Brusel podle našich politiků chce zničit Česko sociální katastrofou, takže nám v Rusku asi bude lépe

28. 6. 2025 / Boris Cvek

Valí se na nás sociální katastrofa. Přímo z Bruselu. Už jsou toho plná média a bude to asi stále horší. Jde o směrnici Evropské unie, která má zdražit plyn, benzín, naftu. Naprostá hrůza. Premiér Fiala říká, že nemá v Unii spojence, aby to zrušil. Považte! Většina Unie chce sociální katastrofu v Česku! Neutečeme raději do Ruska?

Poslanec Havlíček z ANO a lidovecký ministr Jurečka říkají, že tu směrnici nezavedou, ačkoli to popírá závazky plynoucí ze členství v EU. V Rusku by přece bylo lépe. Prostě jsme tu my a Brusel, ta hnusná Komise chtějící nás zničit. Nás! Sociální katastrofou! Není lepší Putin než sociální katastrofa? Nikdo jiný tu už není, kdo by nám poradil, pomohl. To nevíte, že v EU je jen Česko? Zlý Brusel a Česko. Jak jinak si to vysvětlit?

Takhle dopadli ti naši údajně prozápadní politici. Místo, aby lidem vysvětlili, jak se to bude řešit v západních, vyspělých zemích Unie, rozpoutávají mediální peklo proti Unii. Jak je možné, že Česko nemá v Unii spojence k odvrácení sociální katastrofy? Copak ostatní země nechápou, jakou hrůzu to v nich vyvolá, jak to ublíží jejich lidem, jak to ublíží Česku?

Nebo ve skutečnosti není problém v Bruselu, v Komisi, v Unii, ale u nás, v našich politicích, a ti politici chtějí štvát lidi proti Bruselu, Komisi a Unii, aby odvedli pozornost od svého selhání? A ještě si k tomu říkat demokraté a prozápadní? Prý chtějí zbrojit proti Putinovi… to si dělají legraci, vždyť mu sedají fakticky na lopatu.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-politici-slibuji-chimeru-cesko-se-novym-povolenkam-samo-nevyhne-lide-je-budou-muset-zaplatit-40527723

