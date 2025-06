Nejvyšší soud USA právě udělal z Trumpa legálního despotu

Barrettová opřela své rozhodnutí o historický výklad: otcové zakladatelé, prý, nezamýšleli, aby soudy fungovaly jako celonárodní kontrolní stanice. Federální soudy podle ní neslouží k „všeobecnému dohledu“ nad prezidentem. Možná. Ale otcové zakladatelé nebrali v úvahu Twitter, automatické zbraně a prezidentské výnosy s mezinárodními dopady.





Soudkyně Sonia Sotomayorová, ve svém emocionálním nesouhlasu, četla hlasitě – nezvykle, téměř zoufale – že „žádné právo nyní není v bezpečí“. V sále, kde jinak zaznívá jen tlumená právnická latinská fráze a formální respekt, její slova zazněla jako nářek nad ztracenou ochranou. Bylo to gesto zoufalého svědomí – a marné.





Rozhodnutí soudu padlo na půdě už připravené. V závěsu následoval výkonný příkaz Donalda Trumpa – nyní opět v úřadu – který ruší automatické přiznání občanství dětem narozeným v USA, pokud jsou jejich rodiče nelegálními migranty nebo cizinci bez trvalého pobytu. Tento dekret, napsaný Johnem Eastmanem, mužem spojeným s pokusem o zvrácení voleb v roce 2020, se opírá o obskurní výklad fráze „subject to the jurisdiction thereof“ ze 14. dodatku. Je to právní teorie, kterou seriózní ústavní právníci po desetiletí odmítali.





Soud se odmítl vyjádřit k ústavnosti samotného výnosu. Místo toho odsunul rozhodnutí – a tím Trumpovi daroval čas. Právní vakuum tak umožní spuštění výnosu ve 28 státech, zatímco ostatní se mohou rozhodnout jít vlastní cestou. Národní jednota občanských práv se tříští – novorozenci narození v Miami budou mít jiný právní status než ti v New Yorku.





To není náhoda. Je to strategie. Strategie vyzkoušená ve Varšavě, v Dillí, v Istanbulu. Nejprve oslabit soudní dohled jmenováním loajálních soudců. Pak rozbít procesní nástroje, které umožňují rychlé zastavení neústavních opatření. A nakonec – rozhodovat pozdě, až se realita změní a „fakta v terénu“ se stanou právně nevratnými.





Trumpova administrativa to nepopírá – ba naopak, oslavuje. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová prohlásila: „Už nebudeme mít svévolné soudce rušící politiku prezidenta Trumpa.“ Jazyk, který více než připomíná rétoriku středoevropských autoritářů. Jazyk, který delegitimizuje celý justiční systém, pokud není ve shodě s momentálním cílem výkonné moci.





Děti narozené na americké půdě bez občanství. Lékařské dokumenty odmítnuté. Školní přihlášky zamítnuté. Rozdělené rodiny. To není přehánění, to je blízká budoucnost, jak naznačují právníci i ministři jednotlivých států. Kalifornie slibuje odpor. Ale i když se jednotlivé státy pokusí vést paralelní soudní boje, bez možnosti celostátních zákazů se boje stanou roztříštěné, pomalé – a snadnép bude je obejít.





Nejvyšší soud se tak ocitl v paradoxní roli: má kontrolovat moc, ale stává se jejím nástrojem. Soudce Brett Kavanaugh ve svém souhlasném stanovisku naznačil, že širší náprava bude nyní výhradně v rukou samotného Nejvyššího soudu. Ten je ale čím dál více složen ze soudců, kteří byli dosazeni právě kvůli své ochotě tuto moc neomezovat.





A tak se točící kolo demokracie, kdysi vyvážené a chráněné třemi větvemi moci, naklání. Prezident může rozhodnout. Soudy nebudou rychle reagovat. A Kongres? Ten, v zemi zvyklé na geografické změny volebních okrsků, aby to při volbách vyhovovalo vládnoucí straně, a plné stranické paralýzy, se stává mlčícím divákem.





V roce 1898 Nejvyšší soud rozhodl, že dítě čínských přistěhovalců, narozené v San Francisku, je Američanem. „Pronikavý duch lidskosti,“ napsal tehdy soudce Horace Gray. V roce 2025 slyšíme jiný tón – tón legalistické úzkosti, která nese výrazný zápach alibi.