Postapokalyptické scény v Gaze: Zdravotníci ohroženi, zatímco soupeřící gangy bojují o potraviny

30. 6. 2025

Militanti, klany, Hamás a zločinecké gangy přinášejí násilí a anarchii, uprostřed izraelských útoků se přetahují o moc, píše Jason Burke

Pro personál Násirovy nemocnice v Khan Younis, který se nachází v tíživé situaci, představovala jedna nová oběť přivezená minulý týden na pohotovost zvláštní výzvu.



Byl zraněn jen několik okamžiků předtím v jižní části Gazy při boji mezi ozbrojenými gangy peroucími se o stovky cenných pytlů mouky ukradených z konvojů s humanitární pomocí. Do hodiny po jeho příchodu vtrhli do nemocnice muži s útočnými puškami. Napadli zdravotnický personál, rozbili vybavení a zapálili vozidla. Brzy dorazili další ozbrojení muži a automatická střelba se rozléhala po rozlehlém areálu nemocnice, který již byl poškozen opakovanými izraelskými údery v blízkosti nebo přímo na budovy. Pro personál Násirovy nemocnice v Khan Younis, který se nachází v tíživé situaci, představovala jedna nová oběť přivezená minulý týden na pohotovost zvláštní výzvu.Byl zraněn jen několik okamžiků předtím v jižní části Gazy při boji mezi ozbrojenými gangy peroucími se o stovky cenných pytlů mouky ukradených z konvojů s humanitární pomocí. Do hodiny po jeho příchodu vtrhli do nemocnice muži s útočnými puškami. Napadli zdravotnický personál, rozbili vybavení a zapálili vozidla. Brzy dorazili další ozbrojení muži a automatická střelba se rozléhala po rozlehlém areálu nemocnice, který již byl poškozen opakovanými izraelskými údery v blízkosti nebo přímo na budovy.



A to nebylo vše. Brzy se ke střelbě přidala další jednotka vyslaná ministerstvem vnitra v Gaze, dlouhodobé baště Hamásu, aby obnovila pořádek. Následovala nová přestřelka, která skončila až útěkem ozbrojenců z obou znepřátelených gangů. Nad bojištěm létaly izraelské bezpilotní letouny.



Incident, který popsal zdravotnický personál a místní obyvatelé, byl mikrokosmem nového násilí a anarchie v Gaze po téměř 21 měsících války.



„Máte tu bojující gangy a izraelské letecké údery nebo vojáky, kteří střílejí na lidi, a Hamás je stále na místě, zatímco kolem jsou kilometry a kilometry ruin, kde zoufalí lidé vaří na ohních, žijí ve stanech a trpí hladem,“ řekl jeden humanitární pracovník. „Je to jako nějaký postapokalyptický sci-fi film.“







Izraelská ofenzíva dosud zabila více než 56 500 Palestinců, převážně civilistů, vysídlila většinu z 2,3 milionu obyvatel a velkou část Gazy proměnila v ruiny.





Abú Šabáb, který popírá, že by měl podporu Izraele nebo kontakty s izraelskou armádou, ovládá také území podél východního okraje Gazy poblíž hlavního vstupního bodu z Izraele – vliv milice je zde však zpochybňován několika ozbrojenými místními rodinami.

Komunitní vůdci a hlavy mocných rodin v Gaze tvrdí, že jejich cílem je pouze sloužit obyvatelstvu.

Důstojník citovaný ve zprávě deníku popsal rostoucí chaos v Gaze. „Jsem tam nasazený a ani já už nevím, kdo na koho střílí,“ řekl.





Zdroj v angličtině ZDE

V posledních měsících se do bojů zapojilo více ozbrojených skupin a i přes pokračující izraelskou ofenzívu se zintenzivnil tvrdý boj o moc a vliv. Mezi tyto skupiny nyní patří různé další militantní frakce, desítky ozbrojených milicí zastupujících významné místní rodiny nebo klany, nové koalice organizované nezávislými komunitními vůdci a zločinecké gangy posílené prohlubující se anarchií.Výsledkem je, že Gaza se rozpadá na jednotlivá území. Izraelské obranné síly (IDF) ovládají většinu území, včetně široké „nárazníkové zóny“ zbavené budov podél celého území a pásu na jihu podél hranic s Egyptem, kde úzce spolupracují s Lidovými silami, novou milicí vedenou bývalým trestancem a pašerákem Jásirem Abú Šabábem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil, že Izrael dodává zbraně klanům, které se staví proti Hamásu.Chaos povzbudil další tradičně významné rodiny a klany, aby prosadily svou kontrolu nad velkou částí zbytku jižní a střední Gazy.Na severu zůstává Hamás silnou silou v Gaza City a v rozvrácených čtvrtích Džabalija a Šujaija. Ačkoli jsou vojenské schopnosti této islamistické militantní organizace nyní značně oslabeny a většina jejích zkušených vůdců byla zabita Izraelem, mnoho civilních technokratů zůstává na svých pozicích v klíčových ministerstvech a další úředníci, kteří působí v utajení, řídí správu čtvrtí.„Skrývají se, protože jsou okamžitě zasaženi [izraelskými] letadly, ale objevují se tu a tam, organizují fronty před pekárnami, chrání nákladní vozy s humanitární pomocí nebo trestají zločince,“ řekl 57letý stavební dělník v Gaze. „Nejsou jako před válkou, ale existují.“Hamás a jeho polovojenské policejní síly se střetly také s kriminálními gangy, jak ukazuje přestřelka v Násirově nemocnici.„Všichni lidé v Khan Younis obviňují [bojovníky] z ničení nemocnice a žádají je, aby se omluvili,“ řekl vysoký zdravotnický úředník v nemocnici.Policie je také opakovaně terčem útoků izraelské armády. Několik členů jednotky Sahm, kterou Hamás zřídil k potírání lupičů, spekulantů a zlodějů, bylo minulý týden zabito při izraelském leteckém útoku na město Deir al-Balah, kde zahynulo také asi tucet civilistů. Izraelská armáda popřela svědectví, že policie při útoku rozdávala pomoc zabavenou lupičům.Zásoby pomoci nashromážděné během dvouměsíčního příměří na začátku tohoto roku se vyčerpaly během následujících 11 týdnů, kdy Izrael do Gazy nepustil nic.„Nedostatek je zcela umělý a znamená to, že [humanitární pomoc] je nyní nejcennější komoditou, takže v podstatě pokud máte zbraně a můžete se dostat k humanitární pomoci, můžete ji použít k získání peněz a moci, a to je příčinou mnoha násilností,“ řekl jeden z humanitárních pracovníků a poukázal na to, že jeden 25kg pytel mouky se může prodávat až za 500 dolarů.„Kmeny se spojily, aby zabránily agresorům a zlodějům krást jídlo, které patří našim lidem,“ řekl komunitní vůdce Abu Salman Al Moghani poté, co ozbrojenci z Nejvyššího kmenového výboru v Gaze střežili jeden konvoj s humanitární pomocí, který vjel do pásma minulý týden.V posledních týdnech bylo OSN a dalším agenturám povoleno dovážet asi 70 nákladních vozů denně. Většina z nich veze mouku pro komunitní kuchyně v Gaze, ale obvykle jsou zastaveny barikádami z betonových bloků a jejich náklad je zabaven, někdy ozbrojenými gangy, ale nejčastěji zoufalými civilisty, kteří se shromažďují v obrovských počtech na místech, kde se očekává průjezd konvojů.„Scény jsou otřesné. Máte 50 nákladních vozů roztažených na dvou kilometrech a na silnici je 50 000 lidí, kteří se snaží dostat k mouce,“ řekl další pracovník humanitární pomoci v Gaze.Mnoho civilistů bylo zabito při pokusu dostat se k distribučním centrům potravin, které minulý měsíc otevřela Gaza Humanitarian Foundation (GHF), tajná soukromá organizace podporovaná USA a Izraelem. GHF v neděli uvedla, že navzdory „velmi nestabilní situaci“ bezpečně doručila více než 51 milionů jídel.Statistiky Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) potvrzují údaje ministerstva zdravotnictví o více než 500 mrtvých, kteří v posledních týdnech zahynuli při střelbě izraelských sil na osoby hledající pomoc, a také o malém počtu obětí při střetech mezi lupiči.Zpráva deníku Haaretz z minulého týdne citovala několik izraelských vojáků, kteří popsali rozkazy střílet na civilisty. Zpráva odhalila, že IDF zahájila vyšetřování možných válečných zločinů.