Glastonbury wird verboten, nachdem Kneecap Keir Starmer auf der Bühne beleidigt hat

29. 6. 2025

čas čtení 3 minuty



Wie konnte das passieren?

(Ein ironischer Kommentar der britischen Autorin Laura K., der wie üblich erschreckend nah an den Fakten ist) Man kann sagen, dass das diesjährige Glastonbury den Befürwortern des Völkermords, insbesondere dem britischen Premierminister Starmer, große Kopfschmerzen bereitete.



Nachdem Sir Keir Starmer vergessen hatte, die Gruppe Kneecap zusammen mit Palestine Action zu verbieten, geriet er in Verwirrung und verlangte, dass Glastonbury Kneecap aus dem diesjährigen Programm entfernt. Das einzige Problem ist, dass Starmer die Kneecap-Gruppe dami sehr berühmt gemacht hat, dass er sie als Terroristen ausgegeben hat, und das bedeutete, dass die Organisatoren sich weigerten, sie auszuschließen. Man kann doch nicht erwarten, dass Kapitalisten ein paar Pfunde verlieren, oder?

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig





Sie können sich vorstellen, wie peinlich das alles für die BBC war. Die BBC sendet gerne jedes Jahr Glastonbury, um so zu tun, als wäre sie cool und mutig, während sie alles ablehnt, was Glastonbury cool und mutigen macht, ein bisschen wie dein Geographielehrer in der Schuldisco, wenn Dein Geographielehre Völkermord vertuschen würde, natürlich.

Die BBC-Bosse gerieten in Panik, weil ihre Neutralitätsprinzipien sie dazu verpflichten, den Zensurforderungen zionistischer Politiker zuzustimmen. Wenn sie diesen Zensurforderungen nicht zustimmen, würde dies bedeuten, dass die BBC zur Meinungsfreiheit und nicht zum Völkermord neigt.



Die einzige unparteiische Lösung bestand darin, dass die BBC den Auftritt von Kneecap aus der Live-Übertragung herausschnitt, damit man ihn nicht hören konnte, ebenso wenig wie die Buhrufe gegen Israel beim Eurovision.



Es schien, als wären wir in Sicherheit und unser Verstand würde nicht durch nicht zugelassene Meinungen verschmutzt werden, aber leider überprüfte irgendein Idiot von der BBC nicht, wer vor Kneecap auftrat. Es war jemand namens Bob Vylan, der Entsetzen und Abscheu hervorrief, als er die Worte: "Freiheit für Palästina. Die Vereinten Nationen nannten es Völkermord. Die BBC nennt es einen Konflikt." abbildete.



Als ob das noch nicht genug wäre, begann Bob Vylan zu skandieren: "Tod, Tod der israelischen Armee!" (Hinweis: Der ganze Spruch lautete: "FREE, FREE!" a "DEATH TO THE IDF!")



Der Zionist David Collier hat die Situation nicht wirklich verbessert, als er erklärte, dass jedes israelische Kind ein Soldat in der israelischen Armee wird, und uns unwissentlich daran erinnerte, dass alle Israelis am Völkermord beteiligt sind. Das hätten wir nicht laut sagen sollen, David!







Man könnte meinen, dass Glastonbury nicht schlimmer werden könnte, denn immerhin wurde Kneecap zensiert, aber dann kam Helen aus dem beschissenen Wales. Ich ahne nicht, wo Wales liegt, aber ich gehe davon aus, dass Israel es bombardieren wird, sobald es mit dem Iran fertig ist. Es ist die einzige Option.





Helen aus Wales fand es eine tolle Idee, den Live-Auftritt von Kneecap eine Stunde lang zu übertragen. Sie hat etwa eine Million Aufrufe auf TikTok gesammelt, was verwirrend ist, weil ich dachte, wir hätten TikTok für Israel verboten.





Die Kneecap-Gruppe erzürnte die britische Innenministerin Yvette Cooper schrecklich, als sie ein Verbot der britischen Regierung anstelle von Palestine Action forderte. Die Situation spitzte sich noch zu, als sie ihren neuesten Song "Fuck Keir Starmer" spielten. Es war wirklich ein Hassverbrechen.



Wenn Sir Keir Starmer Gefühle hätte, würde ihn dieser Auftritt wirklich treffen. Ich kann Gott nur danken, dass es ein Roboter ist.



Natürlich erforderten all diese unautorisierten Meinungen drastische Maßnahmen, so dass die Polizei alle Teilnehmer des Glastonbury-Festivals unter dem Terrorismusgesetz verhaftete. Sie werden froh sein zu hören, dass Kneecap und Bob Vylan verboten werden, das Glastonbury-Festival abgesagt wird und die BBC aufgelöst wird, um die Gefühle der Unterstützer des Völkermords zu schützen. Schließlich sind die Gefühle der Befürworter des Völkermords das Einzige, was Bedeutung hat,

0