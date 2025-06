Začínáme objevovat, že stát nesmí přijímat dary od kriminálníků

29. 6. 2025 / Boris Cvek





Hosty posledních Otázek V. Moravce v této sezóně (kdo ví, zda ještě někdy budou…) byli Karel Havlíček (ANO), Zbyněk Stanjura (ODS), Pavel Bělobrádek (lidovci) a Radim Fiala (SPD). Naprostou většinu toho, co jsem viděl, zabrala Blažkova kauza a pak částečně kauza Čapí hnízdo. Začnu Čapím hnízdem. Naprosto souhlasím se Stanjurou a Bělobrádkem, že postoj Andreje Babiše a ANO k Čapímu hnízdu podrývá důvěru lidí v právní stát. Nicméně to neznamená, že ji mají podrývat také vládní strany. Nemohou se zaštiťovat tím, že opozice je ještě horší, což bohužel dělají.

Kouzelné bylo, jak Fiala upozorňoval na to, jak se ta kauza vleče, ačkoli mu zároveň vadí rozhodnutí soudkyně Vrchního soudu, učiněné, jak upozornil moderátor, na základě nálezu Ústavního soudu, aby došlo k omezení tzv. justičního ping-pongu.

Co je ale podstatné, je to, že Babiš po volbách bude mít zase imunitu, takže nová Sněmovna bude muset o jeho vydání hlasovat. A to dost možná vydán nebude. Asi už o své vydání znovu nepožádá. Záležet bude tedy na sněmovní většině. V tomto ohledu se toho moc v novém průzkumu Kantaru pro Českou televizi nic moc nemění. Vládní strany mohou být zatím klidné, pokud jde o vliv Blažkovy kauzy, protože vládní voliči stojí zatím podle všeho věrně za vládou. Nicméně v této kauze se stále objevují nové věci.

Ministr financí například v Otázkách V. Moravce řekl, že v podkladech pro jednání s ministrem Blažkem ohledně bitcoinového daru měl uvedeno, že ty peníze mohou být špinavé a že je problematické (kdo by to čekal!) přijímat dar od pravomocně odsouzeného člověka. Stanjura ale už prý neměl čas zabránit, aby dar byl přijat. Stát prý na rozdíl od směnáren neměl podle zákona povinnost jednat.

Pozoruhodné je, že přijetí daru od drogového dealera, který přišel z vězení, není hlavní téma, které samo o sobě by mělo vést k demisi vlády jako takové. Místo toho se pořád omílá, že se musí vyšetřovat. Ano, vyšetřovat ano, ale dar od drogového dealera přijat byl, tam není co vyšetřovat, a vláda to má veřejnosti vysvětlit s ohledem na důvěryhodnost demokracie a uznat, že to je fatální selhání a důvod k demisi vlády.

