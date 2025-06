Teror v New Yorku: muslim, který se stará o chudé, vyhrál primárky pro volby starosty

26. 6. 2025

Zmínila jsem, že je hnědý?

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až hrůzně blízko faktům)





V děsivém zvratu událostí porazil hnědý muslimský džihádista v demokratických primárkách na starostu New Yorku oblíbeného korporátního sexuálního predátora Andrewa Cuoma. Intifáda opravdu dorazila na americké pobřeží...



Zohran Mamdani zastává znepokojivé názory, jako že genocida je špatná a chudí lidé by si měli moci dovolit jídlo. Je děsivé, že plánuje vytvořit městské obchody s potravinami, které by snížily ceny potravin. Osobně si myslím, že chudí by měli prohrabávat restaurační odpadky a hledat tam zbytky jídla, jako to dělají v civilizovaných zemích. V děsivém zvratu událostí porazil hnědý muslimský džihádista v demokratických primárkách na starostu New Yorku oblíbeného korporátního sexuálního predátora Andrewa Cuoma. Intifáda opravdu dorazila na americké pobřeží...Zohran Mamdani zastává znepokojivé názory, jako že genocida je špatná a chudí lidé by si měli moci dovolit jídlo. Je děsivé, že plánuje vytvořit městské obchody s potravinami, které by snížily ceny potravin. Osobně si myslím, že chudí by měli prohrabávat restaurační odpadky a hledat tam zbytky jídla, jako to dělají v civilizovaných zemích.



Všichni nejlepší vykořisťovatelé pracovní síly, jako je Elon Musk, se obávají, že Mamdaniho plány by znamenaly, že lidé nebudou muset pracovat 80 hodin týdně, aby přežili. Je zřejmé, že dostupné jídlo diskriminuje šéfy.



Mamdani je ještě horší, protože mluví dokonce o věcech, jako je... bezplatná péče o děti. V současné době se od newyorských matek očekává, že nechají své děti doma samotné, zatímco pracují za minimální mzdu, a doufají, že budou ještě naživu, až se vrátí domů. Tento nápad je chytrý, protože zajišťuje, že přežijí jen ty nejsilnější děti. Mamdani si však myslí, že tyto matky a děti si zaslouží podporu.



To je samozřejmě absurdní. Pokud si matky nemohou dovolit platit péči o děti, která stojí víc, než vydělávají, měly by se jejich děti postavit na vlastní nohy nebo tak něco.



Asi si myslíte, že tím šílenství končí, ale ne, Mamdani chce postavit nové byty, aby se snížily nájmy, a chce zavést vyšší minimální mzdu. Myslí si, že Newyorčané by si měli být schopni dovolit žít v New Yorku, a chce to umožnit tím, že... zdaní bohaté. Právě jsem omdlela...



A to ještě není zdaleka to nejhorší, co Mamdani dokáže, protože za tím rozkošným úsměvem se skrývá zlověstná mysl džihádisty, džihádisty, který se staví proti genocidě...



Mamdani odmítá odsoudit fráze jako „globalizujte intifádu“, o což ho žádáme při každé příležitosti, protože jsme obrovští rasisti, pardon, myslím tím, že on je. Nemáme tušení, co globalizace intifády znamená, ale zní to super hnědě a děsivě.



Také se rádi hyperagresivně ptáme Mamdaniho, zda má Izrael právo na existenci, ale podivně jsme se nikdy nezeptali Cuoma, zda má právo na existenci Palestina, protože si myslíme, že nemá.



Mamdani tak silně odmítá genocidu, že by nechal Netanjahua zatknout, kdyby vstoupil do New Yorku, což by znamenalo, že sionističtí váleční zločinci by již nebyli nad mezinárodním právem. Porovnejte Mamdaniho s dobrákem Cuomem, který se po skandálu se sexuálním obtěžováním dočkal svého dlouho očekávaného comebacku a byl silně podporován sionistickými dárci, jako je Bill Ackman a všechny nejlepší americké korporace.



Cuomo má za sebou historii, kdy stál na správné straně dějin, včetně donucení státních orgánů, aby se zbavily podílů v organizacích podporujících hnutí BDS. Ano, zbavil se podílů v BDS, protože si myslí, že bojkot Izraele je antisemitský! Založil také advokační skupinu s názvem Never Again NOW! (Nikdy více, teď!), která pronásleduje kritiky Izraele na univerzitních kampusech.



Znepokojivé je, že Cuomovy snahy nestačily k přesvědčení Newyorčanů, že „Never Again“ se nevztahuje na Palestince. Nějak se jim vtlouklo do hlavy, že „Never Again“ platí pro všechny, a tak se přidali k protigenocidnímu kandidátovi. To znamená, že vstupujeme do znepokojivé doby, kdy miliardářská třída nedokáže prosadit toho nejjedovatějšího kandidáta, jakého si lze představit, a lidská síla může zvítězit. Myslím, že mi bude špatně.

