Tisková zpráva: Záchrana českých uhlobaronů v rukou občanské společnosti

25. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Spolek Hudba Blaho rozjíždí kampaň "Adoptuj si uhlobarona!" na záchranu české uhelné oligarchie. Praha, 25. června 2025 – V době, kdy se nad uhelnou energetikou v České republice stahují mračna a cena elektřiny tančí na hraně propasti, začíná být situace pro některé klíčové postavy tuzemského byznysu více než napjatá. Společnosti jako Sev.en Česká energie, pod vedením vizionáře Pavla Tykače, se s těžkým srdcem připravují na možné uzavření svých perel – elektráren Počerady a Chvaletice. Podle našich informací není pan Tykač dosud pevně rozhodnutý k tak drastickému kroku, avšak dlouhodobé dotování "ztrátové, avšak tolik potřebné" výroby elektřiny není v jeho silách. Stát však zatím nepřichází s pomocí a tato nejistota tíží i další giganty uhlí, jako je pan Daniel Křetínský.

Spolek Hudba Blaho: Uhlobaroni potřebují naši lásku a podporu

Ale zdá se, že vše není ztraceno. V této těžké chvíli, kdy se o osudu uhlobaronů rozhoduje, se ozvala občanská společnost. Spolek s názvem Hudba Blaho, složený z aktivních a solidárních občanů, kteří si uvědomují, že v ohrožení není jen životní prostředí, ale i životní styl a prosperita našich uhlobaronů, se rozhodl jednat a spustili kampaň na jejich záchranu.

"Naše kampaň Adoptuj si uhlobarona! je záchrannou misí za zachování ohroženého živočišného druhu. Uhlobaroni jsou savci, kteří po dlouhá desetiletí statečně živili náš průmysl, svítili nám na cestu a teď potřebují naší pomoc", říká se zaujetím tisková mluvčí spolku Carolina Sidon. „Věříme, že je nejvyšší čas ukázat těmto průkopníkům naší energetické nezávislosti, že na ně nezapomínáme,“ dodává.





Jak se zapojit a kam půjdou vaše peníze? Do zlatého fondu uhlobaronů

Do kampaně se může zapojit doslova každý. Kromě tradičního posílání DMS můžete svůj díl přinést i veřejným zpěvem hymny kampaně – písně s názvem Uhlobaron, kterou spolek Hudba Blaho složil na podporu těchto statečných jedinců.

Shromážděné prostředky poputují přímo do "Zlatého fondu uhlobaronů" a budou směřovány na podporu jejich podnikatelských aktivit v transformačním období. V případě, že by došlo k úplnému a definitivnímu útlumu těžby a provozu elektráren, počítáme s tím, že by příspěvky mohly sloužit jako dotace na zajištění míst v zoologických zahradách. Uhlobaroni budou tak ve svém přirozeném prostředí, s dostatkem uhlí a s výběhem, kde si mohou spokojeně počítat miliardy. Možná dokonce ve společné expozici s politiky, aby se vzájemně inspirovali k dalším velkým projektům.

Věříme, že tato snaha o záchranu uhlobaronů – jako symbolu určité éry českého průmyslu – přinese této věci náležitou pozornost. I vy můžete přispět svou podporou. Doufejme, že tato snaha o záchranu uhlobarona bude mít úspěch a že se nám podaří udržet tyto vzácné tvory v našem ekosystému.

