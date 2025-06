Evropa v pohotovosti: první velká vlna veder v roce 2025 vyhání teploty až na 42 °C

28. 6. 2025

Úřady ve Španělsku, Portugalsku, Řecku a Francii vydaly varování před extrémními teplotami, lesními požáry a zdravotními riziky



Úřady po celé Evropě jsou v pohotovosti, protože první vlna veder tohoto léta vyhání teploty až na 42 °C a nejrychleji se oteplující kontinent nadále trpí dopady klimatické krize.



Španělský státní meteorologický úřad Aemet vydal v pátek zvláštní varování před horkem s tím, že teploty mohou v příštích dnech v některých jižních oblastech země dosáhnout 42 °C.



„Očekávají se velmi vysoké a přetrvávající teploty, a to jak během dne, tak v noci, které mohou představovat riziko pro osoby vystavené slunci a/nebo ohrožené osoby,“ uvedl Aemet.

Madridské ministerstvo zdravotnictví také varovalo občany, aby v horku dbali zvýšené opatrnosti, vyhýbali se slunci, dodržovali pitný režim a věnovali zvláštní pozornost starším osobám, těhotným ženám a osobám s chronickými onemocněními.





Dvě třetiny Portugalska budou v neděli v pohotovosti kvůli extrémním vedrům a lesním požárům, v Lisabonu se očekávají teploty až 42 °C.



Vzhledem k tomu, že teploty v Marseille se blíží 40 °C, úřady ve druhém největším městě Francie nařídily, aby byly veřejné bazény zdarma, aby pomohly obyvatelům překonat středomořské vedro.



Vzhledem k tomu, že v Neapoli a Palermu se očekávají teploty až 39 °C, Sicílie nařídila zákaz práce venku v nejteplejších hodinách dne, stejně jako region Ligurie v severní Itálii. Odborové svazy v zemi vedou kampaň za rozšíření tohoto opatření i na další regiony.



V Benátkách, kde se konala třídenní svatební oslava zakladatele Amazonu Jeffa Bezose a jeho manželky Lauren Sánchez, pociťují horko hosté, návštěvníci i demonstranti.



„Snažím se na to nemyslet, ale piju hodně vody a nikdy nezůstávám stát na místě, protože pak dostanete úpal,“ řekla agentuře Agence France-Presse italská studentka Sriane Mina.



Když se teploty v Řecku přiblížily 40 °C, ve čtvrtek vypukl jižně od Atén velký lesní požár, který vedl úřady k vydání evakuačních příkazů a uzavření části pobřežní silnice spojující řecké hlavní město s Sounionem, kde se nachází starověký chrám Poseidona, významná turistická atrakce.





Vlna veder následuje po sérii překonaných rekordů v extrémních teplotách, včetně nejteplejšího března v historii Evropy, podle klimatického monitoru EU Copernicus. V důsledku oteplování planety se podle varování vědců stávají extrémní povětrnostní jevy, včetně hurikánů, sucha, povodní a vln veder, častějšími a intenzivnějšími.





Úmrtí v důsledku teplého počasí by mohlo zabít 129 000 lidí ročně, pokud teploty vzrostou o 3 °C nad předindustriální úroveň. V současné době je počet úmrtí v důsledku horka v Evropě 44 000.





Loňský rok byl dosud nejteplejším v historii a vedl k celosvětovým katastrofám, které způsobily škody ve výši více než 300 miliard dolarů. Studie Lancet Public Health zveřejněná loni zjistila, že do konce století by se počet úmrtí v důsledku horka v Evropě mohl ztrojnásobit, přičemž počet úmrtí by neúměrně vzrostl v jižních zemích, jako je Itálie, Řecko a Španělsko.