30. 6. 2025

Ruské úřady provedly rozsáhlé rozšíření Kazaňského leteckého závodu, který vyrábí a modernizuje strategické bombardéry, včetně nosičů jaderných zbraní. Ruské úřady provedly rozsáhlé rozšíření Kazaňského leteckého závodu, který vyrábí a modernizuje strategické bombardéry, včetně nosičů jaderných zbraní.

Podle novinářů finského zpravodajského serveru Yle, kteří analyzovali satelitní snímky, byly v zimních měsících na území závodu postaveny nové velké výrobní budovy. Největší z nich dosahuje délky asi 320 metrů a jeho rozloha je téměř 19 000 m² – srovnatelná se třemi fotbalovými hřišti.

Modernizace podniku se provádí v rámci programu v hodnotě asi miliardy eur, jehož účelem je zvýšit vlastní výrobu ve vojenském a civilním letectví. Podle Yle je však implementace programu obtížná: Sankce a nedostatek kvalifikované pracovní síly zpomalují výrobu a brání dodržení termínů dodávek.

Kazaňský letecký závod má pro ruský obranný průmysl klíčový význam: Právě zde se vyrábí a modernizuje strategické letectvo, včetně bombardérů schopných nést jaderné zbraně. Továrna zůstává jediným podnikem v zemi, který může kompenzovat ztrátu takových letadel. V červnu bylo přibližně 30 % ruského strategického letectva poškozeno nebo zničeno v důsledku ukrajinského útoku na ruská letiště v rámci operace Pavučina.

«Satelitní snímky ukazují, že se objevilo mnoho nových výrobních prostor. To však nevyřeší problémy leteckého průmyslu a průmyslu jako celku," řekl Yle vojenský expert Marko Eklund, bývalý důstojník finské vojenské rozvědky, který více než 20 let sleduje vývoj ruských ozbrojených sil.

Publikace poukazuje na to, že navzdory statusu jednoho z největších a nejvýznamnějších leteckých podniků v Rusku zůstávají výrobní výsledky závodu velmi skromné. To podle Eklunda svědčí o zaostávání Ruska v technologickém vývoji, zejména na pozadí Spojených států: "Rusko by rádo vypadalo jako rovnocenné se Spojenými státy, ale pokračování výroby zastaralých modelů bombardérů jasně hovoří o jeho skutečných schopnostech."

V závodě v Kazani pokračuje montáž a modernizace letounů Tu-160M, stejně jako stavba nového Tu-160M2. Tempo však zůstává nízké: V roce 2024 byly dodány pouze dva Tu-160M2 a dva Tu-160M. Kromě toho společnost aktualizuje flotilu Tu-22M3, která je stejně jako Tu-160 aktivně využívána ve válce proti Ukrajině k úderům střelami s plochou dráhou letu.

Kromě vojenských úkolů závod vyrábí i civilní letadla – zejména Tu-204, a měl by také zahájit výrobu nových Tu-214. Navzdory kontraktu na 23 letadel Tu-214 byl v roce 2025 vyroben pouze jeden takový letoun.

Navzdory západním sankcím se Rusku v posledních letech podařilo získat komponenty pro své letectví v hodnotě nejméně jedné miliardy eur, a to pomocí náhradních řešení. Nyní se však tyto programy zadávání veřejných zakázek stávají méně efektivními a obtížněji realizovatelnými.

