.
Takzvaný zákon o návratu, který každému židovi na světě přiznává právo usadit se v Izraeli, byl přijat Knesetem 5. července 1950. Od roku 1948 tohoto práva využilo více než 3,25 milionu židů.
Stoupenci Izraele trvají na tom, že současná válka v Gaze „začala“ – citujeme frázi, která se opakuje ve stovkách novinových článků za poslední dva roky – „když militanti pod vedením Hamásu zabili při útoku 7. října asi 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 rukojmí“. To je nejen nepřesné, pokud jde o skutečné události ze 7. října. Ještě důležitější je, že zcela ignoruje jejich bezprostřední kontext.
Gaza je součástí okupovaného palestinského území (OPT), které Izrael zabral Egyptu a Jordánsku během šestidenní války v roce 1967. Po této válce přijala Rada bezpečnosti OSN jednomyslně – tj. s podporou USA, Velké Británie a Francie – rezoluci č. 242, která nařizuje „stažení izraelských ozbrojených sil z území okupovaných během nedávného konfliktu“.
Navzdory dalším rezolucím OSN Izrael nejenže tuto výzvu 58 let nesplnil, ale v rozporu s mezinárodním právem založil na OPT židovské osady. Tempo osidlování se v posledních letech výrazně zvýšilo, od vzniku Netanjahuovy vlády na konci roku 2022 vzrostlo na Západním břehu o 40 %.
V březnu 2025 žilo na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě 737 332 židovských osadníků, rozptýlených ve 150 osadách a 128 předních stanovištích. Až 160 000 z nich jsou američtí občané, kteří „stojí v čele nárůstu násilí ze strany osadníků“. Izraelské obranné síly a osadníci zabili od 7. října 2023 na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě nejméně 964 Palestinců a desítky tisíc jich vyhnali z jejich domovů.
V okupovaných palestinských územích je palestinské obyvatelstvo, které čítá přibližně 5,6 milionu lidí oproti 9,5 milionu obyvatel Izraele, vystaveno tomu, co mimo jiné Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), Human Rights Watch, Amnesty International a izraelská organizace pro lidská práva B'Tselem charakterizují (a podrobně dokumentují) jako apartheidový režim.
Jak shrnula organizace B'Tselem v lednu 2021, „vojenská okupace neskončila: Palestinci na Západním břehu zůstávají jejími přímými poddanými, zatímco v pásmu Gazy žijí pod její účinnou kontrolou, která je vykonávána zvenčí“.
Hamás těsně vyhrál volby v roce 2006 a následující rok vyhnal ze pásma Gazy svého rivala Fatah, který formálně vládne na Západním břehu. Izrael reagoval v červnu 2007 zavedením přísné pozemní, námořní a vzdušné blokády, čímž proměnil obléhanou enklávu v to, co organizace Human Rights Watch popsala jako největší vězení pod širým nebem na světě.
Od té doby konflikt přerušovaně propuká, přičemž Hamás a další milice odpalují rakety na Izrael, který reaguje pravidelnými vojenskými operacemi, které IDF posměšně nazývá „sekání trávníku“.
Nejde o rovnocenný boj. Mezi lednem 2008 a 6. říjnem 2023 Izrael zabil 6 540 Palestinců (z toho 5 360 v Gaze). Ve stejném období bylo palestinskými akcemi zabito 309 Izraelců, což představuje poměr obětí 21 ku 1. Tato disproporce mluví sama za sebe.
Ostřelovači IDF, střílející přes plot, zabili 266 lidí a 30 000 jich zranili během (mírových) týdenních demonstrací Velkého pochodu návratu v letech 2018–2019. V květnu 2022 izraelské síly zastřelily novinářku Shireen Abu Akleh – jedno z mnoha dalších podobných zabití, která měla následovat (nejnovějším je vražda novináře Aljazeery Anase al-Sharifa a jeho štábu při cíleném leteckém útoku na jejich stan poblíž nemocnice al-Shifa v Gaze 10. srpna). Dva dny před útokem Hamásu 7. října vtrhlo 832 židovských osadníků do mešity al-Aqsa v Jeruzalémě, třetího nejsvatějšího místa islámu.
Chování Izraele vůči civilnímu obyvatelstvu Gazy od října 2023 flagrantně ignoruje všechny tyto právní povinnosti.
Pomineme-li palestinské oběti na životech a zraněné, izraelská armáda do začátku dubna 2025 poškodila více než 190 000 budov, což představuje přibližně 70 % staveb v Gaze, z nichž 102 000 bylo zcela zničeno. To znamená ztrátu přibližně 300 000 domovů.
Do 6. srpna bylo zničeno nebo značně poškozeno 80 % obchodních zařízení v Gaze, 88 % školních budov a 68 % silniční sítě a pouze 50 % nemocnic v Gaze bylo alespoň částečně funkčních. Podle nejnovějších údajů OSN mají Palestinci nyní přístup pouze k 1,5 % zemědělské půdy vhodné k obdělávání. IDF zničila 21. března jedinou fungující onkologickou nemocnici v Gaze. Stejný osud potkal v lednu 2024 Al Israa University – poslední zbývající univerzitu v Gaze.
V dodatku k rozsudku Mezinárodního soudního dvora ze dne 19. července 2024 soudce Hilary Charlesworth vysvětlil, že:
obyvatelstvo okupovaného území není povinno okupační moci věrnost a ... není mu bráněno v použití síly v souladu s mezinárodním právem k odporu proti okupaci. (odstavec 23, moje zdůraznění)
„Za předpokladu, že Izrael je obětí ozbrojeného útoku, který zakládá právo na sebeobranu,“ pokračuje,
„Použití síly v sebeobraně ... směřuje k obnovení situace, která existovala před ozbrojeným útokem. Tento účel odlišuje zákonnou sebeobranu od opatření, jejichž cílem je potrestat agresora za způsobenou škodu. Tato opatření představují ozbrojené odvetné akce, které jsou podle mezinárodního práva zakázány.
K 6. srpnu bylo v Gaze v přímém důsledku vojenské akce IDF zabito nejméně 61 709 lidí, včetně 17 492 dětí; více než 111 588 lidí bylo zraněno a více než 14 222 je pohřešováno a pravděpodobně mrtvých. Tyto údaje, které pocházejí od ministerstva zdravotnictví v Gaze, jsou obecně považovány za značně podhodnocené. IDF ztratila ve stejném období v Gaze 454 vojáků. To je podle jakýchkoli kritérií nepřiměřené.
Bylo však toto zabíjení a ničení z vojenského hlediska nezbytné? Aby bylo možné obnovit status quo ante, což je vše, co mezinárodní právo umožňuje?
Nebo šlo o ozbrojenou odvetu – kolektivní trest uvalený na civilisty v Gaze, aby se splnil slib Benjamina Netanjahua Izraelcům na začátku současné války, že „vybereme daň, na kterou budou oni i ostatní nepřátelé Izraele vzpomínat po celá desetiletí“? Odveta, která také slouží dlouhodobému cíli sionistů zbavit Eretz Israel, ať už jakýmikoli prostředky, jeho původního palestinského obyvatelstva?
Na začátku nepřátelských akcí IDF odhadovala, že Hamás má asi 30 000 bojovníků. Na rozdíl od Izraele – jaderné velmoci s jednou z nejsilnějších, nejzkušenějších a technologicky nejvyspělejších armád na světě – Hamás nemá námořnictvo ani letectvo, tanky ani obrněná vozidla. Jeho zbrojní arzenál tvoří lehké automatické zbraně, granáty, minomety, výbušniny, improvizované rakety, protitankové řízené střely a protiletadlové střely odpalované z ramene. Je to, dalo by se říci, David proti izraelskému Goliášovi.
Ať už byl útok Hamásu ze 7. října jakkoli „brutální“, „divoký“ a „barbarský“, v podstatě šlo o improvizovaný útok pomocí paragliderů, malých člunů, buldozerů, pickupů a motocyklů. Odhalil vážné selhání izraelské bezpečnosti (které Benjamin Netanjahu opakovaně odmítl vyšetřit až do skončení války), ale stěží se to rovná tomu, co izraelští příznivci hlasitě prohlašují za existenční hrozbu.
Hamás je nyní ještě menší hrozbou, když Izrael tvrdí, že zlikvidoval nejméně 20 000 jeho bojovníků a zničil jeho velitelskou strukturu. Ať už si Hamás přeje vymazat Izrael z povrchu zemského a obnovit islámskou nadvládu od řeky až k moři sebevíc, nemá k tomu ani zdaleka kapacitu – ani nyní, ani v dohledné budoucnosti.
Ať už jsou důvody jakékoli – geopolitika, ekonomika, vina za to, že zavřeli oči před holocaustem, islamofobie, rasismus – západní politici za poslední dva roky s drtivou podporou mainstreamových médií podporovali genocidní kampaň Izraele v Gaze a dělali vše pro to, aby veškerou opozici označili za „antisemitismus“.
Nejenže poskytli Izraeli zbraně a diplomatickou ochranu v OSN i jinde, čímž zmařili jakoukoli koordinovanou mezinárodní reakci na zavedení příměří. Opakovaně ignorovali příkazy dvou nejvyšších soudů světa, Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu, a snažili se je diskreditovat. Omezili občanské svobody svých občanů tím, že kriminalizovali pro-palestinské akce a hanobili pro-palestinské projevy.
Manipulují své obyvatelstvo a vyžadují, abychom věřili, že když Izrael zničí nemocnici nebo školu v Gaze, je to proto, že pod ní má Hamás tunel; že lékaři, sestry, humanitární pracovníci a novináři, které zabil, často i s celými rodinami, jsou všichni členové Hamásu; a že IDF je „nejmorálnější armáda na světě“.
Snad nejzákeřněji – a zde se projevuje zlo islamofobie a rasismu – se nás snaží přesvědčit, že když Hamás páchá válečné zločiny, je to výsledek primitivní, barbarské a fanatické náboženské nenávisti, ale když Izrael páchá stejné zločiny v mnohem větším měřítku, brání nejen sebe, ale „západní civilizaci“.
1
Není to válka, je to genocida. Termín „válka“ jsem vymazal v smyslu Jacquese Derridy a napsal jsem místo něj „war“, abych naznačil, že je to slovo, které musím použít k označení současných událostí v Gaze, ale nepovažuji ho za adekvátní k jejich popisu.
2
Derek Sayer je emeritním profesorem na Univerzitě v Albertě a členem Královské společnosti Kanady. Jeho nejnovější kniha Postcards from Absurdistan: Prague at the End of History (Pohlednice z Absurdistánu: Praha na konci dějin) získala kanadskou židovskou literární cenu za rok 2023 v kategorii věda a byla finalistkou ceny PROSE Award v kategorii evropské historie, kterou udílí Asociace amerických vydavatelů.
Diskuse