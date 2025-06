Channel 4 News: Dvojí realita, mezitím probíhá zabíjení

27. 6. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 26. června 2025, 19 hodin: Trumpova administrativa odmítá tvrzení, že bomby typu „bunker buster“ nezpůsobily Íránu tak velké škody, jak se původně uvádělo, a jako důkaz předložila video záběry, které si pořídila někdy předtím. Dobrý večer. Boje sice skončily, ale propagandistická válka pokračuje v plném proudu. 86letý íránský nejvyšší vůdce se konečně objevil na videu, aby prohlásil, že americké útoky na íránský jaderný program neměly žádný význam a Írán se nikdy nevzdá. Americký ministr obrany předvedl několik videí, která zachycovala ne skutečné útoky, ale makety, které nedokazovaly nic, ale daly mu příležitost prohlásit, že bombardování bylo historicky úspěšné. Dnes večer íránská právnička a nositelka Nobelovy ceny míru Širin Ebadiová řekla, že lidé by se měli vzbouřit a masově protestovat, aby se zbavili Islámské republiky.

Dvě verze reality: podle íránského ajatolláha Chameneího jeho země uštědřila Americe tvrdou facku. Na druhé straně světa americký ministr obrany Pete Hegseth trval na tom, že útoky na íránská jaderná zařízení byly historickým úspěchem, a ostře kritizoval média za opačné tvrzení. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rovněž prohlásil vítězství a řekl, že jeho země doufá v rozšíření mírových dohod. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová, které je v Teheránu, připravila reportáž:



Reportérka: Realita číslo jedna: Teheránský režim přivedl na Náměstí svobody orchestr, aby oslavil vítězství nad USA a sionistickou entitou hraním oblíbené hymny Ó Íráne.





Realita číslo dvě Washington:





Hegseth: „Dobré ráno, vážení.“ Americký ministr obrany předvádí testovací odpálení zbraně, kterou Američané použili na íránské podzemní jaderné zařízení ve Fordow.





„Zdecimováno. Vyberte si slovo, zničeno, likvidace íránských jaderných kapacit.“





Zpět k realitě č. 1, kde nejvyšší vůdce, údajně v bunkru, dnes po více než týdnu mlčení promluvil a prohlásil vítězství.





„Gratuluji lidu. Jedna gratulace je za vítězství nad falešným sionistickým režimem. Navzdory veškerému hluku a tvrzením byl sionistický režim téměř sražen na kolena a rozdrcen pod údery Islámské republiky. Druhá gratulace patří vítězství našeho milovaného Íránu nad americkým režimem.“





A zpět k realitě č. 2, kde novináři nesmějí zpochybňovat Trumpovu verzi událostí.





Hegseth: „Vy, novináři, protože tak tvrdě fandíte proti Trumpovi. Máte to v genech a v krvi. Fandit proti Trumpovi. Protože tak moc chcete, aby neuspěl. Musíte fandit proti účinnosti těchto úderů. Musíte doufat, že možná nebyly zasaženy.“





Reportérka: První satelitní snímky ukazují obrovské škody na íránských jaderných zařízeních, ale tvrzení prezidenta Trumpa o jejich zničení? To není otázka něčího vnímání reality, ale faktů na místě, které dosud nebyly plně potvrzeny.





Grossi: „Je pravda, že s těmito omezenými schopnostmi bude pro Írán mnohem obtížnější pokračovat v dosavadním tempu. Ale tvrzení prezidenta naznačuje, že se jedná o vojenský cíl, a jak víte, to je otázka záměru. Je to subjektivní. My neposuzujeme záměry, my analyzujeme a hodnotíme to, co vidíme na místě.“





Reportérka: Jak lidé v Teheránu začali uklízet nepořádek a opravovat škody způsobené izraelskými údery, mnozí zpochybnili slova nejvyššího vůdce o vítězství. Vidí poníženou a oslabenou Islámskou republiku, která se snaží znovu prosadit svou autoritu. Z bezpečnostních důvodů jsme skryli totožnost našich respondentů.





„Podle mě je to směšné. Je v této zemi někdo, kdo těmto nesmyslům opravdu věří? Musíme požádat Izrael o povolení, abychom mohli létat. A oni tomu říkají vítězství. Jak může být tohle porážka Izraele? Vážně mluvit o porážce Izraele je vtip.“





Reportérka: Dnes pohřbili Mahantu. Nebyl to jeden z velitelů, na které Izrael mířil, ale branec, který vykonával vojenskou službu a měl smůlu, že se ocitl ve válce plné vzájemných obvinění. Taková je realita. Neexistuje žádná paralela ani alternativa k tomu, že mladí muži umírají a že konflikt sice může vyřešit jeden problém, ale obvykle jen vytvoří další.





Moderátor: Hovořil jsem s íránskou právničkou pro lidská práva Shirin Ebadi, která v roce 2003 získala Nobelovu cenu míru. Zeptala jsem se jí, zda si myslí, že se zvýšila šance íránského lidu na povstání proti Islámské republice.





Myslím, že šance se zvýšila, protože represivní síly v Íránu jsou oslabeny. V první noc války bylo zabito několik vysokých představitelů Revolučních gard a Chameneí se skrýval. Ani prezident nevěděl, kde se nachází. Ukázal lidem, jak se bojí a jak je jeho vláda bezmocná.





Moderátor: Pro každého, kdo vyjde do ulic, to však bude velmi riskantní. Víme, že při protestech žen byly zabity stovky lidí. Mohlo by to být mnohem horší. Nemohlo by to tak dopadnout, pokud by vyšlo do ulic hodně lidí?





Ano, protože tento režim je extrémně represivní a nezná slitování. Je však třeba poznamenat, že odvaha našeho lidu je velmi vysoká. Pokud vyjde do ulic několik milionů lidí, žádná síla je nedokáže potlačit. Jsem si jistý, že v pravý čas, až k tomuto závěru dojdou různé skupiny v Íránu.





Moderátor: Ajatolláh tvrdí, že škody jsou velmi malé a že Írán je faktickým vítězem této 12denní války. Co si myslíte, že je pravda?





Režim není připraven přiznat rozsah škod, které utrpěl. Vím však, že vláda utrpěla velké škody a mstí se lidem. Během posledních 12 dnů bylo zatčeno nejméně 1000 lidí a tři lidé byli popraveni na základě nepodložených obvinění.





Moderátor: Někteří Íránci režim podporují. Řekli by, že lidé jako vy jsou zrádci. Jaká je vaše odpověď?





Na tom nezáleží, protože jsem si jistá, že lidé, kteří režim podporují, neposlouchají své svědomí. Vědí, že pravdu má lid, a ne režim, který se spoléhá pouze na zabíjení.





Moderátor: Vy máte Nobelovu cenu. Donald Trump chce Nobelovu cenu. Hned. A Pákistán ho nominoval. Byl by hodný vítěz?





Až dosud neprokázal nic pozitivního, co by z něj dělalo dobrého kandidáta nebo vítěze. Kdybych byla jedním z rozhodujících členů poroty, nepřijala bych ho.



























0