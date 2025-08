Maják Dana Přibáně pro Čechy

Ještě horší je, že z mých přátel, z nichž většina jsou umělci, filmaři, novináři, homosexuálové – tedy lidé, od nichž bych očekával empatii a respekt k lidským právům a spravedlnosti – pouze dva kritizují genocidu, která se odehrává v Gaze. Jedná se o zvláštní český fenomén, protože všichni moji přátelé z jiných zemí považují zabíjení dětí Izraelci za nepřijatelné a vidí to, co je zřejmé: že izraelská výmluva, že se mezi oběťmi skrývali teroristé z Hamásu, je čistá lež. Děti zabité odstřelovači a s kulkami v hlavě jsou jasným důkazem, že izraelští vojáci zabíjejí všechny Palestince. A to má svůj název, který nelze popřít, bez ohledu na to, jak moc se o tom tito Češi bez svědomí dohadují.





I Britské listy zaznamenaly prudký pokles čtenářů díky této odporné veřejné slepé podpoře Izraele ze strany Čechů. Jan Čulík by, kdyby byla novinářská scéna v českých zemích slušná a profesionální, letos získal všechny možné novinářské ceny. Raději ztratil čtenáře, než aby ohrozil svou morálku. Čulík raději zaplatil cenu, ale neprodal své svědomí a slušnost. Britské listy mohou být prozatím marginalizovány, ale zůstanou v historii jako osamělý hlas skutečné pravdy a etiky, zatímco téměř všechna ostatní místní média skončí v propadlišti dějin.



V sázce zde není jen vzdálené utrpení v Gaze. Jak Přibáň zdůrazňuje, jde o něco hluboce českého: o otázku morální vize, zkoušku toho, zda sen po roce 1989 o humánní, práv a důstojnosti dbalé společnosti přežil do tohoto neklidného století. Místo toho vidí národ „unesený směrem k fanatismu“, kde je soucit udělován selektivně – „někdy, někde a někomu“ – a ticho zaplňuje prostor, který zanechala zastrašená inteligence.



Debata o Gaze tedy není jen otázkou zahraniční politiky nebo blízkovýchodní geopolitiky. Je to zrcadlo nastavené české společnosti. A to, co odráží – má-li Přibáň pravdu – je znepokojivý odklon od principů, které kdysi inspirovaly pokojnou revoluci. Připomínka, že boj za pravdu a spravedlnost nikdy nekončí, ani v zemi, která kdysi ukázala světu jeho sílu.





Přibáň se v české veřejné debatě o Gaze nezaměřil pouze na kritiku elit za to, co neříkají. Implicitně nás vybízí, abychom se podívali hlouběji – do historie palestinského odporu, izraelské okupace a systematického popírání palestinské státnosti.





Žijeme ve světě, kde pravda není jen pohřbena, ale také hacknuta. Algoritmy sociálních médií, státní propaganda a dokonce i dobře míněný aktivismus gamifikují narativy. Izrael se stal mistrem v tom, jak každou kritiku vykreslit jako existenční hrozbu, zatímco některé palestinské frakce mu poskytují důkazy v podobě raketových útoků. V této mlze se morální kompasy všude začínají točit.





Palestinské politické násilí předchází moderní terorismus. V době britského mandátu (1917–1947) se Arabové již zapojovali do pravidelných nepokojů a partyzánských útoků – činů, které vznikly z obav z masové židovské imigrace a strachu ze ztráty území.





Po šestidenní válce v roce 1967 izraelské úspěšné dobytí Západního břehu, Gazy a východního Jeruzaléma zásadně změnilo situaci. Palestinci, kteří čelili vojenské okupaci, se stále častěji uchylovali k přeshraničním partyzánským akcím a únosům. Ty eskalovaly během druhé intifády (2000–2005) do sebevražedných bombových útoků, které prováděl Hamás, Islámský džihád a další radikální frakce odhodlané narušit mírové úsilí. Mezi lety 1994 a 2005 tyto útoky zabily stovky civilistů a výrazně přitvrdily izraelské veřejné mínění.





Teroristické taktiky však nevznikly pouze ze zloby, ale z dlouhodobého bezdomovectví a hlubokého zbavení práva na sebeurčení. PLO se zřekla násilí až v roce 1993 v rámci dohod z Osla – dohody, kterou Palestinci podepsali výměnou za uznání Izraele a krok směrem k vytvoření vlastního státu, včetně formálního slibu uznat právo Izraele na existenci.





Od první rezoluce Rady bezpečnosti OSN (rezoluce č. 242 z roku 1967) až po rezoluci č. 2334 z roku 2016 mezinárodní společenství opakovaně odsuzovalo izraelskou okupaci a osadnickou činnost jako protiprávní podle mezinárodního práva. Rezoluce č. 446 přijatá v roce 1979 prohlásila, že izraelské osady nemají „žádnou právní platnost“ a brání mírovým snahám – tento postoj byl potvrzen i pozdějšími rezoluci OSN.





Podle zprávy Úřadu OSN pro lidská práva za období od konce roku 2023 do roku 2024 Izrael rozšiřuje osady rekordním tempem – jen ve východním Jeruzalémě bylo naplánováno přes 20 000 bytových jednotek, bylo zničeno přes 1 700 palestinských nemovitostí a vzniklo téměř 50 nových osad – to vše přispívá k režimu segregace a represe.





Odborníci OSN a zvláštní zpravodajové označují tuto politiku za faktickou anexi, porušení Čtvrté ženevské úmluvy a válečný zločin podle Římského statutu.





Právo Palestinců na sebeurčení je zakotveno v mezinárodním právu a opakovaně uznáváno Organizací spojených národů. Mnozí vědci potvrzují, že ozbrojený odpor, pokud již byly vyčerpány všechny nenásilné prostředky, je legitimní reakcí na okupaci – za předpokladu, že je součástí uznaného národně osvobozeneckého hnutí.





Trauma Izraele je také skutečné: jedná se o národ, který vznikl z genocidy a je pronásledován strachem z vyhlazení. Trauma se však spojilo s mocenskou politikou a vytvořila to, co nazývám Machiavelli 2.0: vytváření nezvratných „faktů na místě“ – osad, zdí, obchvatů – rychleji, než může reagovat diplomacie. Mezinárodní právo a rezoluce OSN se stávají pouhým šumem v pozadí; bezpečnost ospravedlňuje vše.





Oslo Accords požadovaly, aby PLO uznala Izrael; Izrael však pokračoval v rozšiřování osad, v demografických změnách, v demolici domů a v omezení pohybu – navzdory stovkám rezolucí OSN požadujících zastavení těchto aktivit – včetně opakovaných vet Spojených států, které chránily Izrael před významnými důsledky.





Izrael udržuje fasádu mírového procesu, i když ve skutečnosti konsoliduje fakta na místě prostřednictvím rozšiřování osad a infrastruktury, která tříští palestinská území, čímž se vytvoření souvislého palestinského státu stává stále více nemožným.





Zatímco západní vlády vydávají symbolická uznání – Francie, Velká Británie a Kanada směřují k uznání Palestiny – bez sankcí nebo hmatatelného tlaku na Izrael za jeho porušování práv jsou taková gesta nedostatečná.





Palestinské násilí – které obvykle někteří nazývají terorismem – nevzniklo z ničeho nic. Již více než půl století jsou Palestinci vysídlováni, okupováni a zbaveni své vlasti. Jejich čtvrti byly zničeny buldozery, jejich rodiny byly nuceny odejít do uprchlických táborů. Izrael, který vznikl z historického traumatu a existenční nejistoty, často upřednostňoval sílu před smířením – ignoroval desítky rezolucí OSN, budoval osady, které rozdělily Západní břeh na nesouvislé enklávy, a prosazoval každodenní realitu kontrolních stanovišť, razií a demolice.



Hlubší tragédie není jen geopolitická. Je to pomalá korozivita ctností, které činí lid schopným míru: důvěra, empatie, pokora. Každé zboření domu nebo rozšíření osady učí Palestince i Izraelce, že soužití je nemožné. Každý sebevražedný atentát nebo odpálení rakety učí Izraelce, že Palestinci jsou nenapravitelně násilní. Cyklus se zhoršuje, cynismus se stává státní politikou a to, co je morálně zřejmé – že oba národy mají právo žít v bezpečí a důstojnosti – se ztrácí v mlze vzájemné nedůvěry.





Současná izraelská vláda se stala mistrem v mocenské politice ve jménu přežití. Světu tvrdí, že chce mír, zatímco vytváří „skutečnosti na místě“, které mír strukturálně znemožňují. Bezpečnost považuje za posvátnou hodnotu, zatímco miliony lidí zbavuje základní bezpečnosti – svobody pohybu, vlastnit půdu, budovat budoucnost. Každé odsouzení OSN odráží odvoláním se na historii a existenční strach.





Ale sám Machiavelli varoval: vůdci, kteří vládnou pouze strachem, nakonec zničí svou vlastní legitimitu. Když moc dává právo, i morální přátelé ztrácejí svou morální jasnost. To se děje právě teď – nejen v Izraeli, nejen v Palestině, ale také v Praze, v Londýně, ve Washingtonu.





Charakter národa se utváří v malých činech svědomí. Když v Austrálii demostruje sto tisíc lidí za práva Palestinců a Češi nad tím mávnou rukou, je to pro Čechy poučení – že lidská práva jsou podmíněná, selektivní a vyjednatelná.





Postavíte osadu tady, obchvat tam, obalíte to narativem o bezpečnosti a biblickém osudu. Mezinárodní právo se stává pouhým šumem v pozadí. Čím déle to trvá, tím více posouváte „Overtonovo okno“, takže trvalá okupace se jeví jako normální, dokonce nevyhnutelná.





Ale tady je paradox: tím, že se Izrael snaží učinit Západní břeh pro Palestince neovladatelným, učinil jej neovladatelným i pro sebe. Je to jako snažit se opravit děravou střechu tím, že zapálíte dům – sice to na chvíli zabrání dešti, ale vy zůstanete bez domova.





Konflikt neskončí, dokud Izraelci neuznají právo Palestinců na existenci a Palestinci nenajdou vůdce, kteří budou schopni vést odpor bez teroru. Stejně tak ale země jako Česká republika musí znovu objevit svůj morální kompas. Nelze hájit svobodu v jedné části světa a omlouvat okupaci v jiné, aniž by to narušilo vlastní demokratické přesvědčení.





Palestinský terorismus nespadl z nebe. Má své kořeny – v vyvlastňování, v desetiletích uprchlických táborů, v domech zbořených, aby uvolnily místo pro osady, v nesplněných slibech o státnosti. Když se narodíte bez státní příslušnosti, obklopeni plotem, ponižováni na kontrolních stanovištích a vidíte, jak jsou bezohledně buldozerem srovnány s zemí sady vašich prarodičů, vztek nakonec najde zbraň. Někdy je to kámen, příliš často je to teror.



Nic z toho neomlouvá útoky na civilisty. Vysvětluje to však, proč se násilí stalo palestinským megafonem ve světě, který jinak neposlouchal.





A příliš mnoho Čechů je k tomu slepých a raději podporují dětinskou teorii, že „oni to začali“ (útoky ze 7. října), zatímco pravda sahá mnohem dále do minulosti.