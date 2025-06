Ruská letní ofenzíva selhává

30. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Letní ruská ofenzíva na Ukrajině selhává. I přes rekordní počet útoků v několika směrech fronty nemají okupanti na bojišti výrazné průlomy. Letní ruská ofenzíva na Ukrajině selhává. I přes rekordní počet útoků v několika směrech fronty nemají okupanti na bojišti výrazné průlomy.

Ruská ofenzíva sahá od severních pohraničních oblastí Sumské a Charkovské oblasti až po Doněckou a Dněpropetrovskou oblast. Ve skutečnosti byla zahájena již v květnu a byla naplánována v zimě. Ruská federace budovala své síly, aby uspěla na frontě. Angelica Evans, analytička Ruska z Institutu pro studium války (ISW), řekla The Telegraph, že Rusové v současné době nemají příležitost "začít něco nového a odlišného", takže jejich "letní ofenzíva" bude pokračováním předchozích akcí.

V Sumské oblasti ukrajinská armáda nedávno zastavila postup, jak uvedl vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj. Podle vojenského analytika Pavla Narožnyjho, s nímž publikace hovořila, byla hlavním cílem Ruska v regionu Junakivka. Pokud by se ji okupantům podařilo dobýt, byla by to podle něj "katastrofa", protože by to výrazně zlepšilo jejich logistiku.

Autor také zmiňuje úroveň dovedností a schopností ruské armády. Podle zpráv z médií Rusko posílá tisíce špatně vycvičených vojáků, aby vedli ofenzívu. Tento trend je zaznamenán podél celé frontové linie. Neúspěch ruské letní ofenzívy potvrdil i ukrajinský důstojník bojující na Kupjanském směru v Doněcké oblasti. Podle něj, navzdory skutečnosti, že nepřítel má výhodu v živé síle a dronech, je jeho "pěchota velmi špatně vycvičena, pokud vůbec".

Obtížnou situaci Ruské federace a vysokou úroveň ztrát okupantů uvedl i Nick Reynolds, bojový expert z Královského institutu spojených sil. Domnívá se, že ani dostupné zbraně neumožnily Rusům vzdorovat ozbrojeným silám Ukrajiny. Reynolds zdůraznil, že Rusové slaví vítězství, někdy dobývají malá města a vesnice, které "nemají žádnou skutečnou strategickou hodnotu". Nemohou vstoupit do velkých měst, i když se snaží otevřít nové fronty. Podle experta je jedním z důvodů neúspěchů to, že ruská armáda "rozptyluje síly" ze strachu z úspěšných protiútoků Ukrajiny.

Současně za takovým rozptýlením ruských sil může být dlouhodobý cíl Ruské federace obsadit celou Ukrajinu, a nejen regiony, které jsou jí částečně okupovány.

Zdroj v angličtině: ZDE

0