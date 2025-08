Pondělí: Izrael vyvraždil dalších 56 lidí hledajících pomoc, 22 000 nákladních vozů s humanitární pomocí stojí před Gazou bez možnosti vjet

4. 8. 2025

Izraelská armáda zabila v neděli při útocích v pásmu Gazy nejméně 92 Palestinců, včetně 56 lidí hledajících pomoc.

Mediální kancelář vlády Gazy uvádí, že před pásmem Gazy čeká více než 22 000 nákladních vozů s humanitární pomocí, přičemž v sobotu do enklávy vjelo pouze 36 vozů.





„Spíme hladoví“: Pracovnice UNRWA vypráví o každodenním boji v Gaze



Manar, zaměstnankyně agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) v Gaze, říká, že vysídlení, hlad a vyčerpání se staly neúprosnou součástí každodenního života.



„Každý den se probouzím a nevím, co se stane,“ uvedla ve svědectví zveřejněném UNRWA. „Byli jsme nuceni opustit svůj domov a od té doby se necítíme v bezpečí. Neustále nás provází strach – strach z dalších bombardování, strach, že ztratíme někoho blízkého, strach, že nás znovu vyženou.“



I když pokračuje v práci, čistá voda a jídlo jsou vzácné. „Chodím do práce, ale srdcem jsem u svých dětí. I ta nejjednodušší věc se stala strašnou,“ řekla.



„Často není voda na vaření ani na mytí. Jídla je vždycky málo. Někdy vaříme jen rýži, když máme štěstí. Mnoho nocí spíme hladoví. Naše děti pláčou, protože mají hlad. Jako matce mi to láme srdce.“



Manar popsala zoufalé hledání léků uprostřed nedostatku způsobeného izraelskou blokádou.



„Chodíme hodiny v horku, abychom sehnali zásoby. Nejsou žádná auta, žádné autobusy, žádná pomoc. Jsme fyzicky i emocionálně vyčerpaní. Ale jdeme dál. Není to jen jeden den. Je to náš život."



Co se děje na okupovaném Západním břehu?



Izraelské vojenské razie, zabíjení, hromadné zatýkání a zabírání půdy na okupovaném Západním břehu se od říjnového útoku Hamásu v roce 2023 staly téměř každodenní záležitostí. Zde je shrnutí:



Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo od začátku války na palestinském území zabito nejméně 982 Palestinců.





Palestinská vězeňská společnost uvádí, že v izraelských věznicích je v současné době více než 10 700 Palestinců, z toho asi 3 600 bez obvinění.





Od 7. října 2023 do 31. května 2025 bylo podle OCHA násilně vysídleno 6 463 Palestinců po demolici jejich domovů izraelskými silami.





Podle informací z nemocnic bylo od pondělního rána při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně osm Palestinců, včetně dvou lidí, kteří hledali pomoc.

Oren Ziv, novinář časopisu +972, uvedl, že při protestech v Tel Avivu byli zatčeni čtyři aktivisté.





Zdroj v angličtině ZDE

Toto číslo nezahrnuje přibližně 40 000 Palestinců, kteří byli vysídleni ze tří uprchlických táborů v Jeninu a Tulkaremu v důsledku silně militarizovaných izraelských operací na severu okupovaného Západního břehu od ledna 2025.Izrael pokračuje v rozšiřování a konsolidaci nelegálních osad na celém Západním břehu v rámci postupné integrace těchto území do Státu Izrael. Na začátku tohoto měsíce izraelský parlament symbolicky schválil návrh na uplatnění svrchovanosti nad Západním břehem. Ačkoli tento návrh nemá žádné právní důsledky, mohl by otázku anexe zařadit na program budoucích debat v parlamentu.Palestinská média informují, že při izraelském leteckém útoku zaměřeném na civilisty ve čtvrti Shujayea v Gaze zahynuly čtyři osoby.Televizní stanice Al-Aqsa mezitím informuje, že při útoku izraelských sil na skupinu obyvatel města Beit Lahiya na severu Gazy byl zabit jeden Palestinec a další byli zraněni.Avigdor Lieberman, vůdce ultranacionalistické strany Yisrael Beiteinu, ostře zaútočil na Benjamina Netanjahua a obvinil ho z rozvracení demokratických základů Izraele a izolace země na světové scéně.V rozhovoru pro izraelský deník Maariv Lieberman řekl, že Netanjahu „vedl nás k politickému kolapsu po celém světě“, a zeptal se: „Jak se může spravedlivá válka proměnit ve válku, ve které jsou všichni Izraelci vyhnanci ve světě?“Jeho výroky přicházejí v době, kdy Netanjahu čelí rostoucím domácím nepokojům kvůli svému postupu ve válce v Gaze a rostoucí mezinárodní kritice válečných zločinů a bránění dodávkám pomoci do obléhané enklávy.„Existuje pokus proměnit stát Izrael v nedemokratický stát,“ varoval Lieberman a zpochybnil neschopnost vlády vrátit zajatce zadržované v Gaze. „To je naprosté šílenství.“Izraelské síly zabily dva Palestince při razii poblíž čtvrti Qabatiya jižně od Jeninu na okupovaném Západním břehu, informovaly zdroje Al Jazeery.Těla byla odvezena izraelskou armádou, uvedly zdroje.Na videích zveřejněných na sociálních sítích a ověřených Al Jazeerou jsou vidět palestinští obyvatelé, jak prohlížejí následky útoku izraelské armády na zemědělskou stodolu poblíž Qabatiya.Záchranná služba v Gaze oznámila, že dva lidé, včetně ženy, byli zabiti a více než 20 jich bylo zraněno poté, co byli postřeleni poblíž místa poskytování pomoci severně od Rafahu na jihu pásma Gazy.Podle zdrojů z nemocnic v Gaze bylo od pondělního rána v pásmu Gazy zabito šest lidí.Desítky lidí se v neděli zúčastnily pochodů ulicemi Jeruzaléma a Tel Avivu a požadovaly, aby izraelská policie vydala tělo Palestince Awdaha Hathaleena, který byl minulý týden zastřelen izraelským osadníkem.Účastníci protestů také požadovali okamžité propuštění několika obyvatel vesnice, které izraelské síly zatkly během razie v okupované části Západního břehu v posledních dnech po Hathaleenově smrti.