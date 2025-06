Festival v Glastonbury: V Británii se establishmentu nějak rozkládá cenzura

28. 6. 2025

Právě teď se koná v Británii pravidelný, obrovský rockový festival v Glastonbury. Vždycky se soustřeďoval na provokativní, anti-establishmentová vystoupení. Letos vznikla v mainstreamových politických kruzích kontroverze, protože jeden člen provokativní severoirské skupiny Kneecap je britskou policií vyšetřován za údajný "terorismus", protože na jednom z vystoupení skupiny Kneecap vyzvedl vlajku organizace Hizbollah. (Ve skutečnosti kdosi tuto vlajku na jeviště hodil a příslušný zpěvák ji jen zvedl.) Skupina Kneecap se však systematicky chová provokativně, vystupuje například v převleku za severoirské atentátníky z IRA, z doby, kdy tito atentátníci vraždili své oponenty, a je známá tím, že na svých koncertech vyzývala k zabíjení poslanců britské Konzervativní strany.

Skupina Kneecap ostře protestuje proti izraelské genocidě v Gaze, a proto její vystoupení televize BBC, která jinak celý festival v Glastonbury vysílá živě, dnes živě prostě nevysílala (ani neuvedla ve svém programu, že skupina vystupuje v 16 hodin!!) , dá ho prý až jako záznam na internet.

Jenže - zase důkaz, jak je v dnešní době cenzura vlastně nemožná: V davu diváků v Glastonbury byla jakási dívka z Walesu jménem Helen a ta vlastní kamerou celé hodinové vystoupení skupiny Kneecap vysílala živě na TikToku. Sledoval jí to milion diváků.

Britský premiér Keir Starmer se proslavil tím, že požadoval, aby bylo vystoupení skupiny Kneecap zakázáno, čímž se postavil vedle své ministryně vnitra Yvette Cooperové, která šokujícím způsobem požaduje, aby protestní skupina Palestine Action byla prohlášena za "teroristickou organizaci", protože nastříkala barvou motory dvou letadel . Pokud se to skutečně stane, kdokoliv vyjádří podporu skupině Palestine Action, může být za to v Británii odsouzen až na čtrnáct let do vězení.

Tak se BBC pokusila skupinu Kneecap zcenzurovat, jenže během živého televizního vysílání před jejím vystoupením vystoupil zpěvák Bob Vylan, který jednak umístil na pódium transparent s nápisem

SVOBODU PALESTINĚ! SPOJENÉ NÁRODY TO NAZÝVAJÍ GENOCIDOU. BBC TOMU ŘÍKÁ "KONFLIKT"

Bob Vylan performing at Glastonbury. pic.twitter.com/X2DB1FPLjP — Jason Reid (@JasonReidUK) June 28, 2025





A při vystoupení skandoval "FREE, FREE!" a "DEATH TO THE IDF!" (Smrt izraelské armádě) a obrovský dav diváků to po něm opakoval. Televize BBC to celé živě odvysílala: “Death death to the IDF!” Bob Vylan.



— Glastonbury 2025.pic.twitter.com/iuij8kJN78 — Dilly Hussain (@DillyHussain88) June 28, 2025

Podle listu Guardian to policie, stejně jako vystoupení skupiny Kneecap, vyšetřuje jako "trestný čin". Desetitisíce účastníků festivalu Glastonbury důrazně vyjadřovaly podporu Palestincům. Takto o tom referoval v sobotu večer Guardian:





Skupina Kneecap vedla skandování proti Starmerovi během politicky nabitého vystoupení na festivalu Glastonbury



Policie vyhodnocuje videozáznamy vystoupení rapového tria, aby „určila, zda došlo k porušení zákona“





Kneecap zahájil v sobotu odpoledne politicky nabité vystoupení na festivalu Glastonbury a vedl dav v skandování „Fuck Keir Starmer!“



Irská rapová skupina vystoupila na pódium v 16:00 se svým kontroverzním vystoupením, které britský premiér kritizoval jako „nevhodné“.



Premiérův komentář přišel poté, co byl člen kapely Liam Óg Ó hAnnaidh, známý jako Mo Chara, obviněn z terorismu za to, že loni v listopadu držel na koncertě v Londýně vlajku Hizballáhu.



„Rozumíme kolonialismu a chápeme, jak důležité je vzájemně se podporovat na mezinárodní úrovni,“ řekl Ó hAnnaidh o podpoře kapely lidem v Gaze, kteří trpí pod izraelskou vojenskou okupací a nedostatkem humanitární pomoci.



V sobotu později mluvčí policie v Avonu a Somersetu uvedl, že policie posuzuje výroky skupiny Kneecap během jejich vystoupení.



Uvedl: „Jsme si vědomi výroků, které dnes odpoledne zazněly na pódiu West Holts na festivalu Glastonbury.



„Policisté posoudí videozáznamy, aby zjistili, zda došlo k spáchání trestného činu, který by vyžadoval trestní vyšetřování.“



Během vystoupení skupiny Kneecap znemožnilo množství nejméně 200 palestinských vlajek kamerám pořídit jasný záběr pódia z davu.



„Redaktor BBC bude mít práci,“ žertoval Chara s odkazem na vlajky. BBC již dříve potvrdila, že nebude vystoupení živě přenášet.



Vysílací společnost dosud nepotvrdila, kdy bude záznam k dispozici na internetu ma iPlayeru.



Uživatelé aplikace Glastonbury dostali téměř hodinu před plánovaným vystoupením kapely Kneecap push notifikaci, že pódium West Holts je uzavřeno. Diváci však stále přicházeli ještě 20 minut před začátkem vystoupení.



Show skupiny Kneecap začala ukázkami ze zpráv a různých televizních diskusních pořadů, ve kterých politici a komentátoři říkali, že skupina by měla být zakázána a že se „příliš dlouho vyhýbá spravedlnosti“.



Z davu se ozvalo bučení na Sharon Osborne, která je nazvala „ubohou kapelou“.



„Glastonbury, jsem svobodný člověk!“ vykřikl Ó hAnnaidh za bouřlivého jásotu davu.



„Pokud někdo upadne, musíte ho zvednout. Musíme se navzájem chránit,“ dodal.



Skupina, která rapuje v angličtině a irštině, předvedla energické vystoupení, včetně skladeb Your Sniffer Dogs Are Shite, Get Your Brits Out a Fine Art, před pozadím s nápisem „Free Palestine“ (Osvoboďte Palestinu), který se občas měnil za jiné slogany, včetně „Fuck Badenoch“, odkazujícího na současnou šéfku britské Konzervativní strany.



Dav skandoval: „Osvoboďte Mo Charu, osvoboďte Mo Charu!“



„Mo Chara je zpět u soudu kvůli smyšlenému obvinění z terorismu,“ řekl Móglaí Bap, známý také jako Naoise Ó Cairealláin.



„Není to poprvé, co došlo k justičnímu omylu vůči Irům v britském trestním soudnictví,“ řekl.



Ó hAnnaidh působil vzdorně a řekl, že jeho situace u soudu není nic ve srovnání s utrpením palestinského lidu. Kapela vyzvala lidi, aby přišli podpořit Ó hAnnaidha při jeho dalším soudním jednání u westminsterského magistrátu.



„Chci poděkovat rodině Eavisových [organizátorům Glastonbury] za to, že se nevzdali tváří v tvář kritice,“ dodal Ó hAnnaidh.



Na otázku ohledně kontroverze organizátorka Emily Eavisová ve středu odpověděla: „Letos se objevilo mnoho opravdu vyhrocených témat, ale my zůstáváme platformou pro mnoho umělců z celého světa a, jak víte, všichni jsou zde vítáni.“



Trio několikrát skandovalo „Fuck Keir Starmer!“, a dav jim vášnivě odpovídal. Také přiměli dav skandovat irský republikánský slogan „tiocfaidh ár lá“, což v překladu znamená „náš den přijde“.



Kapela se smála spolu s davem a ptala se: „Jde zítra někdo na Rod Stewarta?“



Osmdesátiletý rocker byl před svým vystoupením na Pyramid Stage kritizován za to, že řekl, že veřejnost by měla dát Nigelu Farageovi „šanci“.



Ó hAnnaidh ho popsal jako Rod the Prod a řekl: „Vždyť ten chlap je starší než Izrael.“



Paloma Faith, hudebnice a řečnice, byla v davu při vystoupení Kneecap.



Řekla Guardianu: „Mnoho lidí je nyní démonizováno, protože panuje strach z terorismu. Chápu ten strach, ale nemyslím si, že Kneecap s tím má něco společného. Jde jim o duši a srdce svobody lidí.



„Neznám nikoho, kdo by rád viděl zabíjení dětí v takovém měřítku, ať už z jakéhokoli důvodu, a myslím, že [Kneecap] proti tomu vystupují. Je zřejmé, že vycházejí z perspektivy marginalizované komunity, která trpěla pod britským kolonialismem.“



Řekla, že umělci, kteří se vyjadřují k otázkám lidských práv, se obávají, že budou médii špatně citováni nebo že jejich slova budou vytržena z kontextu v době, kdy jsou mírumilovní aktivisté stále častěji terčem útoků ze strany vlád.



Dodala: „Všichni jsou teď trochu vystrašení. Lidé jdou do vězení za věci, které my nepovažujeme za násilné. Jsou to děsivé časy.“



To přichází poté, co ministryně vnitra Yvette Cooperová v pondělí oznámila, že pro-palestinská aktivistická skupina Palestine Action bude zakázána na základě protiteroristických zákonů.



Pokud to parlament příští týden schválí, bude členství v této skupině a její podpora nelegální a podle protiteroristických zákonů trestné odnětím svobody.





Na pódiu skupina Kneecap zopakovala svou podporu této skupině a člen kapely JJ Ó Dochartaigh, známý jako DJ Próvaí, měl na sobě tričko Palestine Action pod červenou kombinézou spojenou s touto skupinou, když surfoval nad davem.





Zdroj v angličtině ZDE

