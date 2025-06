Při izraelském útoku na policisty distribuující mouku v Gaze bylo zavražděno dalších 18 lidí

27. 6. 2025

Útok na trh je posledním z řady útoků izraelských sil, při nichž zahynuly stovky civilistů hledajících potravinovou pomoc



Při izraelském útoku na palestinské policisty distribuující mouku na trhu v centrálním městě Deir al-Balah v Gaze zahynulo 18 lidí, uvedli zdravotníci.



Útok, ke kterému došlo ve čtvrtek odpoledne, je nejnovějším z řady leteckých útoků, střelby a bombardování od izraelských obranných sil (IDF), při nichž zahynuly stovky zoufalých civilistů hledajících pomoc v zdevastovaném palestinském území.



Jednotka známá jako Sahm, neboli Šíp, zabavuje ukradenou pomoc a poté ji distribuuje. Svědci uvedli, že mnoho obětí byli obyčejní civilisté, kteří se shromáždili, aby si vyzvedli pytle mouky ze skladu poblíž křižovatky Birka v severní části Deir al-Balah.



Mezi mrtvými bylo podle nedaleké nemocnice al-Aqsa Martyrs, kam byli převezeni zranění, jedno dítě a nejméně sedm členů Sahm.



Izraelská armáda se k incidentu zatím nevyjádřila.



Potraviny jsou v Gaze extrémně nedostatkové od března a dubna, kdy Izrael zavedl přísnou blokádu všech dodávek, což ohrožuje mnoho z 2,3 milionu lidí, kteří zde žijí, „kritickým rizikem hladomoru“.



Od částečného zrušení blokády minulý měsíc se OSN snaží dostat do pásma pomoc, ale naráží na velké překážky, včetně silnic zasypaných troskami, omezení izraelské armády, pokračujících leteckých útoků a rostoucí anarchie. Stovky nákladních vozidel byly vypleněny ozbrojenými gangy a davem zoufalých Palestinců.



Izraelský útok v Deir al-Balah ve čtvrtek večer přišel krátce poté, co Izrael uzavřel přechody do severní Gazy, čímž přerušil nejkratší cestu pro dodávky pomoci do částí území, kde je humanitární krize nejvážnější.



Po většinu války byla pomoc v Gaze distribuována hlavně OSN a dalšími mezinárodními humanitárními organizacemi, ale Izrael (lživě) tvrdí, že Hamas zásoby odkláněl a prodával, aby financoval své vojenské a jiné operace.





OSN a další humanitární organizace tato obvinění odmítají a tvrdí, že jejich distribuční sítě jsou pod přísným dohledem.



Izrael podpořil americkou soukromou organizaci Gaza Humanitarian Foundation (GHF), která minulý měsíc zahájila distribuci potravinových balíčků v Gaze a přilákala do svých čtyř center desítky tisíc lidí.



Aby se Palestinci dostali k místům, kde GHF distribuuje potraviny, která jsou otevřena nepravidelně a často v noci, musí překonat silnice poseté troskami a izraelské vojenské zóny, kde podle svědků vojáci často střílejí na lidi z minometů, tanků a kulometů.



Zdravotníci uvádějí, že v posledních týdnech byly při hledání potravinové pomoci zabity stovky lidí. Lékařské záznamy nezávislých nevládních organizací působících v Gaze potvrzují stovky smrtelných zranění způsobených kulkami a některé i ostřelováním.



Izraelská armáda tvrdí, že vystřelila pouze „varovné výstřely“ na osoby, které považuje za hrozbu pro své jednotky. Izrael nadále povoluje vstup menšího počtu nákladních vozidel s humanitární pomocí do Gazy, které distribuuje OSN. V pondělí a úterý jich do území vjelo asi 70.



Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek oznámila, že se jí podařilo doručit první zásilku léků od 2. března. Devět nákladních vozů dovezlo krev, plazmu a další zásoby do Násirovy nemocnice, největší nemocnice, která stále funguje v jižní Gaze.



Humanitární pracovníci v oblasti konstatují, že množství pomoci je „zcela nedostatečné“.



IDF se od prvních měsíců konfliktu, který byl vyvolán útokem Hamásu na jižní Izrael, při kterém militanti zabili 1 200 lidí, převážně civilistů, a vzali 251 rukojmí, zaměřuje na policii řízenou Hamásem v Gaze.



Během 12 dnů, kdy Izrael bojoval s Íránem, bylo v Gaze zabito více než 800 Palestinců, kteří byli zastřeleni buď při zoufalé snaze o získání jídla v čím dál chaotičtějších podmínkách, nebo při opakovaných vlnách izraelských útoků a ostřelování.



Celkový počet obětí v Gaze za 20 měsíců konfliktu dosáhl 56 259, převážně civilistů.



Pedro Sánchez, španělský premiér a otevřený kritik izraelské ofenzivy, se ve čtvrtek stal nejvýznamnějším evropským lídrem, který situaci v Gaze označil za genocidu.





Izrael vehementně popírá obvinění z válečných zločinů a genocidy, které podle něj vycházejí z protiizraelské zaujatosti a antisemitismu. Lživě popírá dokumentaci potvrzující zavraždění stovek lidí.





Zdroj v angličtině ZDE

