Tradiční kina mají podle majitelů před sebou méně než 20 let, než nadobro zavřou oponu

Zpráva J. Kim Murphyho v časopise Variety, vycházející z průzkumu analytika Stephena Followse a Screendollars mezi 246 řediteli firem, nepůsobí jako pouhá obava, ale spíš jako seismický otřes. Obří multiplexy možná hledí do propasti, ale pro samotnou duši kina, zejména na místech, kde to má největší význam – v malých městech a komunitních centrech – příběh nemusí nutně končit. Jen vyžaduje radikální přepracování. Exhibition Execs Think 'Traditional Moviegoing' Has Less Than 20 Years