Šéf MAAE: Schopnost Íránu pokračovat v obohacování uranu bude obnovena v nadcházejících měsících

30. 6. 2025

Bude trvat jen několik měsíců, než Írán znovu začne obohacovat uran, řekl v rozhovoru pro CBS šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Bude trvat jen několik měsíců, než Írán znovu začne obohacovat uran, řekl v rozhovoru pro CBS šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi.

Podle něj se Teheránu podařilo udržet potřebnou výrobní kapacitu, a to navzdory skutečnosti, že Spojené státy a Izrael způsobily působivé škody na jaderných zařízeních země. "Řekl bych, že během několika měsíců budou schopni spustit několik kaskád centrifug, které budou obohacovat uran, nebo dokonce rychleji," řekl Grossi.

Z jeho pohledu nelze říci, že nyní v Íránu "všechno zmizelo a už není nic", co by pokračovalo v rozvoji jaderného programu. "Byly způsobeny vážné škody, ale v první řadě se nejedná o totální destrukci. Za druhé, Írán má průmyslový a technologický potenciál. Pokud tedy chtějí, mohou v této činnosti pokračovat," zdůraznil Grossi.

13. června Izrael zahájil vojenskou operaci s cílem zničit íránská jaderná zařízení s vysvětlením, že Islámská republika je blízko vytvoření atomové bomby. 22. června se do bojů zapojily Spojené státy, které zasáhly tři klíčové továrny - ve Fordó, Natanzu a Isfahánu. Poté americký prezident Donald Trump oznámil "úplné zničení" íránských jaderných zařízení. Tyto údaje se však nepotvrdily. Zejména satelitní snímky elektrárny Fordó ukázaly pravděpodobné zhroucení vchodů do tunelů a krátery na vrcholu pohoří, v jehož hloubkách se objekt nachází. Zároveň zůstala nepoškozena velká pomocná budova, kterou lze využít k větrání podzemních dílen.

Izraelské zdroje uvedly, že Íráncům se podařilo odvézt 400 kg uranu obohaceného na 60 % a nikdo neví, kde je. A z předběžné tajné zprávy americké rozvědky, jejíž údaje zveřejnily CNN a The New York Times, vyšlo najevo, že americké údery možná nevedly ke zničení klíčových komponent íránského jaderného programu, ale pouze jej vrátily o několik měsíců zpět. načež šéf CIA John Ratcliffe řekl, že Spojené státy dosáhly svého cíle zničením "několika klíčových íránských jaderných zařízení", která "budou muset být znovu budována po mnoho let".

Mezitím se Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff chystá vyjednávat s Íránem, podle NBC News. Podle kanálu se návštěva uskuteční v nadcházejících dnech, Washington nabídne Teheránu zastavení obohacování uranu výměnou za zmírnění sankcí.

