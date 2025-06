Orbánův zákon proti LGBTQ se velkolepě vymstil

Kriticky důležité bylo, že Evropa stála viditelně po boku vzdorujících občanů Budapešti. Nebyla to žádná abstraktní solidarita. Pochodovala komisařka EU pro rovnost Helena Dalli (uváděná jako Hadja Lahbib). Šlo přes 70 europoslanců, včetně české pirátky Markéty Gregorové, spolu s velvyslanci mnoha členských států EU. Jejich přítomnost byla mocnou, fyzickou odpovědí na Orbánův narativ o obraně „křesťanské Evropy“ proti Bruselu. Signalizovala, že obrana základních práv je obranou Evropy.



Samotný pochod se odehrál jako napjatý balet odporu. Plánovaná trasa přes ikonický Most Svobody byla fyzicky zablokována křiklouny z Mi Hazánk a uzavřena poslušnou policií. Nepolevující obrovský dav, vedený úřady zjevně zaskočenými jeho samotnou početností, se však klidně, ale odhodlaně přesunul přes Alžbětin most. Pokus ultrapravice pochod udusit jen umocnil jeho poselství a prodloužil jeho stín přes celé město.



Nástroje režimu byly odhaleny: narychlo schválený diskriminační zákon; zneužití ochrany dětí jako zástěrky pro represi; nasazení sledovacích technologií proti občanům využívajícím své základní svobody; mlčenlivá podpora krajně pravicových narušitelů; právní hrozby vůči zahraničním diplomatům. Toto je nástrojová sada „neliberální demokracie“, nasazená ne v nějaké vzdálené diktatuře, ale uvnitř Evropské unie.



Co to znamená? Budapest Pride 2025 přesahuje svůj bezprostřední důvod. Stal se definujícím evropským momentem.



Orbánova přestřelka: Zákaz neodhalil sílu, ale hlubokou nejistotu. Orbán se bojí mobilizační síly liberální občanské společnosti, zejména s blížícími se volbami. Jeho represe může spíše posílit opozici, než aby uklidnila jeho základnu. Masivní účast, včetně mnoha Maďarů mimo LGBTQ+ komunitu, ukazuje na rozsáhlou základnu odporu vůči Orbánovu neliberálnímu projektu, kterou jeho stranický stroj Fidesz snadno nezničí.



Viditelná přítomnost představitelů EU byla zásadní. Skutečná zkouška však teprve přijde. Překročí EU rámec prohlášení a přijme konkrétní důsledky vůči členskému státu, který flagrantně porušuje základní práva? Budou následovat řízení pro porušení práva kvůli použití rozpoznávání obličejů proti pokojnému shromažďování?



Boj o budoucnost: Jde o střet o podobu Evropy, v níž žijeme. Je to Evropa, kde vlády mohou svévolně zakazovat shromáždění, která se jim nelíbí, sledovat občany vykonávající základní práva a hledat obětní beránky z menšin? Nebo je to Evropa, kde zůstávají svoboda, rovnost a pluralita nezpochybnitelnými základy?



Když v sobotu nad Budapeští vzdorovitě vlály duhové vlajky, nebyly jen symbolem sexuální orientace. Byly to bojové prapory v boji za otevřenou společnost uvnitř vlastních hranic Evropy.





Viktor Orbán se pokusil uhasit světlo. Místo toho zažehl maják.

Fakta, stroze orwellovská, tvořila kulisu. Policejní zákaz, odvolávající se na drakonický březnový zákon údajně „chránící děti" zakázáním „propagace homosexuality". Mrazivé nasazení kamer s rozpoznáváním obličejů podél plánované trasy, digitální panoptikon slibující pokuty až 200 000 forintů (12 000 Kč) pro účastníky. Ultranacionalistické hnutí Mi Hazánk (Naše vlast), Orbánova krajně pravicová zástěrka, přísahající, že pochod fyzicky zablokuje, a označující svůj protest za „národní odpor".Orbánův osudný omyl? Jeho pokus rozdrtit tento symbol otevřenosti dostal efekt bumerangu. Místo potlačeného shromáždění Budapešť zažila svůj největší Pride v historii. Odhady účasti stouply z 50 000 na potenciálních 100 000 lidí. Proč? Protože, jak trefně poznal liberální primátor Gergely Karácsony – který statečně vzdoroval státnímu zákazu tím, že akci organizoval pod hlavičkou města – zákaz proměnil Pride z oslavy v zásadní demokratický test. „Policie nemá právo zakazovat akci pořádanou městem," prohlásil, jeho hlas ozvěnou Orbánovy vlastní minulé rétoriky proti sovětskému útlaku. „V tomto městě nemůžeme zakázat svobodu, ani lásku, ani Budapest Pride... Buď jsme všichni svobodní, nebo nejsme svobodní vůbec." Tato slova rezonují daleko za Andrássyho třídou. Zákaz se stal burcujícím voláním, přitahujícím nejen komunitu LGBTQ+, ale každého, kdo se drží demokratických norem.