Desítky tisíc lidí prchají z Gaza City po varování Izraele před velkou ofenzívou

29. 6. 2025

čas čtení 3 minuty





Izraelské síly vyzývají obyvatele, aby evakuovali východní oblasti před „vojenskými operacemi, které se budou stupňovat a zintenzivňovat", píše Jason Burke



Desítky tisíc Palestinců prchaly v neděli z východních částí města Gaza na severu území poté, co Izrael varoval před velkou ofenzívou.



Izraelské obranné síly varovaly na sociálních sítích před „vojenskými operacemi, které se budou stupňovat, zintenzivňovat a rozšíří se na západ do centra města, aby zničily schopnosti teroristických organizací“, a nařídily obyvatelům několika přeplněných čtvrtí, aby se přesunuli do al-Mawasi, pobřežní oblasti mnohem dále na jih, která je již přeplněná a má velmi omezené zázemí.

Svědci popsali chaotické scény, kdy celé rodiny se snažily naložit své zbývající věci, stany a skromné zásoby jídla na oslí povozy, kola, improvizované pick-upy a auta. Desítky tisíc Palestinců prchaly v neděli z východních částí města Gaza na severu území poté, co Izrael varoval před velkou ofenzívou.





Obrovské množství Palestinců, kteří byli vyhnáni ze svých domovů nebo táborů na severu města Gaza, se tam přestěhovalo po obnovení izraelských operací a střetů s Hamásem od března, kdy se zhroutilo křehké příměří.



Varování ze strany Izraele přišlo po několika dnech izraelských leteckých útoků a ostřelování Gazy, při nichž zahynuly stovky lidí.



Civilní obrana v Gaze uvedla, že při nedělních izraelských útocích zahynulo 23 Palestinců, včetně nejméně tří dětí.



Mahmúd Bassal, mluvčí agentury, řekl, že dvě děti zahynuly při útoku na jejich dům v Zaytunu, východně od města Gaza, v časných ranních hodinách.



Šedesátiletý Ahmed Arar, obyvatel nedaleké Džabalije, uvedl, že dům jeho rodiny byl zničen poté, co obdrželi varování, že bude bombardován, od osoby, která se představila jako důstojník izraelské armády.



Izraelská armáda uvedla, že není schopna se k hlášeným incidentům vyjádřit, ale že bojuje „za rozbití vojenských kapacit Hamásu“.



Rostou také obavy o to, jak jsou v Gaze distribuovány potraviny. Podle místních nemocnic a úředníků byly za poslední měsíc zabity stovky zoufalých Palestinců, kteří se snažili dostat k distribučním místům poté, co se shromáždili na místech, kde očekávali, že budou konvoje s humanitární pomocí nuceny zastavit.



Po vyhlášení vítězství v 12denní válce s Íránem, která skončila v úterý příměřím, izraelská armáda oznámila, že se soustředí na „hlavní frontu“ v Gaze, kde palestinští militanti stále drží 50 rukojmí, z nichž více než polovina je pravděpodobně mrtvá.



Donald Trump v neděli na sociálních sítích vyzval k rychlému ukončení války v Gaze. „Uzavřete dohodu v Gaze, dostaňte rukojmí zpět,“ napsal americký prezident na své platformě Truth Social.





Nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamásem, zprostředkovaná Katarem a Egyptem, pokračují, ale bez zjevných známek průlomu. Mnoho analytiků tvrdí, že nové příměří může přinést pouze přímý tlak ze strany Trumpa nebo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, protože ani Izrael, ani Hamás v současné době nejeví ochotu k nezbytným ústupkům.





Zdroj v angličtině ZDE

0