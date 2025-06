Výsledky ankety „Zelená perla 2024“

27. 6. 2025

Celkem 80 členek a členů nezávislé Komise z 92 rozhodlo o vítězi 30. ročníku ankety „Zelená perla“ o antiekologický výrok. Členy jsou např. zoolog Mojmír Vlašín, politolog Lukáš Jelínek či publicista Vladimír Just. Děti Země – Brno v letech 1993 až 2022 také uspořádaly třicet ročníků ankety o antiekologický čin Ropák, kterou již ukončily, neboť splnila svůj hlavní porevoluční účel. Posledním Ropákem (za rok 2021) se tak stal ministr životního prostředí a poslanec Richard Brabec (ANO). Zelenou perlu 2024 získal 1) Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě (160 bodů)

„Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic.“

(z odpovědi na otázku, jaké ministerstvo by předsedu strany Motoristé sobě hlavně zajímalo)

z článku Poteče zelená krev. Chceme porazit ODS a vládnout, říká šéf Motoristů Macinka

https://www.idnes.cz/volby/petr-macinka-motoriste-politika-volby-filip-turek-ods.A241208_183414_domaci_stud, 9. 12. 2024

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2024

2) Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě (147 bodů)

„Představa, že je možné klima na Zemi ovlivňovat nebo stabilizovat, je naivní, falešná a nevědecká.“

z článku Motoristé představili své desatero i cíle. Chceme porazit ODS, řekl Macinka

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/motoriste-prvni-kongres-kralovka-petr-macinka-filip-turek.A241206_123127_domaci_chtl, 7. 12. 2024

3) Andrej Babiš, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (131 bodů)

„Nemůžeme jen jít na ruku pošahaným klimatickým aktivistům, kteří by nás všechny nejraději nahnali do jeskyní, zakázali nám jezdit autem, létat na dovolenou, topit dřevem a diktovali nám, co máme jíst.“

(z odpovědi na otázku, jaké změny v Zelené dohodě bude hnutí ANO po volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024 prosazovat)

z článku Je to poslední šance vyhnat ekofanatiky. Babiš o Green Dealu a eurovolbách

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/babis-rozhovor-mf-dnes-green-deal-protesty-zemedelci.A240221_212329_domaci_remy, 22. 2. 2024

4) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (118 bodů)

„Měli jsme na Šumavě hluboké zelené lesy s mnoha staletými pralesními zbytky, které jsme vložili do Národního parku. Ochrana přírody je záměrně zničila a dnes se chlubí malými semenáčky a tím, že se les v některých lokalitách samovolně obnovuje.“

z článku Za třicet let uschly na Šumavě miliony stromů

https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/narodni-park-za-tricet-let-uschly-na-sumave-miliony-stromu.A240606_141102_p_spolecnost_nef, 13. 6. 2024

5) Petr Kratochvíl, radní města Brna (ODS) (105 bodů)

„Tomu se s prominutím říká mobilita. Na celým světě, když se někde postaví továrna, tak proběhne mobilita lidí a určitě existuje i mobilita havranů.“

(z odpovědi na námitku, že v trase plánované lanovky v Brně jsou dvě shromaždiště havranů a blízké třetí mimo ni už havrani opustili, protože se u ní realizovala jiná stavba, takže lanovka představuje reálné a závažné riziko)

z článku Nic než pomníček. Brněnská lanovka nedává smysl ekonomicky ani ekologicky

https://denikreferendum.cz/clanek/36173-nic-nez-pomnicek-brnenska-lanovka-nedava-smysl-ekonomicky-ani-ekologicky, 19. 3. 2024





6) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (70 bodů)

„Obecně lze říci, že se aktivističtí vědci a zelení aktivisté zmocní území národního parku, a cokoli tam jejich činností vznikne, spáleniště, suchý les po kůrovcové kalamitě či na některých místech les obnovený, je vydáváno jako výsledek výzkumu.“

z článku Nedivme se Křivoklátským, že národní park nechtějí

Právo, https://www.tomasjirsa.cz/clanky/nedivme-se-krivoklatskym-ze-narodni-park-nechteji.htm, 31. 10. 2024





7) Andrej Babiš, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (67 bodů)

„Požadavky zemědělců jsou oprávněné. Zelení šílenci v Evropské komisi nechtějí, aby vyráběli potraviny. Místo toho mají nechat půdu ladem.“

(z odpovědi na otázku, zda jako majitel největšího zemědělsko-potravinářského koncernu Agrofert s protesty zemědělců proti nové zemědělské politice Evropské unie s důrazem na ochranu přírody a klimatu souhlasí)

z článku Je to poslední šance vyhnat ekofanatiky. Babiš o Green Dealu a eurovolbách

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/babis-rozhovor-mf-dnes-green-deal-protesty-zemedelci.A240221_212329_domaci_remy, 22. 2. 2024





8) Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR a stínový předseda české vlády (ANO) (64 bodů)

„Postavit všechno na obnovitelných zdrojích zní sice krásně, ale pokud je někdo alespoň pologramotný a nechá si udělat analýzu, co by to obnášelo ve smyslu přenosové soustavy, distribuční soustavy, takzvaných stabilních a nestabilních zdrojů, tak dojde k závěru, že to u nás prakticky nejde.“

(z odpovědi, zda Zelenou dohodu pro Českou republiku využít jinak či ji rovnou zrušit)

z rozhovoru Havlíček: V Green Dealu jde o prachy, ne o klima

https://iuhli.cz/havlicek-v-green-dealu-jde-o-prachy-ne-o-klima, 26. 1. 2024





9) Václav Klaus, bývalý prezident ČR (55 bodů)

„Green Deal je jedním z největších omylů současné politiky. Je to zcela protitržní iniciativa, která poškozuje nejen ekonomiku, ale i svobodu trhu.“

z článku Trh zdegeneroval, Green Deal je jedním z největších omylů. Je třeba zásadní změna (video 29:33 minut)

https://www.echo24.cz/a/HGiR9/upoutavka-vaclav-klaus-o-ekonomice-a-green-dealu, 31. 12. 2024





10) Filip Turek, jednatel společnosti Art of Performance s.r.o. a kandidát na poslance Evropského parlamentu (nestr. Přísaha a Motoristé) (44 bodů)

„Je to přerozdělování peněz, obrovský byznys, zdražování všeho, převýchova lidí pomocí nějakých progresivistických pseudoliberálních ideologií.“

(z odpovědi, co představuje Zelená dohoda Evropské unie a proč je nutné ji kritizovat a odmítat)

z rozhovoru Zákaz výroby aut se spalovacími motory je zvěrstvo, míní Turek za Přísahu a Motoristé sobě (video 11:07 minut)

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/zakaz-vyroby-aut-se-spalovacimi-motory-je-zverstvo-mini-turek-za-prisahu-a-motoriste-sobe-349305, 17. 5. 2024





11) Pavel Drobil, předseda představenstva společnosti ANACOT CAPITAL a.s., zastupitel města Bohumín v letech 2002-2009, zastupitel Moravskoslezského kraje v letech 2004-2010, ministr životního prostředí v roce 2010 a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR v letech 2010-2013 (ODS) (43 bodů)

„Postavit veřejné dílo je v současnosti čím dál větší problém. Téma se vždy objeví, když nastane nějaký problém, pak to usne a pak zase bezbřehá demokracie a právo na samosprávu zvítězí nad rozumem.“

(z názorů o příčinách miliardových škod po povodních v září 2024 na Opavsku, neboť plánovaná přehrada Nové Heřminovy nebyla do roku 2020 zhotovena, přičemž pravomocné územní rozhodnutí získala až v prosinci 2024)

z rozhovoru Ničivé důsledky povodní jsou způsobeny také bezbřehou tolerancí aktivistů, upozornil exministr Drobil

https://ekonomickydenik.cz/za-soucasnou-situaci-v-opave-muze-i-neexistence-prehrady-nove-herminovy-upozornil-exministr-drobil, 15. 9. 2024





12) Filip Turek, jednatel společnosti Art of Performance s.r.o. a kandidát na poslance Evropského parlamentu (nestr. Přísaha a Motoristé) (38 bodů)

„Green Deal je klimatismus, není to ochrana přírody.“

(z odpovědi, co představuje Zelená dohoda Evropské unie a proč je nutné ji kritizovat a odmítat)

z rozhovoru Zákaz výroby aut se spalovacími motory je zvěrstvo, míní Turek za Přísahu a Motoristé sobě (video 11:07 minut)

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/zakaz-vyroby-aut-se-spalovacimi-motory-je-zverstvo-mini-turek-za-prisahu-a-motoriste-sobe-349305, 17. 5. 2024





13) Marek Výborný, zastupitel města Heřmanův Městec, ministr zemědělství a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (KDU-ČSL) (32 bodů)

„Pojďte se mnou na náměstí do Krnova, pojďte se mnou na náměstí do Opavy a pojďte těm lidem říct, že máte argumenty, proč nestojí toto dílo, které jediné v kombinaci s dalšími opatřeními i přírodě blízkými, může efektivně jejich území ochránit.“

(z výzvy spolkům, aby obhájily svou zákonnou účast v řízení o umístění přehrady Nové Heřminovy do prosince 2024, přičemž přehrada nebyla podle plánu z roku 2008 zhotovená do roku 2020, takže po povodních v září 2024 vznikly na Opavsku miliardové škody)

z článku Nové Heřminovy by ochránily Krnov a Opavu, míní Výborný. „My jsme stavbu nezdrželi,“ říká aktivistka (video 24:39 minut)

https://plus.rozhlas.cz/nove-herminovy-ochranily-krnov-a-opavu-mini-vyborny-my-jsme-stavbu-nezdrzeli-9315938, 19. 9. 2024





14) Libor Vondráček, předseda Svobodných (27 bodů)

„Svobodní plánují provést ve stavebním zákoně takové změny, aby zelení aktivisté jako Děti Země nemohli blokovat podobné stavby. Navrhujeme, aby se v rámci řízení tyto politické neziskovky nemohly odvolávat vícekrát než jednou a jedině v prvním stupni.“

(k účasti spolků v povolovacích řízeních pro různé stavby, hlavně státního významu, jako je třeba přehrada Nové Heřminovy, která měla být podle plánu vlády z roku 2008 zhotovená do roku 2020, ale má být až v roce 2032)

z článku Svobodní se ostře pustili do ekologických aktivistů kvůli přehradě

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Svobodni-se-ostre-pustili-do-ekologickych-aktivistu-kvuli-prehrade-761883, 19. 9. 2024





15) Petr Liška, starosta Malých Žernosek a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (STAN) (24 bodů)

„Ze zamítnutí radost nemám, protože odvolací orgán dal na výmysly a fabulace, které při své argumentaci použil spolek Děti Země.“

(z reakce, že Správa CHKO České středohoří a Ministerstvo životního prostředí zamítly žádost Ředitelství vodních cest ČR o povolení škodlivého zásahu plánovaného přístaviště v Malých Žernosekách na Labi do biotopů cenných druhů živočichů, neboť nebyl doložen žádný reálný veřejný zájem)

z článku Ministerstvo zatrhlo přístav. Dalo na výmysly Dětí Země, zlobí se starosta

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/male-zernoseky-pristav-ministerstvo-deti-zeme.A240213_082642_usti-zpravy_grr, 13. 2. 2024





16) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (23 bodů)

„Příroda na Křivoklátsku je dostatečně chráněna a případné vyhlášení národního parku potěší pouze těch cca sto zelených aktivistů, kteří obsadí správu nového parku.“

z článku Proč to ta moje vláda dělá?

MF Dnes, https://www.tomasjirsa.cz/clanky/proc-to-ta-moje-vlada-dela.htm, 29. 6. 2024





17) Libor Lukáš, předseda spolku Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s. a radní obce Pitín (Trikolóra) (12 bodů)

„Hrstka ekologistů zneužívá „demokratické vymoženosti“ a bez skrupulí dokáže strategický projekt, který propojuje českou a slovenskou kapacitní infrastrukturu a je významným dopravním ramenem evropské prioritní dopravní sítě TEN-T, s přehledem zastavit.“

(reakce na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který na základě kasační stížnosti Dětí Země zrušil stavební povolení pro hlavní trasu dálnice D49 Hulín – Fryšták)

z článku Jde o fatální chybu státu. A hrstka pomatených, samolibých zachránců světa se nám směje. Dopravní expert si nebral servítky

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jde-o-fatalni-chybu-statu-A-hrstka-pomatenych-samolibych-zachrancu-sveta-se-nam-smeje-Dopravni-expert-si-nebral-servitky-755820, 24. 5. 2024





18) Libor Lukáš, předseda spolku Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s. a radní obce Pitín (Trikolóra) (4 body)

„Výraznou brzdou při řízení investic je nepřehledná a složitá byrokratická zátěž a často i aktivistické chování ekologistů.“

(k výsledkům 14. ročníku konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů)

z článku Dopravní projekty pod tlakem byrokracie. Odborníci volají po změně legislativy

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dopravni-projekty-pod-tlakem-byrokracie-Odbornici-volaji-po-zmene-legislativy-762560, 1. 10. 2024













Příloha k tiskové zprávě ze dne 27. června 2025:





Galerie držitelů Zelených perel za 30. ročníků





1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR) 2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD) 2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku) 2018 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD) 2019 = Andrej Babiš (předseda české vlády, poslanec a předseda hnutí ANO) 2020 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO) 2021 = Pynelopi Cimprichová (místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie) 2022 = Jiří Svoboda (primátor Českých Budějovic a zastupitel Jihočeského kraje za hnutí ANO) 2023 = Štěpán Křeček (hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a. s. a člen poradního sboru předsedy české vlády Petra Fialy) 2024 = Petr Macinka (předseda strany Motoristé sobě)









Galerie držitelů titulu Ropák za 30. ročníků





1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a.s.) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy) 2017 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD) 2018 = Jan Skalický (předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L) 2019 = Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj a nestr. poslankyně za hnutí ANO) 2020 = Karel Havlíček (místopředseda české vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, nestr. za hnutí ANO) 2021 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO)

