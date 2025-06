Einleitung: Der zerstörerische Weg der USA zur globalen Vorherrschaft in der Nachkriegszeit

27. 6. 2025 / Daniel Veselý

Auszug aus Daniel Veselýs demnächst erscheinendem Buch "The Empire of Disillusions: The Cold War Through the Eyes of the Victims and Executioners of U.S. Foreign Policy" (Das Imperium der Desillusionen: Der Kalte Krieg mit den Augen der Opfer und Henker der US-Außenpolitik) Der Zweite Weltkrieg stellte einen wichtigen Wendepunkt in den internationalen Beziehungen mit weitreichenden Folgen für die folgenden Jahrzehnte dar, als die Vereinigten Staaten von einer großen Regionalmacht, die die westliche Hemisphäre kontrollierte, zu einer Weltmacht aufstiegen. Während Europa und andere Teile der Welt, insbesondere die Wirtschaftssysteme einzelner Länder, von einem beispiellosen Weltkonflikt verwüstet wurden, blieb das Territorium der Vereinigten Staaten von den Schrecken des Krieges, der wirtschaftlichen und demografischen Not verschont. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die amerikanische Wirtschaft durch eine Reihe staatlicher wirtschaftlicher Interventionen in Form von militärischem Keynesianismus und New-Deal-Projekten gestützt und gestärkt .Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Es kann daher überzeugend festgestellt werden, dass die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs eine enorme politische und wirtschaftliche Macht auf globaler Ebene erlangten, die eine feste Ordnung erforderte. Die weltpolitische und wirtschaftliche Macht der Vereinigten Staaten in der Nachkriegszeit beruhte auf mehreren Säulen. Die Regeln für den Aufbau der Wirtschaftsbeziehungen der Nachkriegszeit wurden vom Bretton-Woods-System diktiert, das die Position des US-Dollars als globale Reservewährung und damit die Position führender amerikanischer Unternehmen und Investoren erheblich begünstigte. Der Wiederaufbau des internationalen Währungssystems und die Bereitstellung von Krediten und Zuschüssen für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen wurden später von den berüchtigten Institutionen Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (WB) überwacht.

Die Ära Bretton Woods schließt symbolisch ein Kapitel. Das Vereinigte Königreich übergibt das imaginäre Zepter der Weltfinanzmacht an die Vereinigten Staaten, denn die Schaffung multilateraler internationaler Institutionen wie des IWF, der Weltbank und der Vereinten Nationen ist aus amerikanischer Stärke und nicht aus Schwäche entstanden. Die USA befanden sich in der Position des mächtigsten Landes, das im Rahmen des Bretton-Woods-Prozesses anderen, einschließlich des oft verzweifelten Großbritanniens, seinen Willen aufzwingen konnte. Dies war ein schwerer Schlag für das Vereinigte Königreich, fast vergleichbar mit den Härten des Krieges, wie einer der führenden Vertreter der Bank of England bitter bemerkte (16).

Bereits während des Zweiten Weltkriegs entwarfen amerikanische Planer und politische Strategen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Außenministeriums eine langfristige Strategie für die potentielle Beherrschung und Verwaltung ganzer Regionen im Rahmen der Umsetzung der globalen politischen und wirtschaftlichen Dominanz Washingtons, deren Aufrechterhaltung und Betrieb teilweise durch die Sowjetunion mit ihrem viel kleineren Einflussbereich und ihren großen wirtschaftlichen und demographischen Problemen infolge der weitreichenden Kriegszerstörungen erschwert wurde. Die tief verinnerlichte Idee eines gleichberechtigten Wettbewerbs zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion während des Kalten Krieges wird jedoch beispielsweise durch die Tatsache untergraben, dass die Vereinigten Staaten im Gegensatz zur UdSSR wirtschaftlich erheblich gestärkt aus dem Krieg hervorgingen und danach strebten, die einzige globale Supermacht zu sein, die die größten Vorkommen an Bodenschätzen der Welt kontrolliert.

Die Truman-Doktrin, die 1947 von der US-Regierung formuliert wurde (17), appellierte daran, den Einfluss des Sowjetblocks dort zu stoppen, wo er nicht existierte, zum Beispiel während des griechischen Bürgerkriegs, mit dem Stalins Sowjetunion nichts zu tun hatte. In der Praxis war die Eindämmung des kommunistischen Einflusses in Westeuropa gekennzeichnet durch die subversiven Aktivitäten der CIA, die durchgeführt wurden, um die "kommunistische Bedrohung" in Italien, Griechenland, der Türkei, Frankreich [18], sogar im kommunistischen Albanien, durch psychologische Kriegsführung [19], durch die Unterstützung antikommunistischer Milizen sowie in Zusammenarbeit mit Rechtsterroristen zu neutralisieren. (20) Europa, das auf einer erneuerten deutschen Industrie und massiven Investitionen sowie einer wiederbelebten japanischen Wirtschaft aufbaute, sollte zum Dreh- und Angelpunkt der politischen und wirtschaftlichen Dominanz des Weißen Hauses werden

Die Vereinigten Staaten, um es mit den Worten von George F. Kennan, dem Planungsstab des Außenministeriums, zu sagen, machten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 6,3 Prozent der Weltbevölkerung aus und besaßen "die Hälfte des Weltvermögens" (21). Es sollte "ein Beziehungsmodell" geben, das "Washington erlauben würde, diese Differenz aufrechtzuerhalten", wie Kennan in derselben Rede vorschlug. Ihm zufolge sei es notwendig, "alle Sentimentalitäten und Wräume" zurückzuweisen, um die nationalen Interessen (und damit auch die wirtschaftlichen) Interessen der USA und die Sicherheit in Asien zu fördern, während Washington keine Zeit damit verschwenden dürfe, über "unrealistische Ziele wie Menschenrechte, Anhebung des Lebensstandards und Demokratisierungsprozesse" in den Gesellschaften und Ländern zu sprechen, in denen sich die wichtigsten Rohstoffe für die Ankurbelung und Bereicherung der US-Wirtschaft befänden. Vor allem unter der Regie amerikanischer Konzerne und Investoren.

Die nationale Sicherheit Amerikas sollte mit einem ungehinderten Zugang amerikanischer Wirtschaftskreise zu Energieressourcen, insbesondere auf dem asiatischen Kontinent, einhergehen; hier geht es vor allem um die Kontrolle der Ölindustrie (22). Die aggressiven Schritte und Interventionen der amerikanischen Regierungen in der Nachkriegszeit in einigen Regionen und Ländern Asiens führten nicht logischerweise zur Emanzipation der lokalen Bevölkerung und ihren wachsenden nationalen Ambitionen und Bemühungen, diese umzusetzen, im Gegenteil, wie ein Beispiel nach dem anderen in tragischen Bildern zeigt. Im Gegenteil, die völlig legitimen Bemühungen von Ländern, Völkern, politischen und volkstümlichen Körperschaften und Organisationen, sich selbst zu bestimmen und die Verwaltung des Landes in ihre eigenen Hände zu nehmen, stellten in den Augen des politischen und wirtschaftlichen Apparats Washingtons ein Hindernis für die globale Kontrolle über riesige Vorkommen von Rohstoffen und Mineralien, Märkte und Handelsrouten dar, die für das Funktionieren der amerikanischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Kennan plädierte zwar im gleichen Atemzug, dass die USA in ihrer außenpolitischen Ausrichtung gegenüber dem Fernen Osten erhebliche Zurückhaltung üben sollten, fügte aber auch hinzu, dass der Einfluss der USA in der Region in erster Linie mit "militärischen und wirtschaftlichen Mitteln" ausgeübt werde. Und das galt offensichtlich nicht nur für den asiatischen Raum, sondern auch für ganz Lateinamerika und die von Washington kontrollierten Gebiete im Allgemeinen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hielten die Vereinigten Staaten drei Jahre lang die südliche Hälfte der koreanischen Halbinsel besetzt, um eine extrem gewalttätige Diktatur zu errichten und zu unterstützen, die das nordkoreanische Regime damals an Brutalität weit übertraf. Der amerikanische Ostasienhistoriker Bruce Cumings gibt an, dass die Zahl der Opfer politischer Gewalt in Südkorea, die entweder vom südkoreanischen Regime oder von den amerikanischen Besatzungstruppen vor und nach dem Ausbruch des Koreakrieges verübt wurde, mehrere hunderttausend betragen haben könnte [23]. Cumings zeichnete auch die massive Zerstörung nordkoreanischer Städte auf, die von der US-Luftwaffe brutal bombardiert wurden, und zögerte nicht, diese Strategie des totalen Krieges als Völkermord zu bezeichnen [24].

In Indochina unterstützte Washington zunächst die französischen Kolonisatoren während des ersten Indochinakrieges und übernahm dann eine führende Rolle bei der Unterdrückung des nationalen Befreiungskampfes Vietnams durch einen offenen Krieg gegen die weitgehend wehrlose Bevölkerung Süd- und später Nordvietnams. Der Zweite Indochinakrieg, der schließlich Laos und Kambodscha verwüstete, forderte Millionen von Menschenleben und verwüstete ganze Gebiete, wobei US-Bomber und Flugzeuge allein über Vietnam fünf Millionen Tonnen Bomben abwarfen [25] und Dutzende Millionen Liter Herbizide und Entlaubungsmittel versprühten, was zu weit verbreiteter Umweltzerstörung und Ökozid führte. Das Urteil eines unabhängigen Gerichts, das von dem Philosophen Bertrand Russell geschaffen wurde, beschuldigte die Vereinigten Staaten einstimmig, Völkermord am vietnamesischen Volk zu begehen (26). Die hektische Bombardierung Kambodschas durch Nixon und Kissinger in der ersten Hälfte der 1970er Jahre gab der orientierungslosen Guerilla in Kambodscha psychologischen Auftrieb und schuf ein riesiges Reservoir an Rekruten für die Roten Khmer (27), die schließlich einen (Auto-)Völkermord an den Kambodschanern begingen. Praktisch zur gleichen Zeit hat Washingtons zuverlässiger Klient in Jakarta, General Suharto, mit erheblicher diplomatischer und militärischer Unterstützung der USA [28] Osttimor so stark dezimiert, dass die indonesischen Streitkräfte bis zu einem Viertel der Bevölkerung Osttimors hätten töten können, d.h. sie sind für etwa so viele Tote (29) verantwortlich, wie die Tötungsfelder der Roten Khmer in Kambodscha verursacht haben.

Die Vereinigten Staaten unterstützten Suhartos blutigen Marsch an die Macht in Indonesien Ende 1965 und Anfang 1966 (30), wo nach der Dezimierung der Kommunistischen Partei des Landes, die die Unterstützung der armen Landlosen genoss, und dem Massaker an unschuldigen Menschen (31) ein ideales Klima für amerikanische Investoren geschaffen wurde (32). Ein geheimer CIA-Bericht, der an der Ausführung des Suharto-Völkermords beteiligt war, besagt, dass die Massaker in Indonesien, die eine halbe Million, eine Million oder sogar zwei Millionen Opfer forderten [33], in die gleiche Gewichtsklasse fallen wie die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts: die sowjetischen Säuberungen der 1930er Jahre, die Massenmorde der Nazis und das maoistische Blutvergießen in China [34].

Kennans Strategische Planung für die Nachkriegs-Außenpolitik der USA zur Aufrechterhaltung der US-Dominanz in Ostasien mit "militärischen und wirtschaftlichen Mitteln" vom Februar 1948 wurde schließlich von den Vereinigten Staaten in Vietnam, Laos, Kambodscha, Indonesien und Osttimor in drastischen Details umgesetzt, unter dem enormen Preis der Zerstörung lokaler Massenbewegungen, die auf breiter sozialer Unterstützung beruhten, und der Tötung oder Vernichtung unschuldiger Zivilisten. zum Beispiel mit Hilfe von Todesschwadronen und CIA-Handbüchern, die Folter und Hinrichtungen guthießen [35]. US-Bombardements, direkte Aggressionen, Unterstützung von Despoten und verdeckte Interventionen mögen allein in diesen fünf asiatischen Ländern etwa sechs oder sieben Millionen Ermordete und Tote gefordert haben, hauptsächlich Zivilisten. In der Nachkriegszeit unterstützten die amerikanischen Regierungen diktatorische und tyrannische Regime auf vielfältige Weise und mischten sich aggressiv in die inneren Angelegenheiten anderer asiatischer Länder ein. Ein besonderes Kapitel ist die amerikanische Rolle beim Putsch im Iran 1953 mit all seinen negativen Folgen und die besondere Bindung zwischen den USA und Israel.

Die Rolle Lateinamerikas für die imperialen Bedürfnisse der Vereinigten Staaten war schon lange vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs etabliert: Der Grundstein war bereits 1823 in der Monroe-Doktrin gelegt worden, die die europäischen Mächte von einer möglichen Infiltration und Intervention im "Hinterhof" der Vereinigten Staaten abhalten sollte. Auch lateinamerikanische Bewegungen, Nationen und Staaten sind in der Nachkriegszeit nicht von systematischen destruktiven US-Interventionen, gewaltsamen Regimewechseln, Wahleinmischungen, subversiven Aktivitäten oder der Aufrechterhaltung kleptokratischer Tyrannen verschont geblieben, als sie sich mit US-Regierungen, Großkonzerninteressen und verbündeten Investoren und Aktionären kreuzten. In der Nachkriegszeit betrachteten die Vereinigten Staaten die lateinamerikanischen Länder vor allem als willkommene Rohstoffquellen und Märkte für amerikanische Waren. Die wirtschaftlichen Folgen dieser asymmetrischen Handelsbeziehungen haben Lateinamerika in noch größeres Elend gestürzt. Washington stand auf der Seite der repressivsten Elemente der lateinamerikanischen Gesellschaft, auf der Seite der Armee und der Oligarchie [36]. Diese Machtfraktionen, die sich oft aus den größten Landbesitzern jedes Landes zusammensetzten, profitierten von der amerikanischen Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten und hatten auch ein Interesse daran, Reformen zu verhindern, wie z.B. die Durchsetzung von Landreformen und die gerechte Umverteilung des geschaffenen Reichtums im Rahmen der unveräußerlichen Rechte von Nationen und Staaten, ihr eigenes Schicksal frei von giftigen Einmischungen und Eingriffen einer regionalen Macht zu bestimmen.

Seit der Jahrtausendwende war das Leitmotiv der amerikanischen politischen Strategie in Lateinamerika das Bemühen, den Status quo zu erhalten, d.h. die traditionelle Herrschaft dieser lokalen Eliten über die lokale Bevölkerung aufrechtzuerhalten, und zwar durch gewaltsame Putsche, direkte Interventionen und die Unterstützung von Militärjuntas und rechtsgerichteten autoritären Regimen, wann immer die Gefahr von Volks- und Bauernrevolutionen, dem politischen Aufstieg linker Führer oder den entschlossenen Bemühungen ganzer gesellschaftlicher Segmente um eine Umgestaltung der lokalen Bevölkerung bestand Unternehmen nach ihrem eigenen Bild. Die von den USA initiierten militärischen Interventionen, Staatsstreiche und die Aufrechterhaltung tyrannischer rechter Diktaturen in Lateinamerika wurden mit eiserner Faust nicht nur gegen Verstaatlichungskampagnen und Landreformen geführt – die von Washington als kommunistische Bedrohung dargestellt wurden –, sondern auch gegen die katholische Kirche, die lokale Intelligenz, die Gewerkschaften, die bäuerlichen Genossenschaften, die Studenten und die sozialdemokratischen Reformisten.

Die aufgeblasene Angst vor der "kommunistischen Bedrohung", die bedrohten Interessen eines multinationalen Konzerns und der Erfolg von Arbenz' Reformen in Guatemala könnten Staaten und Basisbewegungen in anderen Teilen der Welt inspirieren. Das ist der Grund, warum die Eisenhover-Regierung beschloss, Arbenz zu stürzen, nur um Guatemala schließlich in einen Bürgerkrieg zu verwickeln, der in den frühen 1980er Jahren gipfelte, als die herrschende Junta mit der energischen Unterstützung des Weißen Hauses unter Reagan Gräueltaten von völkermörderischem Ausmaß beging [37]. Und die "Tötung der Hoffnung" (38) für die Selbstbestimmung in Guatemala war nur ein unheilvoller Vorbote der Gräuel, die sich in Kuba, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Chile, El Salvador, Nicaragua usw. unter dem Stab des Washingtoner Machtapparats abspielen sollten. Die Liste ist lang.

Der afrikanische Kontinent war auch für amerikanische Planer von Interesse, obwohl seine natürlichen Reichtümer traditionell von den europäischen Kolonialmächten ausgebeutet worden waren. Nun könnten afrikanische Bodenschätze für den Wiederaufbau Europas nach einem katastrophalen Krieg wiederverwendet werden, ohne Rücksicht auf die katastrophalen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Selbstversorgung und den Wohlstand der lokalen Bevölkerung. In den frühen 1960er Jahren wurde der friedliche Status quo in Afrika durch den charismatischen Nationalisten und panafrikanischen Führer Patrice Lumumba im rohstoffreichen Kongo gestört. Lumumba wollte eine eigenständige Politik verfolgen und sich aus dem ideologischen Machtkampf zwischen den USA und der Sowjetunion heraushalten. Lumumba fiel in Ungnade und wurde schließlich gefangen und eliminiert, und die Zügel der Macht im für Washington strategisch wichtigen Kongo wurden von dem vom Weißen Haus unterstützten Kleptokraten Mobutu Seko (39) übernommen.

In diesem Buch werde ich versuchen, die Falschheit des vorherrschenden Narrativs detailliert zu dokumentieren, dass die Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges in erster Linie den Kampf der Nationen und Volksbewegungen für Selbstbestimmung unterstützt hätten - und wenn sie Fehler oder sogar Ungerechtigkeit gemacht haben - entschuldigt der historische Kontext des Kalten Krieges dies. Dieses Privileg galt in erster Linie nicht für die Völker und Völker des asiatischen und lateinamerikanischen Kontinents, wo die vom Weißen Haus unterstützten Kriegsmaschinerien, tyrannischen Regime, Putsche, Stellvertreterkriege und gewaltsame Subversion oft auf entschlossenen zivilen Widerstand gestoßen sind.

Während dieser Zeit, bis zu dem fatalen Fehler der Invasion in Afghanistan im Jahr 1979, konzentrierte sich die Sowjetunion ausschließlich auf militärische Strafexpeditionen in ihren ost- und mitteleuropäischen Satelliten und leistete oft Hilfe für Opfer amerikanischer und initiierter Angriffe, aber die USA bestraften jeden Versuch, den Nachkriegsstatus quo in ihrem Einflussbereich zu stören, mit massiven Bombenangriffen und chemischer Kriegsführung. Durch direkte Invasionen, die Unterstützung gewaltsamer Putsche, Stellvertreterkonflikte, die Aufrechterhaltung krimineller Despoten auf der ganzen Welt und enormen wirtschaftlichen Druck.

Offizielle Dokumente und öffentliche Äußerungen führender US-Beamter zeigen deutlich große Besorgnis über demokratische Prozesse (40), in denen die privilegierte Stellung der USA in einem Land gefährdet ist. Im Jargon des Weißen Hauses zum Beispiel, in den Worten von Henry Kissinger über Chile, war es "ein Virus, das andere infizieren konnte - bis nach Italien"(41), wegen der "Verantwortungslosigkeit der Menschen dort"; In Wirklichkeit natürlich im positiven Sinne, als Volksführer und Massenbewegungen, die sich einer breiten Unterstützung in der lokalen Bevölkerung erfreuen, die Macht übernahmen. Es war notwendig, die Ausbreitung von Castros ketzerischer Idee zu stoppen, "die Dinge selbst in die Hand zu nehmen", wie es Präsident Kennedys Sonderberater Arthur Schlesinger 1961 ausdrückte, als er vor der Anziehungskraft des Kommunismus in der westlichen Hemisphäre als "Ventil für soziale Ressentiments und auch als schneller und zuverlässiger Weg zur sozialen Modernisierung" warnte (42). Andere tragische Ereignisse, darunter die von den USA unterstützten politischen Morde in Südkorea (43), die politischen Massaker in Indonesien (44) und der Völkermord in Osttimor (45), sind jedoch immer noch von Geheimnissen und Gleichgültigkeit umgeben, wie wir es von den Verbrechen unserer Amtsfeinde nicht erwarten würden. Das geringe Bewusstsein für diese und andere wenig bekannte Kapitel der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die entsetzliche Rolle amerikanischer Regierungen bei diesen Tragödien wird durch die pro-amerikanische Voreingenommenheit bestätigt, die seit vielen Jahrzehnten in westlichen sozialen Kreisen propagiert wird.

Dies erschüttert das mühsam geschaffene mythologische Bild der Vereinigten Staaten als Retter einzelner Länder vor dem expansionistischen Sowjetkommunismus sowie das falsche Dogma der wohlwollenden und herablassenden Haltung der USA gegenüber den nationalen Befreiungsbestrebungen und Selbstbestimmungsbewegungen der Nachkriegszeit auf der ganzen Welt.

